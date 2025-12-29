Con la negociación paritaria del neumático aún trabada, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) anunció un nuevo paro nacional que afectará a las principales fábricas del país hasta los últimos días de este conflictivo año para el sector.
30 Y 31
Neumáticos: El SUTNA para hasta el último día (y FATE amenaza con ir a la Justicia)
El Sindicato del Neumático (SUTNA) anunció un nuevo paro nacional que afectará a las principales fábricas del país hasta los últimos días del año.
El conflicto involucra a las empresas FATE, Pirelli y Bridgestone, a las que el gremio acusa de incurrir en "dilaciones" y "mala fe" por no presentar balances contables que respalden la crisis económica que argumentan para frenar la discusión salarial.
Tras ese encuentro, el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, ratificó la continuidad de todas las medidas de fuerza.
Desde la representación sindical señalaron que el eje del conflicto es el período salarial adeudado y la falta de transparencia por parte de las patronales, a las que acusan de intentar forzar una rebaja del salario real.
Pedido del SUTNA
"Las empresas nunca presentaron documentación respaldatoria como balances contables que acrediten la crisis económica alegada, pese a estar obligadas por ley", insisten desde el sindicato. En ese sentido, sostuvieron que las patronales buscan imponer un congelamiento salarial y evitar resolver las paritarias pendientes correspondientes a 2024 y 2025.
En tanto, desde las empresas rechazan esas acusaciones y atribuyeron el estancamiento de la negociación a la "falta de entendimiento de la realidad económica" por parte del gremio. Además, advirtieron sobre la situación crítica de la actividad, al señalar que el sector opera apenas al 50% de su capacidad instalada, lo que, según dicen, limita cualquier recomposición salarial.
Así, ante la falta de acuerdo, el SUTNA confirmó un paro total de 25 horas con movilización a la Secretaría de Trabajo. }
Ante ello, en particular, la empresa FATE advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones administrativas y judiciales, al considerar que los paros ponen en riesgo la continuidad productiva y la seguridad dentro de las plantas.
