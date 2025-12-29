Netflix apostó a estirar la despedida, pero el segundo tercio de la temporada final de Stranger Things terminó detonando algo inesperado: enojo, desconfianza y una avalancha de críticas de fans, que esperaban una miniserie épica y se encontraron con artificio, sobreexplicación y una estética que no estuvo a la altura del mito construido durante casi una década.
"SE VE COMO LA M..."
Los fans de Stranger Things destrozan la parte 2 y le sueltan la mano a Netflix
La nueva tanda de episodios de 'Stranger Things' cayó muy mal en el público. Los fans de la serie no le tuvieron piedad y Netflix empieza a pagar el desgaste.
Mucho presupuesto, poca materia: La estética que vació a Stranger Things
Durante años, Stranger Things fue sinónimo de textura, de mundo tangible, de una estética que dialogaba con los 80 sin parecer un cosplay caro. Pero eso hoy parece perdido. En Reddit, uno de los espacios donde la base de seguidores de la serie suele ser más filosa, las críticas al apartado visual de la temporada 5 fueron directas y bastante duras.
"El 'look Netflix' y el aspecto de pantalla verde se fueron de mambo. Sobreiluminación, sets que parecen falsos, abuso de la profundidad de campo para desenfocar el fondo en casi todas las escenas. Casi nada de efectos prácticos cuando podrían haberse usado. Estoy harto de este aspecto descuidado. Ni voy a mencionar los horribles diálogos cargados de exposición donde explican lo que están haciendo cada 20 segundos", disparó un usuario.
El foco no está solo en el CGI, sino en una decisión estética sostenida que prioriza lo prolijo, lo brillante y lo digital por encima de lo físico. Fueron señaladas las escenas del laboratorio del Mundo del Revés o la cueva de Max como las más flojas en términos de diseño, algo llamativo para una serie que tuvo años y presupuesto para hacerlo mejor.
Otro comentario fue todavía más gráfico: "Los tentáculos en las paredes parecían raramente amateur. Como si a un grupo de pasantes les hubieran dicho que peguen cosas con la gotita y listo. Pensé que se veía barato como la mierda."
En el mismo hilo, varios hicieron comparaciones con series de otras plataformas, como It: Bienvenidos a Derry (HBO) o Para toda la humanidad (Apple TV+), donde el uso de efectos prácticos combinados con la puesta en escena y la escritura genera un impacto mucho más sólido, incluso sin el fenómeno mundial que fue Stranger Things. Para muchos, el problema no es la serie sino Netflix y su modelo visual que repite hasta el cansancio.
Números en baja y decisiones flojas de Netflix que dan desconfianza
El desgaste también se refleja en los números. Según IMDb, el episodio 7 de la quinta temporada, "El puente", quedó entre los peor puntuados de toda la serie, con alrededor de 5,8 puntos, apenas por encima del históricamente criticado "La hermana perdida" de la temporada 2. En Rotten Tomatoes, la diferencia entre crítica y público es todavía más elocuente: 84% de aprobación de la prensa contra apenas 57% del público, con miles de votos acumulados.
Parte del enojo se concentró en la escena donde Will habla con sus amigos sobre su identidad. No por el tema en sí, sino por cómo fue escrita y ejecutada, porque daba la sensación de que se había simplificado demasiado y tenía poco registro del contexto de los '80. A eso se suma una crítica recurrente: los personajes que explican todo el tiempo lo que sienten o lo que están haciendo, como si la serie ya no confiara en su propio lenguaje.
El sarcasmo de otro comentario terminó de pintar el clima: "No sean duros. Solo tuvieron cuatro años para hacerlo bien."
Netflix decidió dividir la temporada final en 3 partes, estirar el calendario y maximizar la conversación, pero ese mismo recurso expuso las costuras. Con un solo episodio por delante, Stranger Things enfrenta un riesgo que parecía imposible hace unos años: cerrar su historia sin la épica emocional que la convirtió en fenómeno, dejando la sensación de que hubo talento, tiempo y plata, pero faltó convicción.
El final todavía puede sorprender, pero ya está instalada la desconfianza y no es caprichosa.
