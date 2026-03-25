El Vaticano logra liberar 20 presos políticos de Cuba y llama a la paz en Medio Oriente

El Sumo Pontífice manifestó en febrero su preocupación en torno a las tensiones entre Estados Unidos, donde nació, y Cuba, tras el anuncio de esa semana por parte del presidente Donald Trump de que endurecería las históricas sanciones a La Habana, lo que, en las últimas semanas, ha empeorado gravemente la crisis humanitaria en la isla caribeña, llevando a los cubanos al borde de la inanición debido a la falta de combustibles y el impacto de ello en la cadena de suministros.

Al término del Angelus y ante una multitud en la Plaza de San Pedro, León XIV pidió a Cuba y Estados Unidos, al igual que los obispos católicos cubanos, “que mantengan un diálogo sincero y eficaz para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento cubano”, a sabiendas de que vendrían tiempos de mayor pesadumbre para los cubanos, que resisten a la tiranía del régimen, pero, a su vez, al bloqueo estadounidense que se ha endurecido en las últimas semanas tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

“He recibido con gran preocupación noticias de aumento de tensiones entre Cuba y Estados Unidos, dos países vecinos, y me uno al mensaje de los obispos cubanos para promover el diálogo”, dijo el pontífice estadounidense, asomado a la ventana de su estudio en el palacio apostólico.

Obispos cubanos, al igual que el Papa, han estado exigiendo al régimen “cambios urgentes” en medio de la grave crisis humanitaria, pero también a Estados Unidos abrir un canal de diálogo diplomático con la Isla antes de endurecer las sanciones. “No podemos seguir así”, habían advertido hace más de un mes, alertando sobre el riesgo de un caos social y episodios de violencia debido al deterioro de las condiciones de vida en la isla.

“Cuba necesita cambios y son cada vez más urgentes, pero no necesita para nada más angustias ni dolor”, subrayaron el 31 de enero en referencia a una posible paralización del suministro de petróleo tras la orden del presidente de EE.UU., Donald Trump, de imponer aranceles a los países que vendieran crudo a la isla.

El Papa Léon habla de “vergüenza” en Medio Oriente y del “robo de tierras” en Gaza

Desde la ventana del estudio del Palacio Apostólico, al término del Angelus, el Papa León XIV cuestionó la guerra desatada en Medio Oriente tras los ataques iniciados por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de octubre. Abiertamente calificó esta nueva guerra de “una vergüenza para la humanidad”.

17744577077152867477466572110576

Durante el rezo de Angelus en el V Domingo de Cuaresma, el Pontífice denunció “el escándalo de la violencia” que afecta a distintas regiones del mundo, en concordancia con sus otras recientes declaraciones en las que también habló del “inmenso sufrimiento del pueblo palestino en Gaza”, a los que, según él, “se les está quitando sus tierras”.

“No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas, víctimas indefensas de estos conflictos”, sentenció hace tres días.

Más contenidos en Urgente24:

Preocupados por empleo y salarios, el 45% relega la oda al equilibrio fiscal

Trump anuncia tregua temporaria con Irán (¿Qué pasa con Israel?)

Qué pasa, Milei, que está lleno de comunistas el INDEC

Oficinas sobran, plata falta: El dilema que marca el rumbo este 2026

Sin definiciones y con internas: El Gobierno demora el paquete de reformas judiciales y económicas