Sube el dólar en la previa del nuevo esquema de flotación

Además, el Banco Central anunció que comenzará a comprar reservas siempre y cuando haya demanda de dinero.

Los dólares financieros, por su parte, mostraban un comportamiento más moderado. El MEP subía un 0,1% hasta los $1.487, mientras que el Contado con liquidación, retrocedía un 0,4%, hasta los $1.5424.

En tanto que el dólar blue pegaba un salto de $10 en comparación con el cierre previo, hasta los $1.540.

Noticia en desarrollo.