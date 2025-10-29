Elecciones 2025: Alertan por una nueva estafa digital con falsas multas por no ir a votar

Ante la proliferación de estos engaños, la CNE y especialistas en ciberseguridad recomiendan no abrir enlaces desconocidos ni descargar archivos adjuntos de remitentes sospechosos, verificar siempre la dirección del correo y acudir a las páginas oficiales del Estado ante cualquier duda.

Qué hacer si ya se ingresaron los datos

En caso de haber completado formularios o proporcionado información en sitios apócrifos, las autoridades aconsejan cambiar las contraseñas de inmediato y realizar una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), dependiente del Ministerio Público Fiscal.

La Justicia Nacional Electoral recordó además que toda información oficial sobre infracciones y multas electorales se publica exclusivamente en sus canales institucionales y nunca se comunica por correo electrónico o mensajería instantánea.

______________________________

Más noticias en Urgente24:

El Gobierno pone en pausa el Presupuesto y apunta a debatirlo con el nuevo Congreso

El PRO busca recuperar protagonismo dentro del Gobierno: el efecto Santilli y la nueva estrategia de Macri

Lo que esperan los gobernadores tras el reencuentro con Milei: Qué se negocia y qué se posterga