Rusia denuncia "ataque terrorista de Ucrania" contra la residencia de Putin en Nóvgorod

image Intento de atentado en la residencia de Putin y Rusia apunta a Ucrania | GENTILEZA FOTOMONTAJE

Este ataque, frustrado por las fuerzas rusas, ocurrió el mismo día en que Putin ordenó a sus comandantes avanzar sobre Donbás, así como sobre las provincias de Jersón y Zaporizhia, las cuales fueron anexadas por Rusia. La orden de este lunes de "liberar" las cuatro regiones del "yugo opresor" de Ucrania se dio justo un día después de que Volodymyr Zelensky se reuniera con Donald Trump en la mansión de Mar-a-Lago, en el marco de las negociaciones de paz.

Rusia confirma que 91 drones de Ucrania fueron abatidos antes de impactar en la mansión de Putin

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, confirmó este lunes que "del 28 al 29 de diciembre de 2025" Ucrania lanzó una andanada de drones de largo alcance contra la residencia de Vladímir Putin en Nóvgorod. Agregó que, por suerte, los drones fueron destruidos por las defensas aéreas rusas y aseguró que el ataque no dejó heridos.

No obstante, anunció que Rusia llevará a cabo "ataques en represalia" y anticipó que la predisposición de Moscú a negociar la paz y un alto al fuego en Ucrania será revisada tras este "ataque terrorista".

No tenemos intención de retirarnos del proceso de negociación con Estados Unidos. Sin embargo, dada la degeneración final del régimen criminal de Kiev, que ha virado hacia una política de terrorismo de Estado, las posiciones negociadoras de Rusia serán revisadas No tenemos intención de retirarnos del proceso de negociación con Estados Unidos. Sin embargo, dada la degeneración final del régimen criminal de Kiev, que ha virado hacia una política de terrorismo de Estado, las posiciones negociadoras de Rusia serán revisadas

image La residencia de Putin, incluye mansiones, instalaciones deportivas, un complejo de spa de 6.700 metros cuadrados construido en 2016, y otros edificios. A diferencia de otras residencias presidenciales, Putin prácticamente no celebra reuniones oficiales ni negociaciones en este lugar, y hay muy pocas fotografías públicas del interior.

Unas horas antes del ataque contra la residencia presidencial, Vladímir Putin declaró que el Ejército ruso está llevando a cabo nuevas tareas de combate para liberar "gradualmente" el Donbás, así como las provincias de Jersón y Zaporizhia. Estas regiones fueron formalmente anexadas por el Kremlin en 2022, al inicio de la guerra, tras los enfrentamientos ocurridos una década antes en Crimea entre los rusófonos, que no se identifican con Kiev, y los nacionalistas ucranianos.

Mientras tanto, un día antes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Mar-a-Lago, Florida, donde discutieron la propuesta de paz estadounidense, la contrapropuesta de Kiev y las garantías de seguridad en la posguerra. También presionaron sobre las concesiones territoriales que Ucrania debe aceptar para un alto al fuego. En un momento, un comentario puntual sobre Putin dejó atónito e incómodo al líder de Kiev.

Trump afirmó que antes de la reunión tuvo una llamada con Putin. Dijo que fue exitosa y duró aproximadamente dos horas y media. "El presidente Putin fue muy generoso en su apoyo al éxito de Ucrania, incluyendo el suministro de energía, electricidad y otros productos a precios muy bajos", declaró Trump ante la mirada atónita de Zelensky durante la reunión en la residencia de Mar-a-Lago. "De esa llamada surgieron muchos resultados positivos", agregó.

Ante tales afirmaciones sobre los supuestos buenos augurios de Putin para Ucrania, Zelensky, parado en un atril frente a la prensa en Mar-a-Lago, sonrió y rió en voz baja, visiblemente en desacuerdo con la idea de que a Rusia pudiera interesarle el futuro de Kiev.

Embed - Zelenski reacciona al elogio de Trump a Putin: "Ha sido muy generoso con Ucrania"

"Creo que estamos listos para un pacto. Las conversaciones están en su fase final. Lo que salga de ellas será bueno para Ucrania. Bueno para todos. Habrá un acuerdo sólido de seguridad. Las naciones europeas están muy involucradas. La guerra, o acaba ahora, o durará mucho más tiempo, y millones de personas más morirán. Nadie quiere eso", sentenció Trump.

A su vez, el inquilino de la Casa Blanca sugirió a Zelensky que era mejor hacer las concesiones de tierras ahora, antes de que Rusia gane más territorio en batalla.

Parte de ese terreno ha sido confiscado. Parte de ese terreno podría estar disponible, pero podría ser confiscado en los próximos meses. ¿Y sería mejor que llegaran a un acuerdo ahora? Parte de ese terreno ha sido confiscado. Parte de ese terreno podría estar disponible, pero podría ser confiscado en los próximos meses. ¿Y sería mejor que llegaran a un acuerdo ahora?

Más noticias en Urgente24

Patricia Bullrich a 2 votos de los 2/3, el peronismo esperaba 28 y sólo consiguió 25

La jugada que nadie esperaba: YPF se asocia con Mercado Pago y MODO

Milei/Caputo: Alerta por un enero cargado de vencimientos

Milei tiene su Presupuesto, pero lo que más quiere es tu colchón

Tapia en shock: Renunció a la Selección Argentina a seis meses de