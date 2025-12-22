Cristina Kirchner sigue internada: El dato clave que reveló el último parte médico

Por qué está internada CFK

En las horas previas a la difusión del informe, habían circulado versiones sobre una posible alta médica en el corto plazo. No obstante, el comunicado oficial fue claro al señalar que la paciente continuará internada hasta completar el esquema terapéutico previsto por los especialistas.

El Sanatorio Otamendi es el centro de salud de referencia habitual de la expresidenta. Allí fue atendida en otras oportunidades por distintos procedimientos médicos. En 2021 se sometió a una histerectomía, mientras que en años anteriores fue intervenida quirúrgicamente por otras afecciones de relevancia, tanto durante como después de su mandato presidencial.

La apendicitis es una inflamación del apéndice, un pequeño órgano ubicado en la parte inferior derecha del abdomen. Cuando no se trata a tiempo, puede derivar en una peritonitis, una complicación que se produce cuando la infección se disemina hacia el peritoneo, la membrana que recubre los órganos abdominales. En esos casos, el abordaje médico suele requerir cirugía inmediata y un tratamiento antibiótico posterior.

Especialistas explican que la peritonitis localizada, como la que se le diagnosticó a Kirchner, implica que la infección no se extendió de manera generalizada, lo que mejora el pronóstico, aunque exige un seguimiento clínico estricto durante los días posteriores a la intervención.

Por el momento, no se informó una fecha estimada de alta. Desde el sanatorio indicaron que la prioridad es garantizar una evolución estable y completar el tratamiento correspondiente antes de autorizar el regreso de la paciente a su domicilio.

Mientras tanto, el estado de salud de la expresidenta continúa siendo monitoreado de manera permanente, en un contexto que combina atención médica, seguimiento judicial y fuerte atención política y mediática.

El parte médico a continuación:

