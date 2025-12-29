Alerta por nueva muerte de hantavirus en el país: De qué se trata

Consultado sobre el posible lugar de contagio, Lisandro contó que su pareja había estado el en la provincia de Entre Ríos, donde existen focos activos desde septiembre.

En ese sentido, señaló: "Ojalá se haya contagiado allí y no en nuestra casa, para llevar tranquilidad al barrio". Sin embargo, reconoció que Ibarlucea es una zona endémica para este tipo de infecciones.

Refuerzo de medidas sanitarias

Una vez que se confirmó el deceso, se activaron los protocolos sanitarios correspondientes. Equipos provinciales de zoonosis y autoridades locales iniciaron tareas de prevención, monitoreo y concientización, con especial atención en los vecinos cercanos y en los posibles contactos estrechos.

Sobre dicho marco, desde el área de Salud remarcaron que no existe vacuna ni tratamiento preventivo, y que la detección temprana de los síntomas resulta clave para abordar la enfermedad.

Además, recordaron que el hantavirus se transmite principalmente por la inhalación de partículas virales presentes en la orina, saliva o excrementos de roedores infectados.

Las autoridades sanitarias recomiendan extremar los cuidados para evitar el contacto con roedores. Entre las principales medidas se encuentran sellar grietas en viviendas, eliminar posibles refugios, mantener la basura en recipientes cerrados y guardar los alimentos en envases herméticos. Al limpiar espacios cerrados, se aconseja ventilar previamente, utilizar barbijo y guantes, y desinfectar con lavandina diluida, evitando barrer en seco para no levantar polvo contaminado.

image Qué evitar.

Otra muerte por hantavirus en el país

De acuerdo a datos oficiales de la cartera sanitaria nacional, hasta la última semana de noviembre de 2025 se habían registrado 23 casos confirmados de hantavirus en el país, una cifra superior a la de los dos años anteriores, cuando no se habían reportado contagios en el mismo período. En total, se contabilizaron nueve muertes. La región Centro, que incluye CABA, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, concentró el 70% de los casos.

En Santa Fe, el ministerio informó que se confirmaron 13 casos en el año aunque hubo 445 sospechas en personas con síntomas compatibles que se analizaron. La mayoría de los positivos fueron hombres.

Los dos fallecidos anteriores, uno de ellos un menor, vivían en el departamento Rosario y en el departamento Capital. Ahora se suma la mujer de 40 años que murió el 23 de diciembre en el Eva Perón.

