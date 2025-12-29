Los mejores hoteles de lujo para 2026: de safaris en África a islas privadas del Mediterráneo

En Omán, The Malkai propone una experiencia inédita dentro del lujo contemporáneo: no es un hotel aislado, sino un viaje curado de varios días que recorre el país a través de tres paisajes radicalmente distintos. El itinerario conecta un oasis agrícola en Barkaa, las montañas escarpadas de Al Hajar y las dunas infinitas del desierto de Sharqiyah, con estancias diseñadas para avanzar al ritmo del viajero y no al de un programa cerrado.

El corazón del concepto está en sus pabellones de lujo, tiendas climatizadas de uno y tres dormitorios integradas al paisaje, y en la figura del Murshid, un anfitrión personal que actúa como guía, chofer, concierge y mediador cultural. Desde una jornada en una isla privada del archipiélago protegido de Ad-Dimaniyat hasta caminatas de montaña o cenas en el desierto, la experiencia se vive como una peregrinación contemporánea por Omán. Las tarifas comienzan en USD 2.200 por pabellón y noche, e incluyen alojamiento, todas las comidas, excursiones privadas, traslados en Land Rover Defender, bebidas seleccionadas y planificación personalizada del viaje.

Islas privadas y costa como refugio contemporáneo

En el sur de Francia, Zannier Bendor convierte la mítica Île de Bendor en uno de los proyectos hoteleros más ambiciosos del Mediterráneo. Frente a la costa de Bandol, la isla fue durante décadas un enclave de la alta sociedad francesa desde que Paul Ricard la adquirió en los años 50. Tras cinco años de transformación, reabrirá el 1 de mayo de 2026 como un destino inmersivo donde el lujo se articula en torno a la vida social, la gastronomía y el bienestar.

El hotel contará con 93 habitaciones distribuidas en tres áreas con identidades bien definidas. Delos recupera el glamour de la Riviera de los años 60, con suites orientadas al puerto y amplias terrazas frente al mar; Soukana, más próxima al centro de bienestar y a los jardines, apuesta por una estética natural y silenciosa, pensada para parejas y familias; mientras que Madrague ofrece casas de dos plantas con jardín privado junto al puerto, inspiradas en la arquitectura provenzal más auténtica. La experiencia se completa con tres restaurantes, cuatro bares, una galería de arte, tiendas de artesanía, un spa de 1.200 m² y un centro de buceo desarrollado junto a la familia Cousteau. La tarifa inicial parte desde unos 500 euros por noche, posicionando a Bendor como una de las islas privadas más accesibles (y singulares) del nuevo lujo europeo.

En Baja California, Amanvari marca el desembarco de Aman en México con una propuesta que se aleja deliberadamente del perfil festivo de Los Cabos. Ubicado en el East Cape, una franja más tranquila y menos urbanizada, el resort se asienta frente al Mar de Cortés, con acceso directo a una playa de arena blanca y vistas abiertas hacia la Sierra de la Laguna. La apertura está prevista para la primavera de 2026.

El proyecto incluirá un resort de baja densidad, residencias privadas Aman y un conjunto de casitas y villas integradas en el paisaje, todas con piscinas privadas y una arquitectura orgánica que borra los límites entre interior y exterior. El bienestar vuelve a ocupar un rol central, con Aman Spa, patios interiores, pabellones abiertos al cielo de Baja y un temazcal contemporáneo inspirado en tradiciones locales. Aún no se comunicaron precios oficiales, pero el formato reducido, la ubicación y el estándar de la marca anticipan tarifas alineadas con sus resorts más exclusivos a nivel global.

Ciudades históricas y herencia cultural

En Kioto, Hotel Imperial Kyoto marca el regreso de una de las casas más emblemáticas del lujo japonés al corazón cultural del país. Será la primera nueva apertura de Imperial en más de tres décadas y se instalará en el histórico barrio de Gion, dentro del antiguo Yasaka Kaikan, un teatro de 90 años registrado como Propiedad Cultural Tangible a nivel nacional. El proyecto conserva pilares, marcos y proporciones originales, integrados a un diseño sobrio que prioriza materiales locales como el cedro japonés y el tatami.

El hotel contará con 55 habitaciones diseñadas por estudios japoneses, una elección deliberada para evitar firmas internacionales y reforzar una lectura más auténtica del lujo local. La propuesta gastronómica incluirá restaurantes de cocina francesa inspirados en los veinticuatro términos solares, un espacio de all-day dining y un bar clásico que retoma la elegancia histórica de la marca. Un bar en la azotea, exclusivo para huéspedes, ofrecerá vistas sobre los tejados de Kioto y las calles iluminadas por faroles tradicionales. Las tarifas partirán desde unos USD 1.300 por noche, posicionándolo en el segmento más alto del mercado hotelero de la ciudad.

En Florencia, La Réserve Firenze propone una experiencia palaciega e íntima en pleno barrio de Santo Spirito. Tras cuatro años de restauración, un palazzo de más de 600 años se transforma en un alojamiento de escala residencial con apenas seis apartamentos independientes, concebidos para estancias prolongadas y una relación directa con la vida local florentina.

