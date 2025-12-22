'Avatar: Fuego y Cenizas' lideró el finde pero los números hacen ruido: ¿Por qué?

Lo claro es que el público ya no corre automáticamente detrás de las franquicias, ni siquiera cuando el título dice "Avatar".

image El liderazgo de la película no esconde que la saga ya no arranca con la misma fuerza.

El mundo vuelve a salvar (una vez más) a 'Avatar', pero con menos margen

Si el mercado estadounidense dejó dudas, a nivel internacional podría decirse que se equilibró la balanza. En su primer fin de semana completo, Avatar: Fuego y Cenizas acumuló US$345 millones a nivel mundial, con US$257 millones provenientes de mercados internacionales, según proyecciones citadas por Variety y ScreenRant.

Ese número la colocó rápidamente entre las 20 películas más taquilleras del año, superando en pocos días la recaudación total de varios títulos que ya terminaron su recorrido comercial. Esto no sorprende a nadie que siga mínimamente la saga: más del 70% de la recaudación total de Avatar siempre llegó desde fuera de Estados Unidos, y Cameron construyó su imperio justamente apoyándose en lo que juntó alrededor del planeta.

image El mercado internacional sostuvo a James Cameron con una apertura internacional mucho más sólida, como siempre ocurrió con toda la saga de Avatar.

El problema es otro y es bastante más terrenal: el presupuesto, que supera cómodamente los US$400 millones, y que obliga a la película a apuntar, como mínimo, a US$1.000 millones mundiales solamente para empatar.

Llegar a esa cifra parece posible, incluso probable, pero lo que hoy aparece mucho menos garantizado es repetir la hazaña de las anteriores, que superaron los US$2.000 millones y colocaron a la franquicia en un nivel que parecía reservado solo para Cameron.

Fuego y Cenizas no es un fracaso, ni de cerca, pero sí muestra signos claros de desgaste, de un público más selectivo y de un mercado que ya no compra promesas a ciegas.

image Aun así, el presupuesto tan enorme de la película reduce los márgenes y vuelve incierto si podrá repetir el éxito de los dos mil millones.

Cameron sigue siendo Cameron, Pandora sigue siendo un espectáculo visual y Avatar sigue jugando en otra escala, pero por primera vez en mucho tiempo la cuestión ya no es cuánto va a recaudar, sino hasta dónde le alcanza. Y esa diferencia, para la industria, es enorme.

