El feriado del 24 de marzo, en medio de multitudinaria movilización por el 50 aniversario del golpe de Estado de Estado de 1976, el ministro de Justicia Juan Sebastián Mahiques se reunió con Javier Milei para afinar los cambios en el Código Penal. Endurecerán penas, sumarán nuevos delitos y cambiarían el femicidio.
ENDURECERÁN PENAS
Reunión Milei-Mahiques para cambiar el Código Penal: Viudas negras, 'trapitos', femicidios y aborto
Javier Milei se reunió con el ministro Mahiques para modificar el Código Penal, agregarán nuevos delitos y endurecerán penas. ¿Cambia la figura de femicidio?
Código Penal y transición
A través de un posteo en su cuenta personal de la red social X, Mahiques anunció que mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei para avanzar en la redacción nuevo Código Penal: “Acabo de tener una reunión de trabajo con el Presidente Javier Milei en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales”.
Trascendió que en la reunión entre el ministro y el presidente en la Quinta de Olivos también estuvo presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Mahiques también precisó en su mensaje de X que, mientras se trabaja en el nuevo Código Penal, habrá cambios en algunas penas y delitos: “A su vez, en la transición hacia el momento en que tengamos el nuevo Código Penal, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos”.
Los nuevos delitos que se irían sumando al cuerpo del Código Penal mientras se afina su nueva versión serían las estafas piramidales, el accionar de las ‘viudas negras’, las salideras y entraderas, los robos con rodados por parte de los denominados ‘motochorros’, el maltrato animal, la tenencia de armas en cárceles y las picadas ilegales.
En cuanto al endurecimiento de penas, se elevarán las mismas en los casos de incumplimiento de deberes alimentarios, los ‘trapitos’, el grooming y el abuso sexual infantil.
Femicidio y aborto
Trascendió que en la reunión entre Mahiques y los Milei, se habría descartado modificar la figura del aborto no punible, uno de los deseos del presidente que consideró que el mismo era un “asesinato agravado por el vínculo", en relación a la mujer gestante que decidía interrumpir su embarazo.
La razón de no modificar el artículo sobre el aborto no fue por un cambio de parecer por parte del presidente, sino de conveniencia política ya que el tema concitaría toda la atención y pondría en riesgo los demás cambios que se pretenden hacer en el Código.
Pero Milei podría mostrar que cumplió con su promesa de campaña en relación con modificar la figura del femicidio, una de las banderas del movimiento feminista argentino. No eliminará la pena agravada en los casos de homicidio contra la mujer, sino que añadirá el agravante cuando el crimen se cometa por el género de la víctima, sea cual sea.
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