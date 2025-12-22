Se terminan las lluvias de estrellas 2025: Cuál es la última, cuándo y dónde verla

"Este año serán más visibles después de la medianoche entre el 21 y el 22 de diciembre (y posiblemente incluso el 23 de diciembre)", informa la Night Sky Network (NSN), una iniciativa educativa de la NASA.

"Y con la Luna en su fase creciente menguante y poniéndose temprano, los cielos (en un área alejada de la contaminación lumínica) son buenos para capturar estas pocas y preciosas Úrsidas" agrega.

Algunos informes de medios indican que la lluvia de estrellas Úrsidas continuará hasta el 26 de diciembre.

¿Qué causa la lluvia de meteoros Úrsidas?

Una lluvia de estrellas o lluvia de meteoros, según la NASA, ocurre a medida que la Tierra pasa a través del rastro de restos polvorientos dejados por un cometa o asteroides.

Específicamente sobre la lluvia de estrellas Úrsidas, el National Space Centre explica:

"Las Úrsidas son producidas por granos de polvo dejados por el cometa 8P/Tuttle, que fue descubierto por primera vez en 1790. A medida que los cometas se acercan al Sol y el hielo que atrapa material en ellos se sublima, estas rocas espaciales congeladas arrojan polvo y piedras mientras giran alrededor del sistema solar interior.

Y son estos escombros a lo largo de la trayectoria de Tuttle los que causan las Úrsidas. A medida que la Tierra orbita alrededor del Sol, choca con la estela de escombros, que penetra en la atmósfera terrestre a gran velocidad, se calienta y se desintegra en destellos de luz que llamamos meteoros".

¿Dónde ver la lluvia de estrellas Úrsidas?

La lluvia de meteoros Úrsidas no será visible en todo el mundo. Sólo podrán verla quienes estén en el hemisferio norte.

"Esta lluvia es completamente invisible desde el hemisferio sur, ya que el radiante se encuentra demasiado al norte para ser visto desde el sur del ecuador en esta época del año", indica la American Meteor Society.

Para observarla, expertos recomiendan ir a un lugar oscuro, ponerse cómodo, dejar que los ojos se adapten al cielo oscuro, recortarse e ir escaneando el cielo.

Para quienes no puedan disfrutar de esta lluvia de estrellas, hay buenas noticias. Hay dos eventos celestiales muy próximos, ambos el 3 de enero: la luna llena de enero o Luna del Lobo y la primera lluvia de meteoritos del año Cuadrántidas.

