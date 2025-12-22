José Luis Gioja pasa sus horas como Cristina Kirchner, sin cargos e internado (pero sin tobillera)

gioja.jpg José Luis Gioja pasa sus horas como Cristina Kirchner, sin cargos desde 2023 e internado (sin tobillera).

José Luis Gioja, internado hasta el martes

En la mañana del próximo martes está previsto que se le realice un último estudio de control, clave para definir el alta médica. Desde su entorno señalaron que, si los resultados acompañan, podría regresar a su domicilio durante la misma jornada.

Amín explicó que la decisión de hablar públicamente respondió a la circulación de versiones y a la necesidad de evitar interpretaciones erróneas.

"La información se comienza a filtrar y tratamos de comunicar lo más ampliamente posible para que la gente se quede tranquila", sostuvo. En ese sentido, remarcó que la situación no pasó de un susto y que el ex gobernador se encuentra fuera de peligro.

El episodio generó muestras de preocupación y mensajes de apoyo, especialmente en el ámbito político y social de San Juan, donde Gioja mantiene una fuerte presencia pública, a pesar de que hoy no ocupe un cargo. Mientras se aguarda la confirmación del alta, el parte informal transmitido por su entorno apunta a un cierre favorable de la internación y a una pronta recuperación, sin complicaciones posteriores.

