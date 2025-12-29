ARCA simplificó un trámite clave para las personas físicas y sus compras en el exterior

envio-shein

Importaciones en aumento

Durante el 2025, las importaciones aumentaron en Argentina. Según datos recientes del INDEC, el crecimiento interanual acumulado entre enero y noviembre del año que termina registró un aumento del 26,8% en la compra de bienes en el exterior, una cifra que representó la salida de más de 70.000 millones de dólares del país.

El volumen de bienes importados acompañó el crecimiento, con un ingreso mayor aproximado al 30% respecto al 2024. Tan solo en noviembre, las importaciones representaron una erogación de 5.598 millones de dólares, en el marco de un intercambio comercial de 13.694 millones de dólares.

De momento, la balanza comercial se mantendría a favor de Argentina, con exportaciones por 79.592 millones. El equilibrio, considerado delgado por un sector de los economistas locales, estuvo impulsado por el crecimiento del sector energético y una performance excepcional a nivel técnico del campo, que estuvo acompañado por un contexto global cambiante.

Mientras tanto, los efectos de las importaciones abiertas se hacen sentir en otros sectores como la industria. En ese sentido, el fuerte flujo de productos extranjeros quitó participación de mercado a la industria local, provocando una ola de cambios con cierres y despidos en distintas áreas.

El boom de las plataformas

Si bien los cambios de ARCA no tendrían un impacto directo en las compras vía courier, cuyo régimen específico está contemplado, sí afectará aquellas compras que se salgan de los márgenes establecidos por la normativa vigente.

Según INDEC, el 2025 representó una explosión en la demanda entre los usuarios argentinos de plataformas de compras internacionales como Shein, Temu, AliExpress o Amazon. Desde la liberación de las compras por courier, en lo que va del año se registró un crecimiento del 237% interanual entre enero y octubre, representando uno de los mayores aumentos por categorías de importaciones.

Dentro de ese universo, la ropa y los accesorios destacaron como los productos de mayor demanda. Mientras tanto, las importaciones desde China dominaron el fenómeno con amplitud, destacando por sus precios bajos.

