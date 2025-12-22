La expresidenta Cristina Kirchner permanece internada en el Sanatorio Otamendi, donde evoluciona favorablemente luego de haber sido intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Así lo informó este lunes un nuevo parte médico difundido por la institución, que confirmó que la paciente continúa bajo tratamiento y seguirá hospitalizada por el momento.
EN EL OTAMENDI
Cristina Kirchner sigue internada: El dato clave que reveló el último parte médico
De acuerdo con el informe oficial, Kirchner recibe antibióticos y mantiene un drenaje peritoneal como parte del abordaje postoperatorio. El equipo médico señaló que no presenta fiebre ni signos de complicaciones, aunque aclaró que se decidió prolongar la internación hasta completar el tratamiento indicado.
Cristina Kirchner seguirá internada
La exmandataria fue operada el sábado, luego de haber sufrido un fuerte malestar abdominal en su departamento del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. Ante la persistencia de los síntomas, un equipo médico la evaluó en su domicilio y recomendó su traslado a un centro de mayor complejidad para realizar estudios más exhaustivos.
El traslado al sanatorio requirió autorización judicial, que fue otorgada ese mismo día. Una vez en el Otamendi, los profesionales confirmaron el diagnóstico de apendicitis aguda con compromiso localizado del peritoneo y resolvieron realizar una cirugía laparoscópica de urgencia.
El parte médico difundido este lunes lleva la firma de la directora médica del sanatorio y detalla que la evolución clínica es favorable. Sin embargo, aclara que se mantiene el criterio de internación preventiva para garantizar una recuperación completa y evitar eventuales complicaciones asociadas al cuadro infeccioso.
Por qué está internada CFK
En las horas previas a la difusión del informe, habían circulado versiones sobre una posible alta médica en el corto plazo. No obstante, el comunicado oficial fue claro al señalar que la paciente continuará internada hasta completar el esquema terapéutico previsto por los especialistas.
El Sanatorio Otamendi es el centro de salud de referencia habitual de la expresidenta. Allí fue atendida en otras oportunidades por distintos procedimientos médicos. En 2021 se sometió a una histerectomía, mientras que en años anteriores fue intervenida quirúrgicamente por otras afecciones de relevancia, tanto durante como después de su mandato presidencial.
La apendicitis es una inflamación del apéndice, un pequeño órgano ubicado en la parte inferior derecha del abdomen. Cuando no se trata a tiempo, puede derivar en una peritonitis, una complicación que se produce cuando la infección se disemina hacia el peritoneo, la membrana que recubre los órganos abdominales. En esos casos, el abordaje médico suele requerir cirugía inmediata y un tratamiento antibiótico posterior.
Especialistas explican que la peritonitis localizada, como la que se le diagnosticó a Kirchner, implica que la infección no se extendió de manera generalizada, lo que mejora el pronóstico, aunque exige un seguimiento clínico estricto durante los días posteriores a la intervención.
Por el momento, no se informó una fecha estimada de alta. Desde el sanatorio indicaron que la prioridad es garantizar una evolución estable y completar el tratamiento correspondiente antes de autorizar el regreso de la paciente a su domicilio.
Mientras tanto, el estado de salud de la expresidenta continúa siendo monitoreado de manera permanente, en un contexto que combina atención médica, seguimiento judicial y fuerte atención política y mediática.
El parte médico a continuación:
