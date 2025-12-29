Inédito trabajo con células madre y exosomos: Regeneracion del tejido lesionado en el cerbero

#"La pérdida neuronal, es particularmente significativa a nivel del giro dentado y en las regiones área de Sommer y del hipocampo, con predilección por las células piramidales."

#"Se ha observado una desregulación inmune en los pacientes epilépticos. Sus crisis se distinguen por su complejidad y heterogeneidad clínica con participación de manifestaciones sensitivas, sensoriales, psíquicas, de la actividad mnésica y motoras."

#"Esta patología, se asocia a un estado de neurotoxicicidad provocando muerte neuronal temprana, destrucción de células gliales y estrés oxidativo. Asimismo, la función astrocitaria se ve comprometida, afectando así el desarrollo neuronal, la sinaptogénesis y neurogénesis."

#"Todo esto, se acompaña de una alteración en la expresión de los receptores de glucocorticoides y las concentraciones de dicha hormona a nivel del hipocampo, produciendo atrofia y reducción de la densidad en las espinas dendríticas."

Aquí el trabajo publicado en La Prensa Médica.

Conclusiones

"(...) Durante el primer encuentro con la paciente, ingresó con mínima intención comunicativa, estableciendo contacto únicamente con su hermana, quien respondía por ella. En el transcurso del procedimiento de extracción de células madre, presentó un episodio de desregularización neurovegetativo caracterizado por sudoración profusa, ruborización cutánea y alteraciones vasotónicas compatibles con una reacción neurovegetativa.

El procedimiento continuó con éxito. En los controles posteriores, los cuales iban acompañados de la aplicación de células madre autólogas y exosomas, se constató una progresiva mejoría en habilidades cognitivas superiores, destacándose: la atención, memoria y lenguaje.

La paciente fue disminuyendo progresivamente los episodios de interrupción del pensamiento y fijación de la mirada en un punto, aumentando su atención hacia su entorno como así también la capacidad de entender y realizar las tareas que se le piden, tanto físicas como mentales.

El correlato de la regeneración hipocampal se ve reflejado en una recuperación de la memoria anterógrada pudiendo realizar tareas y retener información de corto plazo con éxito, lo cual le facilitó por ejemplo, la realización de rutinas de ejercicios y actividades de coordinación fina.

A su vez, su memoria retrógrada se vio favorecida, pudiendo evocar recuerdos y relatar experiencias vividas en las sucesivas visitas, algo anteriormente impensado. La paciente comenzó a expresar intereses personales, mantiene diálogos coherentes y acordes a su edad, su lenguaje se vio enriquecido con mayor variedad de palabras y descripciones detalladas.

En conjunto, se observa una maduración cognitiva, emocional y social progresiva; manifestando un perfil evolutivo notablemente más adaptado y funcional. Todos estos avances encuentran su correlato en la resonancia magnética del 27/6/25 en donde se objetiva el comienzo dela regeneración a nivel de la región hipocampal, dicha imagen fue informada como normal.

La EMT es una entidad compleja caracterizada por alteraciones estructurales acompañadas de una manifestación clínica heterogénea. Esto se orquesta, en un microambiente de neurotoxicidad en donde funciones esenciales del tejido nervioso tales como la neurogéne sis, sinaptogénesis y plasticidad, se ven comprometidas.

Las células madre poseen propiedades inmunomodulatorias, pudiendo promover un perfil antiinflamatorio tanto a nivel celular como humoral, favoreciendo la regeneración a nivel del tejido afectado. La terapia combinada con células madre y exosomas representa una terapia novedosa para la esclerosis mesial del temporal.

Los avances clínicos e imagenológicos objetivados en este caso, la posicionan como una terapia prometedora para esta compleja patología."

