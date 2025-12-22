urgente24
Javier Milei apura los tiempos antes del brindis de fin de año

Semana clave para el gobierno de Javier Milei en el Congreso (Presupuesto 2026) y el rumbo económico no se queda atrás.

22 de diciembre de 2025 - 09:17

EN VIVO

El período de sesiones extraordinarias entra en su etapa decisiva. El gobierno de Javier Milei busca aprovechar los últimos días del año para sancionar el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas económicas clave en el Senado. Con el propósito del "déficit cero", La Libertad Avanza pretende apurar los tiempos antes del brindis de fin de año.

La agenda parlamentaria, que se extiende hasta el 30 de diciembre, tiene una fecha marcada a fuego: el próximo viernes 26. Ese día, la Cámara Alta debatirá la Ley de Inocencia Fiscal, un proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados y que funciona como el principal aliado del Presupuesto.

Por su parte, también será una semana fundamental para evaluar el desempeño económico del año. El Instituto Nacional de Estadísticas (INDEC) dará a conocer una serie de indicadores de la economía, con publicaciones previstas entre este lunes y el viernes 26 de diciembre. Los informes abarcarán actividad, salarios, consumo y sector externo, y permitirán trazar un balance del desempeño reciente.

El organismo que conduce Marco Lavagna difundirá, entre otros datos, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a octubre. Además, se publicarán las estadísticas sobre sueldos y de ventas en supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras, todos también referidos a octubre. Estos indicadores permitirán evaluar la evolución del poder adquisitivo y del consumo interno en el tramo final del año.

En el marco de las fiestas de fin de año, la Quinta de Olivos volverá a ser el epicentro de la política oficialista este lunes por la noche, cuando Milei encabece una cena informal, replicando la liturgia del asado que marcó el cierre de su primer año de gestión.

Con la mira puesta en un 2026 de reformas, el encuentro tendrá como objetivo consolidar la cohesión del Gabinete renovado y aceitar los mecanismos de cara a esta semana decisiva en el Congreso.

image
A diferencia del brindis anterior, esta cena contar&aacute; con la presencia de los funcionarios que se integraron tras el recambio poselectoral, como&nbsp;Diego Santilli&nbsp;(Interior),&nbsp;Alejandra Monteoliva&nbsp;(Seguridad) y&nbsp;Carlos Presti&nbsp;(Defensa), quienes debutar&aacute;n en este ritual.

A diferencia del brindis anterior, esta cena contará con la presencia de los funcionarios que se integraron tras el recambio poselectoral, como Diego Santilli (Interior), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Carlos Presti (Defensa), quienes debutarán en este ritual.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

------------

Live Blog Post

Jornadas claves para Martín Llaryora

Caliente fin de año en la Córdoba de Martín Llaryora, quien se prepara para introducir importantes cambios en materia jubilatoria. El gobernador, con las cuentas agobiadas por el déficit de la Caja de Jubilaciones, anunciará en las próximas horas una elevación del porcentaje de aportes y un ajuste en los haberes de privilegio.

El proyecto, que fue aprobado la semana pasada por la Legislatura, generó rechazo entre los gremios estatales que rechazaron la maniobra oficial para equilibrar las cuentas. Con un incremento que oscilará entre el 2% y el 8% dependiendo el nivel de ingresos, los trabajadores activos de la provincia verán un descuento considerable destinado al sustento de los pasivos.

VER NOTA

Live Blog Post

La Reforma Laboral de Milei suma sindicatos en su contra

El secretario general de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio), Mario Lavia, cuestionó la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y aseguró que la iniciativa oficial implica un grave retroceso en materia de derechos laborales.

El dirigente sindical sostuvo que la reforma "es presentada ante la sociedad como un instrumento para ‘modernizar’ o ‘actualizar’ el derecho del trabajo", aunque advirtió que su contenido contradice ese objetivo y vulnera normas constitucionales y convenios internacionales.

En ese marco, Lavia expresó una fuerte preocupación por el rumbo general del proyecto, al sostener que “el eje gubernamental persigue la ampliación y profundización de la flexibilización laboral”. Según explicó, medidas como la ampliación del período de prueba, la facilitación de los despidos y la reducción de sanciones al empleo no registrado atacan directamente el principio protectorio del Derecho del Trabajo y afectan la seguridad laboral de los trabajadores.

"La reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei no constituye una modernización, sino un proyecto desfavorable que traslada el ajuste en su totalidad a los trabajadores", remarcó.

Live Blog Post

Encuesta: Mucha desconfianza sobre la economía pero Milei retiene apoyo

En una de las últimas encuestas del año, la consultora QMonitor realizó un extenso sondeo sobre clima político, social y empresarial. El informe de 168 páginas confirma que Javier Milei retiene imagen e intención de voto a pesar de las dudas sobre la economía y la gestión.

No se aprecia mucho optimismo sobre la situación económica personal o del país para 2026 según surge de las respuestas de los consultados por QMonitor, lo que contrasta con el apoyo a Milei.

image

VER NOTA

Live Blog Post

Indicadores preocupantes: Menos empleos

En un mercado laboral que sigue mostrando indicadores preocupantes, diversos análisis económicos señalan que la creación de empleo en relación de dependencia formal en Argentina está prácticamente detenida, mientras modalidades alternativas de trabajo —informales o por cuenta propia— concentran la mayor parte de los nuevos puestos.

Este fenómeno, que se ha venido instalando de manera progresiva, se traduce en un deterioro de la calidad laboral y plantea tensiones para la política económica y social del país. A la vez que explica por qué no subió el desempleo en plena crisis de actividad económica.

VER NOTA

Live Blog Post

Otro título del lunes: ANAC cambia por completo sus exigencias de vuelo

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) introdujo fuertes cambios de normativas y exigencias para la aviación comercial en general. Como parte de la política de desregulación del Gobierno nacional, el ente encargado de regular la actividad aérea habilitó prácticas que antes estaban prohibidas y eliminó requisitos.

Entre los cambios más importantes resalta el fin de la exigencia de planes de vuelos para aviones privados. Según el cambio publicado en el Boletín Oficial y con firma del conductor de ANAC, Oscar Villabona, ahora los vuelos privados que surquen los cielos del país no deberán presentar un plan previo a menos que atraviesen la zona de alta vigilancia por encima del paralelo 29S, área de alta densidad de narcotráfico.

VER NOTA

Live Blog Post

Redes de U24: El spot navideño que generó polémica

La Fuerza Aérea creó con inteligencia artificial un spot navideño donde mezcló a Papá Noel con cazas F-16.

La insólita publicación muestra cómo los clásicos renos fueron reemplazados por aviones de cuarta generación.

Papá Noel es símbolo de paz y armonía, por lo que llamó la atención verlo asociado a máquinas voladoras diseñadas para la destrucción y la guerra.

Embed - Papá Noel y los F-16: el spot navideño que generó polémica
Live Blog Post

Fin de año caliente: Se viene nuevo paro de controladores aéreos

La serie de paros que los controladores aéreos llevan a cabo este diciembre y afectan los vuelos nacionales e internacionales por reclamos del gremio a la empresa estatal EANA, tendrá este martes un nuevo capítulo en la previa a la celebración navideña.

Se trata de la continuidad del esquema de medidas de fuerza que se retomó la semana pasada, tras uno similar en noviembre, con cese de actividades el miércoles y jueves, lo que generó demoras y cancelaciones, con la consecuente complicaciones para miles de pasajeros.

En ese contexto, además, el Gobierno denunció a la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) por cortar el servicio durante horas y por el riesgo que generó la colocación de banderas en las torres de control durante las primeras huelgas del mes.

Live Blog Post

¿Fiestas sin asado?: El aumento de la carne golpea a los bolsillos

Con la llegada de las fiestas de fin de año, muchas familias optan por un buen asado y otros tipos de cortes vacuno, pero no hay bolsillo que aguante. Ante esto, un reciente informe llevado a cabo por la Sociedad Rural Argentina (SRA) busca poner de relieve cuáles son las causas detrás de los incrementos de precios de la carne.

Desde el campo apuntan a revelar que "detrás de los movimientos de precios hay un conjunto de factores productivos, climáticos, estacionales, estructurales y regulatorios que explican lo que está ocurriendo", que calificaron desde la SRA como una "transición", en el marco de un "cambio profundo de clima de época y del funcionamiento del negocio ganadero".

En un reporte en el que presentaron "10 preguntas claves sobre por qué sube el valor de la hacienda y qué significa eso para el futuro de la carne", el Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales de la entidad agropecuaria precisó que, luego de cuatro años con evolución de los precios al consumidor por debajo de la inflación, "en noviembre pasado se emparejaron".

El documento sintetizó los seis aspectos cruciales, a tener en cuenta para comprender la situación actual del mercado de la carne:

1) La suba de precios no es un hecho aislado: es parte de una transición estructural.

2) Las malas políticas aplicadas entre 2019 y 2023 desalentaron la producción ganadera y estamos experimentando sus resultados. La oferta actual refleja decisiones tomadas años atrás, en un contexto que desalentaba la inversión.

3) La demanda, local y externa, se fortaleció al mismo tiempo que el clima y la estacionalidad limitaron la oferta y el normal movimiento de hacienda.

4) El nuevo marco político devolvió señales claras al mercado, pero la ganadería tiene tiempos biológicos que no pueden acelerarse.

5) La recomposición llevará entre dos y cuatro años.

6) Los precios de hoy marcan el comienzo de un nuevo ciclo, no su final.

Live Blog Post

José Luis Gioja, como Cristina Kirchner

Mientras, en la Capital Federal, Cristina Kirchner era internada este sábado en el Sanatorio Otamendi, en San Juan, el exgobernador y exdiputado nacional José Luis Gioja de 76 años era trasladado a la Clínica San Juan tras presentar un malestar abdominal que generó preocupación en su entorno más cercano.

El episodio comenzó entre el viernes por la tarde y el sábado por la mañana, cuando aparecieron dolores de estómago que motivaron una consulta médica y la posterior realización de estudios de mayor complejidad.

VER NOTA

Live Blog Post

Siga siga de Javier Milei

"Voy a acomodar las partidas para tener déficit cero", anticipó Javier Milei tras aceptar que no vetará el Presupuesto 2026, que ya fue aprobado en Diputados con la eliminación de la derogación del Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. De esta manera el mandatario libertario adelantó que en 2026 seguirá profundizando el ajuste que afecta a los sectores más sensibles de la sociedad mientras alivia en paralelo la carga impositiva sobre los más ricos del país y les habilita generosos blanqueos de capitales a evasores.

El jefe de Estado piensa seguir aplicando recortes, luego de que en sus dos primeros años de mandato achicó el gasto público en unos 50 billones de pesos, según surge de un cálculo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Semejante nivel de recortes equivalen a unos 38 mil millones de dólares a precios constantes con respecto a 2023.

Live Blog Post

Reforma Laboral: La CGT sigue enfrentando al Gobierno

El dirigente sindical del Seguro y la CGT, Jorge Sola, afirmó que “los cambios en las reglas” no son la solución y enumeró tres políticas del Gobierno pensadas para aumentar la formalidad que, según su propia evaluación, no dieron resultados.

“El Presidente cambió tres aspectos de las relaciones laborales. Sacó las multas al empleo en negro, por lo que cualquiera que tuviera un empleado podría pasarlo a blanco sin penalidad. Creó la figura del trabajador independiente, lo que permitió que el dueño de un kiosco pudiera contratar a tres trabajadores sin relación de dependencia. Y, por último, estiró el período de prueba. Ninguna de esas cosas generó más trabajo. Se ha caído el trabajo. 200.000 empleos formales y 20.000 pymes menos en dos años”, indicó.

Live Blog Post

"2026 será el mejor año de la economía en décadas"

José Luis Daza, viceministro de Economía y el segundo de Luis Caputo, señaló que el 2026 "será el mejor año de la economía en décadas".

Daza indicó que el año entrante será "el mejor" luego del triunfo electoral del oficialismo en las elecciones legislativas de octubre pasado, lo que calificó como “un umbral clave de información”.

"A partir de ahora en muchos proyectos, esperar tiene más costos que beneficios. Muchos proyectos que estaban paralizados a la espera de esa definición sobre el modelo económico futuro ya se están activando", aseguró.

Live Blog Post

Complicado escenario para el sector del neumático

Un nuevo conflicto se desató en la industria del neumático con el SUTNA( Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino) paralizando la actividad en Pirelli, Fate y Bridgestone, las principales fábricas del país. El gremio instaló dos días de paro y movilización para el 23 y 24 de diciembre.

La medida fue anunciada luego de una audiencia infructuosa con la patronal el día viernes (19/12), donde los trabajadores reclamaron una sustanciosa mejora salarial. Sin acuerdo a la vista, la decisión fue avanzar con un plan de lucha afectando las operaciones en los últimos días del año.

VER NOTA

Live Blog Post

Viral en U24: Un mensaje que alarma

Los Tussiwarrios son un grupo vocal nacido en Montevideo que genera fuerte rechazo y controversia por sus letras y su estética.

