Marcelo Tinelli tuvo un año para el olvido por todas las polémicas que salieron a la luz y giran en torno a él. Ahora se confirmó la noticia una noticia sobre él y Pampita que deja a todos completamente pasmados. Tras la vuelta de cara de muchos famosos contra él, la misma tuvo un gran gesto.
Marcelo Tinelli confirmó la bomba sacude a todos
La famosa Pampita tuvo un gesto muy grande con Marcelo Tinelli en su peor momento y todos quedaron sorprendidos.
Después de navegar algunos meses por las aguas del streaming con su programa “Estamos de paso” en Carnaval, el expresidente de San Lorenzo tuvo varios problemas familiares y también se acumulan las deudas. Ante esto muchas personas comenzaron a destratarlo e incluso no quisieron alquilarle una casa en Buenos Aires para que pueda vivir.
El gesto de Pampita con Marcelo Tinelli
En este sentido quien ayudó a Tinelli fue la modelo Pampita, con quien trabajó durante varios años en El Trece y sin duda tienen un vínculo sumamente cercano. La misma al ver al conductor en una posición difícil decidió tenderle una mano y sin duda fue un gesto bastante grande.
Según pudieron comentar en el programa de Moria Casán por El Trece, Pampita le alquiló a Tinelli su exclusiva casa en Nordelta. Este se mostró muy feliz junto a su hija Juanita Tinelli en dicha residencia y Gustavo Méndez brindó algunos detalles.
Así las cosas, Pampita le alquiló esta casa a Tinelli para que pueda pasar las fiestas con su familia. Lo cierto es que muchos decidieron no hacerlo por temor a que no pueda pagar e incluso por la gran exposición mediática de los últimos meses. Sin embargo, la modelo le dio una mano al conductor y por el momento está alojado en una casa impresionante.
