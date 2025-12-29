Alerta por botulismo: Cómo es la enfermedad que ya mató a una persona en La Pampa y hay más sospechas

La paciente habría participado en una cena donde se consumieron escabeches contaminados.

Caso sospechoso de botulismo en La Pampa

Pocas horas después, el Ministerio de Salud de La Pampa indicó en redes sociales que se activó el protocolo de actuación ante sospecha de un nuevo caso de botulismo.

De acuerdo con la información oficial, en la tarde del domingo 28/12, "otra persona perteneciente al grupo que consumió el producto contaminado días atrás en una cena, consultó en un establecimiento asistencial por presentar síntomas compatibles".

"La atención se realizó conforme a los protocolos vigentes y se hizo necesaria su internación en el Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro", agregaron.

Este sería el nuevo caso de botulismo que está bajo sospecha.

Asimismo, aseguraron que, la Dirección de Epidemiología continúa el proceso de investigación por el caso confirmado de botulismo alimentario en una persona adulta.

Mientras tanto, según el medio "La Arena", el Ministerio Público Fiscal confirmó que hizo un allanamiento en un domicilio situado en las calles Moreno e Italia de Toay, donde presuntamente se habrían elaborado conservas caseras que podrían provocado botulismo a dos personas.

El lugar fue clausurado, agregaron.

¿Qué es el botulismo?

El botulismo es una enfermedad que puede ser causada, entre otras cosas, por el consumo de un alimento contaminado.

MedlinePlus, la define como una enfermedad "poco frecuente pero grave", y dice que es provocada por la bacteria Clostridium botulinum.

"Esta bacteria puede entrar al organismo a través de heridas o por consumir alimentos mal enlatados o mal conservados", indican.

¿Cómo se sabe si uno tiene botulismo?

El botulismo se puede manifestar con diferentes síntomas. El Ministerio de Salud de La Pampa pide estar atentos a los siguientes signos y síntomas:

Visión borrosa o doble

Dificultad para hablar o tragar

Sequedad en la boca.

Debilidad muscular progresiva

Náuseas, vómitos o dolor abdominal

¿Qué alimentos pueden causar botulismo?

Los alimentos que pueden estar contaminados y causar botulismo, según MedlinePlus, incluyen:

Verduras enlatadas en casa

Carne de cerdo y jamón curados

Pescado crudo o ahumado

Miel o el jarabe de maíz

Papas al horno cocinadas en papel aluminio

Jugo de zanahoria

Ajo picado conservado en aceite

Recomendaciones para prevenir el botulismo

Ante la situación presentada en La Pampa, el Ministerio de Salud provincial recomendó:

Priorizar siempre alimentos elaborados bajo normas de seguridad alimentaria y con registro sanitario oficial

Evitar consumir escabeches caseros adquiridos en venta informal

Evitar consumir conservas caseras sin fecha de elaboración, sin identificación del productor o sin habilitación sanitaria

