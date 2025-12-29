Cierran supermercados históricos y el derrumbe que ya se siente en la calle

¿Qué dicen los números sobre la crisis de los supermercados en Argentina?

Las estadísticas oficiales acompañan el clima de preocupación. Según datos del INDEC, las ventas en supermercados acumulan seis meses consecutivos de caída. En términos desestacionalizados, el retroceso intermensual fue del 0,2%, mientras que el canal mayorista mostró una contracción mucho más fuerte, del 5,2%, la peor del año.

Estos números reflejan una tendencia clara: el consumo masivo no logra repuntar, y el ajuste se siente tanto en los hogares como en las empresas. A eso se suma el incremento sostenido de los alquileres comerciales, uno de los costos que más presiona sobre la rentabilidad de los locales.

Supermercados Vea y la estrategia de achique de Cencosud

La chilena Cencosud aparece como uno de los actores más activos en este proceso de reordenamiento. Además del cierre de Easy La Tablada, la compañía bajó persianas de varios supermercados Vea en territorio bonaerense, como Castelar, Moreno, San Pedro y La Plata.

La misma política se replicó en provincias como Catamarca, San Juan, Mendoza y Tucumán. En algunos casos, como San Pedro, el factor decisivo fue el alquiler, el canon mensual habría pasado de 18 a 34 millones de pesos, un número imposible de sostener con ventas en retroceso.

¿Qué otras cadenas de supermercados y retail siguen el mismo camino?

El fenómeno no se limita a Cencosud. Frávega cerró locales en Temperley y Pergamino y enfrenta un delicado frente financiero, con deudas que superan los 145 millones de pesos según registros del Banco Central. Yaguar, por su parte, clausuró su sucursal de Bahía Blanca y recortó 30 puestos de trabajo, atribuyendo la decisión a la baja en ventas y a la falta de obra pública que afecta la logística.

También Caromar activó cierres inesperados en diciembre, poniendo fin a sus locales de Mar del Plata y San Justo, con la pérdida de casi 80 empleos. Desde el sector gremial advierten que al menos cuatro sucursales más podrían cerrar en los próximos meses.

