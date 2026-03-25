Reunión Milei-Mahiques para cambiar el Código Penal: Viudas negras, 'trapitos', femicidios y aborto

En cuanto al endurecimiento de penas, se elevarán las mismas en los casos de incumplimiento de deberes alimentarios, los ‘trapitos’, el grooming y el abuso sexual infantil.

Femicidio y aborto

Trascendió que en la reunión entre Mahiques y los Milei, se habría descartado modificar la figura del aborto no punible, uno de los deseos del presidente que consideró que el mismo era un “asesinato agravado por el vínculo", en relación a la mujer gestante que decidía interrumpir su embarazo.

image

La razón de no modificar el artículo sobre el aborto no fue por un cambio de parecer por parte del presidente, sino de conveniencia política ya que el tema concitaría toda la atención y pondría en riesgo los demás cambios que se pretenden hacer en el Código.

Pero Milei podría mostrar que cumplió con su promesa de campaña en relación con modificar la figura del femicidio, una de las banderas del movimiento feminista argentino. No eliminará la pena agravada en los casos de homicidio contra la mujer, sino que añadirá el agravante cuando el crimen se cometa por el género de la víctima, sea cual sea.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Batacazo: Danone y Arcor toman el control total de La Serenísima

Una multitud en las calles por el Día de la Memoria

Volkswagen: De los autos al Iron Dome para salvar una fábrica en crisis

Biotecnología: El fin de los monos de laboratorio ¿Solución o pesadilla biológica?