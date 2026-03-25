¿Qué pasa con Ozempic en India y cuánto cuestan los genéricos?

Revuelo por genéricos de Ozempic en India

De acuerdo con un análisis de Bloomberg News, al menos 12 grandes fabricantes de medicamentos tienen planeado "lanzar al mercado en India copias de los exitosos fármacos para adelgazar de Novo Nordisk A/S, lo que provocará un desplome de los precios en cuanto expire la patente".

Las estimaciones son bastante fuertes. CNN apunta que algunos expertos predicen que, debido a la guerra de precios, el costo de algunos medicamentos para adelgazar podría reducirse 90% en la India.

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En ese contexto, "los analistas prevén que, en cuestión de meses, unas 50 versiones genéricas de semaglutida con marca propia podrían irrumpir en el mercado", BBC.

“Estamos completamente preparados y listos”, dijo a CNN Namit Joshi, presidente del Consejo de Promoción de Exportaciones Farmacéuticas de la India (Pharmexcil). “Habrá una avalancha de este producto en cuanto expire la patente”.

¿Cuánto cuesta el Ozempic genérico?

Para tener una idea, Natco Pharma Ltd. lanzó "viales multidosis de inyección genérica de semaglutida", a partir de un precio de venta al público de 1290 rupias indias, es decir, aproximadamente 14 dólares.

Bloomberg explica que, en comparación, Wegovy "tiene un precio inicial de aproximadamente 10.480 rupias (113 dólares) en India y alrededor de 199 dólares en Estados Unidos".

"Es probable que otras compañías fijen el precio de la dosis inicial entre 3.000 rupias (32 dólares) y 5.000 rupias al mes, según fuentes familiarizadas con el asunto que prefirieron permanecer en el anonimato debido a la confidencialidad de la información", agregaron.

Dr. Reddy’s también anunció el lanzamiento de su semaglutida inyectable bajo la marca Obeda®. "Representa un paso importante para ampliar el acceso a la terapia avanzada basada en agonistas del receptor LPG-1 para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en la India", declaró la empresa.

De acuerdo con El Confidencial, el coste de este tratamiento de Dr. Reddy’s para el paciente será de 4.200 rupias (unos 50 dólares) al mes.

Mientras, el coste esperado para un tratamiento semanal con los viales de GLIPIQ, fabricado por Glenmark, oscilará entre las 325 y 440 rupias (entre 3,90 y 5,30 dólares), agregaron.

También se encuentra, Sun Pharma. El Confidencial detalla que su equivalente de Wegovy, Noveltrea, tendrá costes de la terapia semanal que oscilarán entre las 900 y 2.000 rupias (entre 10,80 y 24 dólares); y entre 750 y 1.300 rupias (entre 9 y 15,60 dólares) para Sematrinity, su versión de Ozempic.

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