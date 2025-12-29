Los fans de Stranger Things destrozan la parte 2 y le sueltan la mano a Netflix

image Para muchos fanáticos, la serie perdió textura, identidad visual y sensación de mundo real.

En el mismo hilo, varios hicieron comparaciones con series de otras plataformas, como It: Bienvenidos a Derry (HBO) o Para toda la humanidad (Apple TV+), donde el uso de efectos prácticos combinados con la puesta en escena y la escritura genera un impacto mucho más sólido, incluso sin el fenómeno mundial que fue Stranger Things. Para muchos, el problema no es la serie sino Netflix y su modelo visual que repite hasta el cansancio.

Números en baja y decisiones flojas de Netflix que dan desconfianza

El desgaste también se refleja en los números. Según IMDb, el episodio 7 de la quinta temporada, "El puente", quedó entre los peor puntuados de toda la serie, con alrededor de 5,8 puntos, apenas por encima del históricamente criticado "La hermana perdida" de la temporada 2. En Rotten Tomatoes, la diferencia entre crítica y público es todavía más elocuente: 84% de aprobación de la prensa contra apenas 57% del público, con miles de votos acumulados.

Parte del enojo se concentró en la escena donde Will habla con sus amigos sobre su identidad. No por el tema en sí, sino por cómo fue escrita y ejecutada, porque daba la sensación de que se había simplificado demasiado y tenía poco registro del contexto de los '80. A eso se suma una crítica recurrente: los personajes que explican todo el tiempo lo que sienten o lo que están haciendo, como si la serie ya no confiara en su propio lenguaje.

image IMDb y Rotten Tomatoes dejan claro que el cierre es recibido con desconfianza, donde el problema no es el final, sino el camino.

El sarcasmo de otro comentario terminó de pintar el clima: "No sean duros. Solo tuvieron cuatro años para hacerlo bien."

Netflix decidió dividir la temporada final en 3 partes, estirar el calendario y maximizar la conversación, pero ese mismo recurso expuso las costuras. Con un solo episodio por delante, Stranger Things enfrenta un riesgo que parecía imposible hace unos años: cerrar su historia sin la épica emocional que la convirtió en fenómeno, dejando la sensación de que hubo talento, tiempo y plata, pero faltó convicción.

El final todavía puede sorprender, pero ya está instalada la desconfianza y no es caprichosa.

