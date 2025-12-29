Marcelo Tinelli confirmó la bomba sacude a todos

urgente24
La famosa Pampita tuvo un gesto muy grande con Marcelo Tinelli en su peor momento y todos quedaron sorprendidos.

29 de diciembre de 2025 - 14:48
Marcelo Tinelli y un momento complicado en su vida.

Marcelo Tinelli tuvo un año para el olvido por todas las polémicas que salieron a la luz y giran en torno a él. Ahora se confirmó la noticia una noticia sobre él y Pampita que deja a todos completamente pasmados. Tras la vuelta de cara de muchos famosos contra él, la misma tuvo un gran gesto.

Después de navegar algunos meses por las aguas del streaming con su programa “Estamos de paso” en Carnaval, el expresidente de San Lorenzo tuvo varios problemas familiares y también se acumulan las deudas. Ante esto muchas personas comenzaron a destratarlo e incluso no quisieron alquilarle una casa en Buenos Aires para que pueda vivir.

El gesto de Pampita con Marcelo Tinelli

En este sentido quien ayudó a Tinelli fue la modelo Pampita, con quien trabajó durante varios años en El Trece y sin duda tienen un vínculo sumamente cercano. La misma al ver al conductor en una posición difícil decidió tenderle una mano y sin duda fue un gesto bastante grande.

Según pudieron comentar en el programa de Moria Casán por El Trece, Pampita le alquiló a Tinelli su exclusiva casa en Nordelta. Este se mostró muy feliz junto a su hija Juanita Tinelli en dicha residencia y Gustavo Méndez brindó algunos detalles.

Así las cosas, Pampita le alquiló esta casa a Tinelli para que pueda pasar las fiestas con su familia. Lo cierto es que muchos decidieron no hacerlo por temor a que no pueda pagar e incluso por la gran exposición mediática de los últimos meses. Sin embargo, la modelo le dio una mano al conductor y por el momento está alojado en una casa impresionante.

