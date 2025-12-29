urgente24
Neumáticos: El SUTNA para hasta el último día (y FATE amenaza con ir a la Justicia)

El Sindicato del Neumático (SUTNA) anunció un nuevo paro nacional que afectará a las principales fábricas del país hasta los últimos días del año.

29 de diciembre de 2025 - 10:30
Trabajadores del gremio del neumático paran este 30 y 31.

Con la negociación paritaria del neumático aún trabada, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) anunció un nuevo paro nacional que afectará a las principales fábricas del país hasta los últimos días de este conflictivo año para el sector.

El conflicto involucra a las empresas FATE, Pirelli y Bridgestone, a las que el gremio acusa de incurrir en "dilaciones" y "mala fe" por no presentar balances contables que respalden la crisis económica que argumentan para frenar la discusión salarial.

Y, según se informó, la última audiencia paritaria, realizada de manera virtual el pasado 26 de diciembre en la Secretaría de Trabajo, finalizó sin avances concretos...

Tras ese encuentro, el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, ratificó la continuidad de todas las medidas de fuerza.

Desde la representación sindical señalaron que el eje del conflicto es el período salarial adeudado y la falta de transparencia por parte de las patronales, a las que acusan de intentar forzar una rebaja del salario real.

Crespo, al hablar en un acto del SUTNA frente a la secretaría de Trabajo (Foto: captura de video)
El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, ratificó las medidas de fuerza (Foto: captura de video)

Pedido del SUTNA

"Las empresas nunca presentaron documentación respaldatoria como balances contables que acrediten la crisis económica alegada, pese a estar obligadas por ley", insisten desde el sindicato. En ese sentido, sostuvieron que las patronales buscan imponer un congelamiento salarial y evitar resolver las paritarias pendientes correspondientes a 2024 y 2025.

En tanto, desde las empresas rechazan esas acusaciones y atribuyeron el estancamiento de la negociación a la "falta de entendimiento de la realidad económica" por parte del gremio. Además, advirtieron sobre la situación crítica de la actividad, al señalar que el sector opera apenas al 50% de su capacidad instalada, lo que, según dicen, limita cualquier recomposición salarial.

Así, ante la falta de acuerdo, el SUTNA confirmó un paro total de 25 horas con movilización a la Secretaría de Trabajo. }

La medida se llevará a cabo desde las 13:00 del martes 30 de diciembre hasta las 14:00s del miércoles 31 y alcanzará a todas las fábricas del neumático del país

Ante ello, en particular, la empresa FATE advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones administrativas y judiciales, al considerar que los paros ponen en riesgo la continuidad productiva y la seguridad dentro de las plantas.

