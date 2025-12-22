El estreno de Avatar: Fuego y Cenizas volvió a poner a James Cameron de nuevo en la conversación, con salas llenas, expectativa global y un estreno que ganó el fin de semana pero dejó una sensación rara en la industria. Detrás de la recaudación inicial, los números muestran señales inesperadas que obligan a mirar más allá del impacto inmediato.
EL CINE SE TIÑÓ DE AZUL
'Avatar: Fuego y Cenizas' lideró el finde pero los números hacen ruido: ¿Por qué?
James Cameron enfrenta una pregunta incómoda mientras 'Avatar: Fuego y Cenizas' debuta fuerte pero no arrasa. ¿Alcanza la saga para romper todos los récords?
'Avatar 3' es número 1, pero no alcanza cuando la vara la puso James Cameron
En lo estrictamente doméstico, Avatar: Fuego y Cenizas debutó con US$88 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos, según datos de Variety, y se ubicó sin problemas en el número uno del ranking. Pero el tema no es el liderazgo, sino el contraste.
La película quedó muy por debajo de los US$134,1 millones con los que había arrancado Avatar: El camino del agua en 2022, y apenas superó los US$77 millones de la primera Avatar en 2009, cifra que, ajustada por inflación, hoy sería bastante más alta.
Desde el entorno de la industria, hay explicación conocida y hasta lógica. David A. Gross, analista y responsable de Franchise Entertainment Research, sostuvo convencido: "Las aperturas no son de lo que tratan las películas de Avatar. Es lo que hacen después de abrir lo que las convirtió en la N°2 y N°3 más grandes de la historia".
El punto es que el contexto de 2025 no es el de 2009 ni el de 2022, y ahí es donde los números empiezan a hacer ruido. Fuego y Cenizas tendrá apenas el noveno mejor debut del año, detrás de títulos como Una película de Minecraft, Lilo & Stitch o Zootopia 2, películas que arrancaron más fuerte pero que, en varios casos, terminaron lejos de los mil millones de dólares mundiales.
Lo claro es que el público ya no corre automáticamente detrás de las franquicias, ni siquiera cuando el título dice "Avatar".
El mundo vuelve a salvar (una vez más) a 'Avatar', pero con menos margen
Si el mercado estadounidense dejó dudas, a nivel internacional podría decirse que se equilibró la balanza. En su primer fin de semana completo, Avatar: Fuego y Cenizas acumuló US$345 millones a nivel mundial, con US$257 millones provenientes de mercados internacionales, según proyecciones citadas por Variety y ScreenRant.
Ese número la colocó rápidamente entre las 20 películas más taquilleras del año, superando en pocos días la recaudación total de varios títulos que ya terminaron su recorrido comercial. Esto no sorprende a nadie que siga mínimamente la saga: más del 70% de la recaudación total de Avatar siempre llegó desde fuera de Estados Unidos, y Cameron construyó su imperio justamente apoyándose en lo que juntó alrededor del planeta.
El problema es otro y es bastante más terrenal: el presupuesto, que supera cómodamente los US$400 millones, y que obliga a la película a apuntar, como mínimo, a US$1.000 millones mundiales solamente para empatar.
Llegar a esa cifra parece posible, incluso probable, pero lo que hoy aparece mucho menos garantizado es repetir la hazaña de las anteriores, que superaron los US$2.000 millones y colocaron a la franquicia en un nivel que parecía reservado solo para Cameron.
Fuego y Cenizas no es un fracaso, ni de cerca, pero sí muestra signos claros de desgaste, de un público más selectivo y de un mercado que ya no compra promesas a ciegas.
Cameron sigue siendo Cameron, Pandora sigue siendo un espectáculo visual y Avatar sigue jugando en otra escala, pero por primera vez en mucho tiempo la cuestión ya no es cuánto va a recaudar, sino hasta dónde le alcanza. Y esa diferencia, para la industria, es enorme.
