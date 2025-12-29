Neumáticos: El SUTNA para hasta el último día (y FATE amenaza con ir a la Justicia)

Crespo, al hablar en un acto del SUTNA frente a la secretaría de Trabajo (Foto: captura de video) El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, ratificó las medidas de fuerza (Foto: captura de video)

Pedido del SUTNA

"Las empresas nunca presentaron documentación respaldatoria como balances contables que acrediten la crisis económica alegada, pese a estar obligadas por ley", insisten desde el sindicato. En ese sentido, sostuvieron que las patronales buscan imponer un congelamiento salarial y evitar resolver las paritarias pendientes correspondientes a 2024 y 2025.

En tanto, desde las empresas rechazan esas acusaciones y atribuyeron el estancamiento de la negociación a la "falta de entendimiento de la realidad económica" por parte del gremio. Además, advirtieron sobre la situación crítica de la actividad, al señalar que el sector opera apenas al 50% de su capacidad instalada, lo que, según dicen, limita cualquier recomposición salarial.

Así, ante la falta de acuerdo, el SUTNA confirmó un paro total de 25 horas con movilización a la Secretaría de Trabajo. }

La medida se llevará a cabo desde las 13:00 del martes 30 de diciembre hasta las 14:00s del miércoles 31 y alcanzará a todas las fábricas del neumático del país La medida se llevará a cabo desde las 13:00 del martes 30 de diciembre hasta las 14:00s del miércoles 31 y alcanzará a todas las fábricas del neumático del país

Ante ello, en particular, la empresa FATE advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones administrativas y judiciales, al considerar que los paros ponen en riesgo la continuidad productiva y la seguridad dentro de las plantas.