Se presentan con pasamontañas y, según sus críticos, en sus temas glorifican el consumo de drogas e incluso desalientan el uso de preservativos entre los jóvenes.

Son señalados como “los hijos de la generación del cannabis”, surgida en el paisito tras la liberalización de las drogas blandas, un contexto que reavivó el debate cultural y social.

Embed - Polémica en Uruguay: los Tussiwarrios y un mensaje que alarma
Live Blog Post

Interrogantes en Argentina

Fred Machado permanece detenido en la CoreCivic Cimarron Correctional Facility, prisión en el estado de Oklahoma (USA), en un huso horario 3 horas menos que en la Argentina, e invierno con temperatura de entre 2°C a 13°C.

El Centro Correccional Cimarron es una prisión de seguridad media, propiedad CoreCivic, ex Corrections Corporation of America, que también la gestiona.

El objetivo de la fiscalía es que el caso pueda "resolverse" sin llegar a un debate oral: que Machado se convierta en colaborador de la Justicia estadounidense.

VER NOTA

Live Blog Post

Diego Santilli descartó una ruptura con el PRO

Tras el amparo judicial del PRO para frenar la designación de autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN) por presunta "inconstitucionalidad", Diego Santilli defendió los nombramientos aprobados en Diputados.

"Está claro que es potestad del Congreso, no es algo que tiene que ver con que el Poder Ejecutivo tiene que enviarlo, pero bueno, se sustanciará en la Justicia", remarcó. A su vez, consideró que el aval al Presupuesto 2026 pese a la caída de puntos clave es un vaso "mucho más que medio lleno".

En declaraciones a Radio Rivadavia, el ministro del Interior descartó una ruptura del Gobierno con la bancada presidida por Cristian Ritondo, debido a su rechazo a la conformación del órgano que asiste al Congreso en el control externo de la administración pública nacional: "Tenemos que seguir trabajando en conjunto, es lo que la sociedad nos pidió".

VER EN X

Live Blog Post

Qué se sabe de la salud de CFK

Por un cuadro de apendicitis, la expresidenta ya lleva 40 horas internada en el Sanatorio Otamendi. Según trascendió, en horas de la tarde podrían darle el alta.

Hace minutos, Nicolás Kreplak arribó a visitarla y se suma a Máximo Kirchner, Mayra Mendoza, entre otros nombres.

Live Blog Post

Reforma Laboral: ATE desconfía de Patricia Bullrich

A pesar del anuncio de la senadora Patricia Bullrich de que el proyecto de reforma laboral será tratado el 10 de febrero en la Cámara Alta, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que "no se puede descartar que el Gobierno intente aprobar la reforma laboral antes del mes de febrero".

"Bullrich miente. No tenemos que relajarnos y debemos mantenernos en alerta", expresó a través de sus redes sociales.

VER POSTEO EN X

Live Blog Post

Era libertaria: La crisis económica sigue haciendo estragos

La crisis que atraviesa el sector yerbatero en Misiones acaba de sumar un capítulo de alto impacto con el comunicado de una de las entidades más representativas de la actividad en la provincia informando que no podrá cumplir con sus compromisos hasta nuevo aviso debido a una compleja situación financiera.

Se trata de la Cooperativa Yerbatera Andresito Limitada que informó de una delicada situación económica. La decisión fue adoptada en el ámbito del Consejo de Administración y comunicada de manera formal mediante una nota fechada el 18 de diciembre de 2025, lo que generó una fuerte preocupación en Comandante Andresito y en todo el sector yerbatero provincial.

VER NOTA

Live Blog Post

Redes de U24: Lo que tenes que saber

Dos panelistas y conductoras de amplia trayectoria fueron separadas de APTRA tras referirse a la fortuna que posee Marcelo Polino.

El conductor aseguró que fue expuesto y quedó en peligro, aunque en distintas entrevistas contó que compra propiedades en Miami por unos 400.000 dólares.

Ahora Evelyn y Pilar apelaron la desafectación y prometen sacar trapos al sol que podrían desatar un gran escándalo.

Embed - Escándalo en APTRA: expulsión, fortuna y amenaza de revelaciones
Live Blog Post

A la expectativa de la inflación de diciembre, el presupuesto plantea objetivos difíciles de cumplir

A días del cierre de 2025, los números no serían los esperados: El año culminaría con una inflación "muy alta", superior a la expectativa que tenía el Gobierno, según proyecciones.

