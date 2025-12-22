Multa récord de ARCA: Una pyme puede pagar $440.000 por atrasarse un día

Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, advirtió que el esquema propuesto por ARCA podría terminar castigando errores formales con el mismo rigor que conductas de evasión relevante. Es decir, una pyme que se atrasa por un problema administrativo recibe una multa similar a la de una empresa que decide incumplir de manera sistemática.

¿Cómo impacta esta multa de ARCA en las pymes más chicas?

En el universo pyme, $440.000 no es un monto menor. Para muchas firmas equivale a sueldos, insumos o pagos importantes para seguir operando.

El mismo Gobierno que busca blanquear dólares y ampliar la base tributaria, corre el riesgo de desalentar a quienes intentan cumplir. Se promete un Estado más amigable, pero se instala un régimen sancionatorio que no distingue entre el que evade y el que se equivoca.

La multa como pieza clave de la estrategia fiscal de ARCA

Puertas adentro del Congreso, varios legisladores señalan que la actualización de las multas no es un detalle menor, sino una obsesión del equipo económico. Durante debates anteriores, el Ministerio de Economía ya había presionado para incluir este punto en otros proyectos. La lógica es reforzar la caja por la vía de sanciones, mientras se alivian impuestos a sectores concentrados.

ARCA les tira un centro a las PyMEs: Cómo acceder al nuevo plan de pago más flexible

El contraste se vuelve más evidente si se lo compara con la reforma del impuesto a las Ganancias para sociedades, que beneficiaría a un grupo reducido de grandes empresas y tendría un costo fiscal significativo. En ese esquema, las pymes aparecen como el eslabón más frágil, obligado a compensar por otro lado.

¿Habrá cambios en la multa de ARCA para pymes?

La polémica escaló al Senado, donde el oficialismo se encontró con cuestionamientos incluso de aliados. Maximiliano Abad y Eduardo “Peteco” Vischi, de la UCR, reclamaron que se discrimine entre tipos de contribuyentes y que las multas no sean idénticas para todos. El planteo fue que actualizar no puede ser sinónimo de castigar a ciegas.

Frente a ese escenario, la senadora Patricia Bullrich, encargada de las negociaciones, reconoció que el Gobierno está dispuesto a revisar el esquema. Pero puso una condición política, primero aprobar la ley tal como está y luego corregirla mediante una “ley corta”. La promesa calmó momentáneamente las aguas, aunque dejó un sabor amargo entre especialistas y legisladores.

Multas y pymes: La promesa de una ley corta que genera desconfianza

El compromiso de revisar las multas después de la aprobación no convenció a todos. En el Congreso recuerdan que otros proyectos se aprobaron con promesas similares que nunca se cumplieron. La desconfianza no es técnica, es política. La pregunta que sobrevuela es, una vez sancionada la ley, ¿qué incentivo real tendrá el Ejecutivo para modificar un esquema que refuerza la recaudación?

Mientras tanto, las pymes quedan en una zona gris. Saben que el proyecto puede avanzar y que, al menos por un tiempo, las multas de ARCA podrían aplicarse en su versión más dura. El costo de un error mínimo pasaría a ser desproporcionado, justo en un momento en el que el entramado productivo busca sobrevivir.

