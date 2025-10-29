urgente24
Elecciones 2025: Alertan por una nueva estafa digital con falsas multas por no ir a votar

La Cámara Nacional Electoral emitió un alerta por una estafa que circula en nombre del Estado y referente a las personas que no fueron a votar.

La CNE alertó por una nueva estafa que circula en Argentina.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió una alerta por una nueva maniobra de estafa que utiliza el nombre del Estado para engañar a los ciudadanos. A través de un correo electrónico proveniente de la dirección multas@gob.ar, los estafadores notifican supuestas sanciones por no haber ido a votar y redirigen a un enlace fraudulento que roba datos personales y financieros.

La modalidad de estafa

El mensaje, que aparenta ser enviado por la plataforma oficial Mi Argentina, insta al usuario a “regularizar su situación electoral” antes de una fecha límite. Sin embargo, la CNE aclaró que no envía correos electrónicos con notificaciones de multas y recordó que la única vía legítima para verificar el estado del voto es el sitio web oficial: https://infractores.padron.gov.ar.

Desde el organismo advirtieron que este tipo de estafas buscan aprovechar el desconocimiento ciudadano y la cercanía de los comicios para generar alarma y urgencia, logrando así que los usuarios ingresen sus datos personales o bancarios sin verificar la autenticidad del mensaje.

Qué es el phishing y cómo evitar caer en la trampa

El phishing es una técnica de ciberestafa que se vale de correos electrónicos, mensajes o sitios web falsos para obtener información sensible. Los delincuentes suelen utilizar nombres e identidades institucionales —como organismos públicos o bancos— para dar apariencia de legitimidad.

En este caso, la excusa fue el cumplimiento del deber cívico: en Argentina, el voto es obligatorio para todas las personas de entre 18 y 70 años, y quienes no concurren a las urnas deben justificar su ausencia o pagar una multa que puede ir desde los 50 hasta los 2000 pesos, según la reincidencia.

Ante la proliferación de estos engaños, la CNE y especialistas en ciberseguridad recomiendan no abrir enlaces desconocidos ni descargar archivos adjuntos de remitentes sospechosos, verificar siempre la dirección del correo y acudir a las páginas oficiales del Estado ante cualquier duda.

Qué hacer si ya se ingresaron los datos

En caso de haber completado formularios o proporcionado información en sitios apócrifos, las autoridades aconsejan cambiar las contraseñas de inmediato y realizar una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), dependiente del Ministerio Público Fiscal.

La Justicia Nacional Electoral recordó además que toda información oficial sobre infracciones y multas electorales se publica exclusivamente en sus canales institucionales y nunca se comunica por correo electrónico o mensajería instantánea.