Los interiores, firmados por Gilles & Boissier, establecen un diálogo entre herencia renacentista y elegancia contemporánea. Cada apartamento cuenta con cocina completa y áreas de estar privadas, además de acceso a espacios comunes discretos como biblioteca, gimnasio y salón. La experiencia se completa con una terraza en la azotea para degustaciones de vinos toscanos y un “bar secreto” dentro del edificio histórico. A solo cinco minutos a pie del Palacio Pitti y a menos de diez del Ponte Vecchio y la Galería Uffizi, La Réserve Firenze abrirá en junio de 2026. Aún no se comunicaron precios, pero su escala ultra limitada la posiciona entre las propuestas más exclusivas del lujo urbano italiano.

Capitales globales y nuevas potencias del lujo

En Londres, Cambridge House Auberge se perfila como una de las reaperturas más magnéticas de la ciudad. Ubicado en 94 Piccadilly, frente a Green Park, el edificio georgiano de estilo palladiano (catalogado como Grade I) fue desde 1756 punto de encuentro de figuras políticas, militares y culturales, y durante décadas albergó al icónico In and Out Military Club. Su reapertura en 2026 lo convertirá en un hotel de 102 habitaciones, concebido como nuevo epicentro social y gastronómico de Mayfair.

El proyecto preserva techos de hasta seis metros, chimeneas ornamentadas y salones históricos, combinados con una programación contemporánea centrada en el bienestar y la experiencia. El spa de Auberge ocupará tres plantas completas, con piscina, bath house, salas de tratamiento, gimnasios y un ambicioso programa de masters-in-residence. En gastronomía, el hotel apostará fuerte con Major’s Grill, un restaurante insignia inspirado en los grandes grills londinenses de mediados del siglo XX, además de salones para afternoon tea, bares íntimos y un fumoir dedicado a puros y destilados raros. Las tarifas aún no fueron anunciadas, pero se espera una demanda muy alta desde la apertura de reservas.

En Riad, El Palacio Rojo Riad abre un nuevo capítulo en la historia del lujo saudí al transformar uno de los edificios más simbólicos del país en un hotel de ultra alta gama. Construido en 1943 por el rey Abdulaziz para su hijo, el rey Saud, el Palacio Rojo fue el primer edificio de cemento de Arabia Saudita y durante décadas funcionó como sede del Consejo de Ministros y del Tribunal de Agravios, recibiendo a dignatarios internacionales.

El complejo, hoy desarrollado por Boutique Group, reabrirá en 2026 con más de 70 habitaciones, ocho suites con spa privado y cinco restaurantes y cafés de alta gama. El diseño combina referencias tradicionales najdíes con elementos art déco y soluciones contemporáneas en vidrio y piedra, reinterpretando símbolos clásicos como la mashrabiya. La experiencia estará marcada por el servicio de mayordomo personal, spas completamente privados y una narrativa que busca sumergir al huésped en la historia del Reino. No se comunicaron precios oficiales, pero el posicionamiento apunta al segmento más exclusivo del nuevo turismo saudí.

En América Latina, Four Seasons Cartagena redefine el lujo urbano en el Caribe colombiano. Con apertura prevista para principios de 2026, el hotel se ubica en Getsemaní, a pasos de la Ciudad Amurallada, y reúne ocho edificios históricos restaurados, entre ellos el Templo de San Francisco del siglo XVI y el Club Cartagena, una joya beaux-arts de los años 20.

El complejo contará con 131 habitaciones, ocho restaurantes y bares, dos piscinas en la azotea y UMARI, su espacio dedicado al spa y al bienestar. Más allá del alojamiento, el hotel propone experiencias profundamente conectadas con el entorno: talleres de street art con artistas locales, clases de salsa en clubes emblemáticos, excursiones con biólogos para observar el mono tití cabeciblanco y travesías en yate hacia Barú o las Islas del Rosario con chef a bordo. Las tarifas estimadas parten desde unos USD 1.100 y pueden superar los USD 4.000 por noche, según categoría y temporada, posicionándolo como uno de los hoteles más exclusivos de la región.

En Palm Beach, Hotel Vineta Palm Beach marca el debut estadounidense de Oetker Hotels, la histórica firma europea detrás de Le Bristol de París. A solo dos cuadras de Worth Avenue, el edificio de arquitectura Mediterranean Revival, con más de cien años de historia, fue restaurado de arriba abajo por el diseñador parisino Tino Zervudachi y reabrirá como un hotel boutique de 41 habitaciones y suites.

La propuesta combina glamour clásico y vida social relajada, con Coco’s, su restaurante insignia de sabores mediterráneos en un patio interior exuberante, un American Bar de espíritu íntimo y un Pool House pensado para el día. El servicio incluye detalles como carritos móviles de champán y helado junto a la piscina, además de productos de cuidado facial Barbara Sturm en las habitaciones. Los precios aún no fueron anunciados, el posicionamiento apunta a un lujo elegante y poco habitual en el sur de Florida, con fuerte impronta europea.

Más allá de las marcas y los destinos, estas aperturas confirman una tendencia clara: el lujo de 2026 se construye sobre el lugar, la historia y la experiencia. Islas privadas, palacios recuperados y paisajes extremos ya no funcionan como escenario, sino como parte central del viaje.

