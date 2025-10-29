Se viene un fin de semana largo de 3 días gracias a un feriado: Desde cuándo y por qué

El sábado 8 y el domingo 9 de noviembre se sumarán a la celebración con actividades conmemorativas, espectáculos al aire libre y ferias regionales. Además, estos días suelen representar una inyección económica para el turismo local, ya que muchas familias aprovechan para viajar dentro de sus provincias o hacia destinos cercanos.

¿Qué otras efemérides se celebran el 7 de noviembre?

Más allá del feriado municipal, el 7 de noviembre es una fecha cargada de conmemoraciones a nivel nacional. Ese día se celebra:

El Día del Canillita , en homenaje a los repartidores de diarios y revistas.

, en homenaje a los repartidores de diarios y revistas. El Día del Periodista Deportivo , en reconocimiento al rol de los profesionales del deporte en los medios.

, en reconocimiento al rol de los profesionales del deporte en los medios. La Batalla de Suipacha, la primera victoria militar de las fuerzas patriotas durante la Guerra de la Independencia.

Estas efemérides no implican feriado nacional, pero agregan un valor simbólico a una jornada ya especial para varias comunidades.

¿Cuándo será el próximo feriado nacional en Argentina?

El último feriado de alcance nacional fue el del 12 de octubre, que se trasladó al viernes 10 para favorecer el turismo. Tras el del 7 de noviembre —que afecta solo a algunas localidades—, los argentinos deberán esperar unas semanas para el próximo fin de semana largo nacional.

El siguiente descanso llegará con el feriado del 24 de noviembre, en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, que se trasladará para formar un puente turístico del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.

Después de esa fecha, el calendario 2025 solo tendrá dos feriados más:

Lunes 8 de diciembre , por el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen .

, por el . Jueves 25 de diciembre, por Navidad.

feriado

¿Cuántos fines de semana largos quedan en 2025?

Con el feriado local del 7 de noviembre y el puente nacional del 24, el calendario argentino entra en su recta final. En total, restan dos fines de semana largos nacionales antes de que termine el año:

Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional.

– Día de la Soberanía Nacional. Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre – Día de la Virgen.

Ambas fechas prometen movimiento turístico, reservas anticipadas y el tradicional cierre del año con escapadas familiares.

Más noticias en Urgente24

Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley

Empoderado, Javier Milei sale a buscar 'heridos' para su 2.0

Ley de endeudamiento: Buscan dar una "segunda oportunidad" a 11 millones de argentinos

En la Argentina color violeta, bajar la tasa de interés para aliviar la recesión

Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes