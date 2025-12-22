Javier Milei apura los tiempos antes del brindis de fin de año

Live Blog Post

Presupuesto 2026: Gustavo Sáenz marcó la cancha

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expresó su preocupación ante la posibilidad de que la Argentina cierre nuevamente el año sin una ley de Presupuesto y advirtió sobre las consecuencias de la falta de previsibilidad económica. "Me preocupa mucho la situación de esta semana y sobre todo terminando el año. Ya llevamos dos años sin tener esta ley fundamental para los argentinos y también para los gobernantes, porque nosotros también tenemos que tener previsibilidad, saber cuáles van a ser los ingresos, cuáles son los gastos, con qué vamos a contar, qué es lo que vamos a tener, qué es lo que no vamos a tener", sostuvo.

En declaraciones a Radio Mitre, el mandatario remarcó la importancia de contar con esta herramienta clave tanto para la gestión de los gobiernos como para la sociedad. También apuntó contra el clima político que se reflejó en la última sesión de la Cámara de Diputados y habló de una fragmentación que dificulta los acuerdos básicos.

"Lo que ha pasado en la Cámara de Diputados el otro día es una muestra de la fragmentación que hay en nuestro país y que es lamentable que algunos votan ya todo no por deporte, ya lo hacen por deporte directamente. Y yo digo que hay que tener mayor responsabilidad y compromiso con la gente. Es muy difícil en un país fragmentado donde las políticas que se llevan adelante están radicalizadas y los discursos con retórica fundamentalista hacen que no nos podamos poner de acuerdo en cosas básicas", aseguró. En ese sentido, criticó la votación por capítulos del proyecto, que dejó afuera temas sensibles.

A su vez, el mandatario insistió en que el equilibrio fiscal no alcanza por sí solo para dar respuestas sociales y económicas. "Con el equilibrio fiscal, el déficit cero, no se come, no se cura, no se resuelve la inseguridad, no se genera trabajo. Está bien que haya que defenderlo y me parece muy bien y que la inflación vaya bajando y todo, pero hay que buscar equilibrios", remarcó.