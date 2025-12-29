Alerta por nueva muerte de hantavirus en el país: De qué se trata

ROSARIO. La muerte de Alejandra Caciarelli, de 40 años, conmovió al territorio de Santa Fe luego de que se confirme su fallecimiento por hantavirus, una enfermedad zoonótica poco frecuente pero de alto impacto sanitario. Después de un cuadro que fue acelerando con el correr de los días, la mujer perdió la vida.
SÍNTOMAS SIMILARES A ESTADO GRIPAL
A partir de lo detallado por su esposo, Alejandra comenzó con síntomas leves similares a un estado gripal como fiebre, malestar general y dolores corporales. Si bien en un primer momento el cuadro fue vinculado a patologías habituales de la temporada, como dengue, los resultados de los estudios realizados tras su internación confirmaron el diagnóstico de hantavirus.
El resultado positivo fue comunicado a la familia el sábado 26, tras descartar otras enfermedades infecciosas.
Los primeros signos se manifestaron el pasado 23 de diciembre, cuando comenzó con intensos dolores musculares, a los que se sumó fiebre en las horas posteriores.
Consultado sobre el posible lugar de contagio, Lisandro contó que su pareja había estado el en la provincia de Entre Ríos, donde existen focos activos desde septiembre.
En ese sentido, señaló: "Ojalá se haya contagiado allí y no en nuestra casa, para llevar tranquilidad al barrio". Sin embargo, reconoció que Ibarlucea es una zona endémica para este tipo de infecciones.
Refuerzo de medidas sanitarias
Una vez que se confirmó el deceso, se activaron los protocolos sanitarios correspondientes. Equipos provinciales de zoonosis y autoridades locales iniciaron tareas de prevención, monitoreo y concientización, con especial atención en los vecinos cercanos y en los posibles contactos estrechos.
Sobre dicho marco, desde el área de Salud remarcaron que no existe vacuna ni tratamiento preventivo, y que la detección temprana de los síntomas resulta clave para abordar la enfermedad.
Además, recordaron que el hantavirus se transmite principalmente por la inhalación de partículas virales presentes en la orina, saliva o excrementos de roedores infectados.
Las autoridades sanitarias recomiendan extremar los cuidados para evitar el contacto con roedores. Entre las principales medidas se encuentran sellar grietas en viviendas, eliminar posibles refugios, mantener la basura en recipientes cerrados y guardar los alimentos en envases herméticos. Al limpiar espacios cerrados, se aconseja ventilar previamente, utilizar barbijo y guantes, y desinfectar con lavandina diluida, evitando barrer en seco para no levantar polvo contaminado.
Otra muerte por hantavirus en el país
De acuerdo a datos oficiales de la cartera sanitaria nacional, hasta la última semana de noviembre de 2025 se habían registrado 23 casos confirmados de hantavirus en el país, una cifra superior a la de los dos años anteriores, cuando no se habían reportado contagios en el mismo período. En total, se contabilizaron nueve muertes. La región Centro, que incluye CABA, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, concentró el 70% de los casos.
En Santa Fe, el ministerio informó que se confirmaron 13 casos en el año aunque hubo 445 sospechas en personas con síntomas compatibles que se analizaron. La mayoría de los positivos fueron hombres.
Los dos fallecidos anteriores, uno de ellos un menor, vivían en el departamento Rosario y en el departamento Capital. Ahora se suma la mujer de 40 años que murió el 23 de diciembre en el Eva Perón.