Al respecto, el economista Orlando Ferreres, a través de su consultora OJF & Asociados, reveló que la variación de precios de diciembre será de "un número muy alto".

El ex viceministro de Economía adelantó que la inflación de diciembre les da 2,2%, mientras que la anual para el 2025 cerraría entonces alrededor del 30% y 31%.

Según el analista, los supuestos macroeconómicos incluidos en el proyecto de Presupuesto 2026, que suponen una inflación de alrededor del 10% y un tipo de cambio relativamente estable, son difíciles de cumplir, y los números reales del mercado muestran una trayectoria distinta.

VER NOTA

Live Blog Post

En bancarrota: La morosidad de las familias alcanzó su nivel más alto

La morosidad bancaria en los créditos otorgados a los hogares argentinos escaló al 7,8% en octubre de 2025, un registro que marca un salto significativo frente al año previo y se ubica en el punto más elevado de los últimos 15 años. El dato expone las crecientes complicaciones de las familias para sostener el pago de sus deudas en un escenario de fragilidad económica.

La información surge del Informe sobre Bancos elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que también señaló un deterioro en la calidad general de la cartera crediticia. Según el organismo, el nivel de irregularidad del crédito al sector privado trepó al 4,5% del total, con una suba de 0,4 puntos porcentuales respecto de septiembre.

El informe remarca además la fuerte brecha entre segmentos: la mora de los créditos a las familias resulta más de cuatro veces superior a la registrada en los préstamos a empresas, lo que refleja una mayor presión financiera sobre los ingresos de los hogares.

Live Blog Post

Balance de fin de año: Javier Milei reúne a su mesa política y cierra con asado

Mientras en el oficialismo negocian contrarreloj con gobernadores aliados para que el viernes próximo los senadores aprueben el Presupuesto 2026, a pesar del revés asestado en Diputados, este lunes Javier Milei volverá a reunir en la Casa Rosada a su mesa política, para avanzar con el análisis de la estrategia parlamentaria.

Entre los participantes destacan la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. Asimismo, según trascendió, asistirán al encuentro en Balcarce 50 la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Por la noche, el mandatario recibirá a los principales miembros del círculo chico de La Libertad Avanza en la Quinta de Olivos, donde habrá una cena para cerrar el año, hacer un balance de lo logrado hasta acá y brindar por lo que vendrá en la segunda etapa de gestión.

El evento busca reeditar la postal de unidad de diciembre de 2024, cuando la cúpula libertaria celebró los hitos del debut gubernamental.

Live Blog Post

Semana clave para el análisis económico

El Instituto Nacional de Estadísticas (INDEC) dará a conocer una serie de indicadores de la economía, con publicaciones previstas entre este lunes y el viernes 26 de diciembre. Los informes abarcarán actividad, salarios, consumo y sector externo, y permitirán trazar un balance del desempeño reciente.

El organismo que conduce Marco Lavagna difundirá, entre otros datos, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a octubre. El último registro disponible había mostrado una suba interanual del 5% en septiembre y una mejora mensual de 0,5%, con 13 de los 16 sectores en alza frente al mismo mes del año anterior.

A su vez, se publicarán las estadísticas sobre sueldos y de ventas en supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras, todos también referidos a octubre. Estos indicadores permitirán evaluar la evolución del poder adquisitivo y del consumo interno en el tramo final del año.

Otro de los documentos relevantes será la balanza de pagos del tercer trimestre, que resume las transacciones económicas entre residentes y no residentes. El dato incluye el desempeño de la cuenta corriente, la cuenta capital y financiera y la variación de reservas internacionales entre julio y septiembre.

El cronograma oficial establece que este lunes se conocerán, además del EMAE, los números de la industria farmacéutica y del sector energético del tercer trimestre.

El martes, en tanto, se publicarán la balanza de pagos, la posición de inversión internacional, la deuda externa del tercer trimestre y el informe de turismo internacional de noviembre, junto con el índice de salarios.

Tras una pausa de dos días sin publicaciones por la Nochebuena y la Navidad, el viernes será el turno del cierre de la agenda estadística con las encuestas relativas a actividad comercial en octubre, completando así una semana clave para el análisis económico.

Live Blog Post

Luis Caputo, el principal interesado

Más allá de la aritmética parlamentaria, el principal interesado en la sanción del Presupuesto es el ministro de Economía, Luis Caputo.

El ministro de Economía no consiguió juntar los USD 4.700 millones que necesita para pagar los vencimientos de deuda de enero.

