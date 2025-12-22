Javier Milei apura los tiempos antes del brindis de fin de año

El período de sesiones extraordinarias entra en su etapa decisiva. El gobierno de Javier Milei busca aprovechar los últimos días del año para sancionar el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas económicas clave en el Senado. Con el propósito del "déficit cero", La Libertad Avanza pretende apurar los tiempos antes del brindis de fin de año.
Jornadas claves para Martín Llaryora
Caliente fin de año en la Córdoba de Martín Llaryora, quien se prepara para introducir importantes cambios en materia jubilatoria. El gobernador, con las cuentas agobiadas por el déficit de la Caja de Jubilaciones, anunciará en las próximas horas una elevación del porcentaje de aportes y un ajuste en los haberes de privilegio.
El proyecto, que fue aprobado la semana pasada por la Legislatura, generó rechazo entre los gremios estatales que rechazaron la maniobra oficial para equilibrar las cuentas. Con un incremento que oscilará entre el 2% y el 8% dependiendo el nivel de ingresos, los trabajadores activos de la provincia verán un descuento considerable destinado al sustento de los pasivos.
