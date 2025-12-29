El mapa del retail vuelve a correrse, y no precisamente hacia adelante. El cierre definitivo del supermercado Easy La Tablada, una de las sucursales más emblemáticas del Gran Buenos Aires, encendió una señal de alerta que ya venía parpadeando en rojo.
ATRÁS MARCHAN YAGUAR Y FRÁVEGA
Cierran supermercados históricos y el derrumbe que ya se siente en la calle
Muchas empresas de supermercados comenzaron a concentrar recursos en formatos más chicos, con menor costo operativo y mayor rotación.
Durante tres décadas, Easy La Tablada fue mucho más que un local comercial. Ubicado en un punto estratégico de La Matanza, sobre Camino de Cintura y la emblemática rotonda, funcionó como referencia para familias, comerciantes y trabajadores de la construcción. Hoy, ese predio colosal quedó vacío, y con él se fue una postal clásica del conurbano bonaerense.
¿Por qué los supermercados y grandes superficies están cerrando locales históricos?
Vender dejó de ser rentable en este momento. Desde el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio de Zona Oeste (SEOCA) confirmaron que las ventas en Easy La Tablada se desplomaron entre un 30% y un 50% en los últimos dos años. Ese derrumbe, combinado con alquileres millonarios y costos fijos cada vez más difíciles de sostener, terminó por sellar la decisión.
El problema no es exclusivo de una cadena ni de una zona puntual. La pérdida del poder adquisitivo achicó el carrito, redujo compras grandes y obligó a los consumidores a priorizar lo esencial.
¿Qué dicen los números sobre la crisis de los supermercados en Argentina?
Las estadísticas oficiales acompañan el clima de preocupación. Según datos del INDEC, las ventas en supermercados acumulan seis meses consecutivos de caída. En términos desestacionalizados, el retroceso intermensual fue del 0,2%, mientras que el canal mayorista mostró una contracción mucho más fuerte, del 5,2%, la peor del año.
Estos números reflejan una tendencia clara: el consumo masivo no logra repuntar, y el ajuste se siente tanto en los hogares como en las empresas. A eso se suma el incremento sostenido de los alquileres comerciales, uno de los costos que más presiona sobre la rentabilidad de los locales.
Supermercados Vea y la estrategia de achique de Cencosud
La chilena Cencosud aparece como uno de los actores más activos en este proceso de reordenamiento. Además del cierre de Easy La Tablada, la compañía bajó persianas de varios supermercados Vea en territorio bonaerense, como Castelar, Moreno, San Pedro y La Plata.
La misma política se replicó en provincias como Catamarca, San Juan, Mendoza y Tucumán. En algunos casos, como San Pedro, el factor decisivo fue el alquiler, el canon mensual habría pasado de 18 a 34 millones de pesos, un número imposible de sostener con ventas en retroceso.
¿Qué otras cadenas de supermercados y retail siguen el mismo camino?
El fenómeno no se limita a Cencosud. Frávega cerró locales en Temperley y Pergamino y enfrenta un delicado frente financiero, con deudas que superan los 145 millones de pesos según registros del Banco Central. Yaguar, por su parte, clausuró su sucursal de Bahía Blanca y recortó 30 puestos de trabajo, atribuyendo la decisión a la baja en ventas y a la falta de obra pública que afecta la logística.
También Caromar activó cierres inesperados en diciembre, poniendo fin a sus locales de Mar del Plata y San Justo, con la pérdida de casi 80 empleos. Desde el sector gremial advierten que al menos cuatro sucursales más podrían cerrar en los próximos meses.
Más noticias en Urgente24
Karina Milei quiere $611M/mes por Tecnópolis cuando Costa Salguero fue por $240M/mes
La miniserie de 8 capítulos que la crítica obliga a maratonear ya
La jugada que nadie esperaba: YPF se asocia con Mercado Pago y MODO
Una carpa playera por un mes en Mar del Plata cuesta como 2 paquetes a Miami (vuelos y hotel)
Melconián: "La inflación de un dígito anual probablemente no se dé en este gobierno"