Tras dos años de prórroga del Presupuesto 2023, la aprobación del texto sería una señal al mercado de que el Gobierno puede construir mayorías legislativas, en un contexto con vencimientos de deuda externa exigentes para 2026.

Live Blog Post

Números en rojo: El consumo masivo volvió a caer en noviembre

Múltiples informes de consultoras privadas e incluso datos oficiales vienen reflejando la caída sostenida del consumo en 2025. Javier Milei se autocelebra por haber bajado la inflación pero su problema son los salarios y el poder adquisitivo, algo para lo que su Gobierno no da respuesta.

Según un informe de la consultora Scentia, las ventas cayeron -1,8% en noviembre frente a octubre con un retroceso de -0,1% interanual. En términos de volumen, es el 85,3% del nivel de enero de 2023.

image

VER NOTA

Live Blog Post

El Gobierno y los bloques aliados negocian votos

El oficialismo encabeza frenéticas reuniones con sus aliados para asegurar la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado, que finalmente se trataría tal como fue aprobado en Diputados, sin incorporar nuevas modificaciones. La iniciativa, prevista para la sesión del próximo viernes, mantiene el texto con dictamen y descarta artículos que habían generado controversia, como la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, así como las normas rechazadas en el Capítulo XI.

Tras eliminar estos puntos conflictivos, las autoridades confían en que la oposición “dialoguista” y, especialmente, las provincias acompañen la sanción del proyecto, evitando un escenario similar al que se vivió en la Cámara de Diputados.

Durante el fin de semana, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, inició negociaciones para garantizar los votos necesarios. El domingo por la tarde, la exministra de Seguridad convocó a una videollamada con los líderes de las bancadas aliadas, que en conjunto reúnen cerca de 44 senadores según estimaciones de la Casa Rosada.

Live Blog Post

Presupuesto 2026: Gustavo Sáenz marcó la cancha

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expresó su preocupación ante la posibilidad de que la Argentina cierre nuevamente el año sin una ley de Presupuesto y advirtió sobre las consecuencias de la falta de previsibilidad económica. "Me preocupa mucho la situación de esta semana y sobre todo terminando el año. Ya llevamos dos años sin tener esta ley fundamental para los argentinos y también para los gobernantes, porque nosotros también tenemos que tener previsibilidad, saber cuáles van a ser los ingresos, cuáles son los gastos, con qué vamos a contar, qué es lo que vamos a tener, qué es lo que no vamos a tener", sostuvo.

En declaraciones a Radio Mitre, el mandatario remarcó la importancia de contar con esta herramienta clave tanto para la gestión de los gobiernos como para la sociedad. También apuntó contra el clima político que se reflejó en la última sesión de la Cámara de Diputados y habló de una fragmentación que dificulta los acuerdos básicos.

"Lo que ha pasado en la Cámara de Diputados el otro día es una muestra de la fragmentación que hay en nuestro país y que es lamentable que algunos votan ya todo no por deporte, ya lo hacen por deporte directamente. Y yo digo que hay que tener mayor responsabilidad y compromiso con la gente. Es muy difícil en un país fragmentado donde las políticas que se llevan adelante están radicalizadas y los discursos con retórica fundamentalista hacen que no nos podamos poner de acuerdo en cosas básicas", aseguró. En ese sentido, criticó la votación por capítulos del proyecto, que dejó afuera temas sensibles.

A su vez, el mandatario insistió en que el equilibrio fiscal no alcanza por sí solo para dar respuestas sociales y económicas. "Con el equilibrio fiscal, el déficit cero, no se come, no se cura, no se resuelve la inseguridad, no se genera trabajo. Está bien que haya que defenderlo y me parece muy bien y que la inflación vaya bajando y todo, pero hay que buscar equilibrios", remarcó.

Live Blog Post

El Presidente descartó vetar el Presupuesto 2026

Antes de terminar el año, el presidente Javier Milei dio una extensa entrevista al conductor Luis Majul por La Nación+. Dijo que no vetará el presupuesto, que ya recibió media sanción en diputados, y que reasignará partidas para cumplir con los gastos en educación universitaria y asignaciones por discapacidad.

Sobre ese marco, el libertario no perdió la oportunidad de exclamar su desprecio hacia los economistas que dividen la micro de la macro ni que siguen otras líneas de pensamiento, que difieren de la suya. Aunque se contuvo de dar nombres, tal vez embebido en el espíritu navideño que prima en estas fechas.

VER NOTA

