El dólar pegaba un salto este lunes en una de las últimas jornadas antes de la instauración del nuevo régimen cambiario.
APARECIÓ LA DEMANDA
Sube el dólar en la previa del nuevo esquema de flotación
El dólar mayorista ganaba $7 en relación al cierre previo. Las bandas dejarán de ajustarse a un ritmo del 1% mensual a partir del 01/01, cuando se adoptará una variación atada a la inflación.
El dólar mayorista, plaza en la que opera el Banco Central, cotizaba en $1.457, $7 más que en el cierre previo. Hubo días atrás intervenciones del Tesoro para defender un tipo de cambio a $1.450.
"Bastante presión de demanda en el MLC (Mercado Libre de Cambios) en la primera parte de la rueda de hoy. Empieza a quedar a atrás el pico estacional de la demanda transaccional de pesos y la demanda privada de divisas, que es en buena parte su contracara, lo sabe", apuntó en redes el economista Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier.
De todas formas, el valor de la divisa estadounidense se encuentra bastante por debajo del techo de la banda cambiaria, fijada este 29/12 en $1525,58.
Las bandas dejarán de ajustarse a un ritmo del 1% mensual a partir del 01/01, cuando se adoptará una variación atada a la inflación con 2 meses de rezago.
Además, el Banco Central anunció que comenzará a comprar reservas siempre y cuando haya demanda de dinero.
Los dólares financieros, por su parte, mostraban un comportamiento más moderado. El MEP subía un 0,1% hasta los $1.487, mientras que el Contado con liquidación, retrocedía un 0,4%, hasta los $1.5424.
En tanto que el dólar blue pegaba un salto de $10 en comparación con el cierre previo, hasta los $1.540.
Noticia en desarrollo.