'Avatar; Fuego y Cenizas', un duelo de James Cameron vs. críticos, que decide el público

Si fuese por los críticos, el director James Cameron no resultaría un referente 'top' del ex 7mo. arte, hoy una industria que controla el streaming. Los críticos prefieren a directores como Christopher Nolan o Sam Mendes.

El público

Un director de cine tiene que reunir varias virtudes pero, en particular, necesita

conocer el secreto de cómo relatar una trama, y

dominar la magia de generar emociones en el público.

Más allá de la tecnología del 3D y de su invento, el divisor de haz DeepX 3D, Cameron entiende cómo y cuándo provocar una sonrisa y una lágrima, que son emociones a menudo muy diferentes. En eso consiste el milagro del cine, donde la épica tiene un valor inmenso. Al menos así era antes. Cameron es un director 'de los de antes'.

El 1er. montaje de 'Avatar Fuego y Cenizas' duró 4 horas. Pero Cameron convocó a espectadores para que opinaran acerca de esa versión temprana, y leyó las tarjetas que cada uno llenó. Entonces, Cameron aceptó algunas sugerencias. Por ejemplo, varios se quejaron de la duración de la película, y Cameron le rebanó 40 minutos a su producto.

En cambio los críticos le han cuestionado la trama, acusándolo de repetir el nudo argumental de las 2 anteriores. Es controversial: para ser una trilogía es un nudo argumental que se desarrolla en 3 capítulos. Entonces muchos críticos afirman que no hay suficiente desarrollo del nudo original. En definitiva ellos parecen querer instalar que con la trilogía es más que suficiente. No se precisa una entrega 4ta. y 5ta.

En verdad, no depende de ellos ni de Cameron. Es una posibilidad que dependerá de cuánto recaude esta película N°3.

Cameron ya se cubrió: "Esta podría ser la última. Solo hay una [pregunta sin respuesta] en la historia. Quizás descubramos que el estreno de Avatar 3 demuestra lo deteriorada que está la experiencia cinematográfica hoy en día, o quizás demuestre que sigue siendo tan buena como siempre, pero solo para cierto tipo de películas. Es una moneda al aire ahora mismo. No lo sabremos hasta mediados de enero".

La historia

'Avatar: Fuego y Cenizas' intenta atar los cabos sueltos de la versión anterior. Permanece la reivindicación de la Madre Naturaleza, en riesgo por la codicia y el egoísmo de los explotadores de recursos (un tema muy argentino con la modificación de la Ley de Glaciares en marcha); y también aborda temas tales como la resignificación de una pérdida, cómo elaborar un duelo; los conflictos con los hijos (tema de moda con el asesinato de los Reiner por su hijo Nick); el dilema entre la Fe vs. el agnosticismo (la voluntad propia); el desencanto con el Ser Supremo; el debate eterno acerca de si el amor es aferrarse o soltar, etc. etc.

La peli está cargada de elementos que intentan sorprender al público: ya sea desde lo emocional o la acción espectacular. Hay imágenes bellísimas y también tremendas. El debate entre los críticos consiste en si el punto de inflexión de la narrativa cíclica ocurre y llega en un momento adecuado o si no sucede o es que ocurre demasiado tarde. Esto es lo que deberá definir el público.

Los críticos no compran tickets pero el público sí, y la industria vive de la venta de entradas, en particular cuando Cameron detesta el 'streaming', y claramente no es una película para ver en casa. Es obvio que Cameron navega aguas peligrosas. Cuenta con Disney para intentar llegar a buen puerto. Es el gran riesgo de las franquicias.

