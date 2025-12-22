Mientras, en la Capital Federal, Cristina Kirchner era internada este sábado en el Sanatorio Otamendi, en San Juan, el exgobernador y exdiputado nacional José Luis Gioja de 76 años era trasladado a la Clínica San Juan tras presentar un malestar abdominal que generó preocupación en su entorno más cercano.
SU ESTADO ACTUAL
José Luis Gioja pasa sus horas como Cristina Kirchner, sin cargos e internado (pero sin tobillera)
Como la expresidenta Cristina Kirchner, el exgobernador sanjuanino José Luis Gioja también fue hospitalizado el sábado por una complicación en su salud.
El episodio comenzó entre el viernes por la tarde y el sábado por la mañana, cuando aparecieron dolores de estómago que motivaron una consulta médica y la posterior realización de estudios de mayor complejidad.
Según Alberto Amín, hombre de prensa que lo acompaña desde hace años, la decisión de internarlo respondió a una sugerencia médica para poder avanzar con controles más completos. "Empezó con algunos dolores de estómago. Se acercaron a una clínica privada para estudios y sugirieron que, para hacerlos más completos, se quedara internado", señaló en diálogo con la local radio 'Sarmiento', al tiempo que remarcó que José Luis Gioja aceptó permanecer en observación para seguir de cerca la evolución del cuadro.
El diagnóstico inicial estuvo vinculado a un problema intestinal, específicamente una obstrucción intestinal. Según precisó Amín, ese cuadro fue tratado y superado de manera favorable, lo que permitió que la evolución del ex mandatario provincial fuera positiva a lo largo del sábado y el domingo. "La recuperación fue importante ya durante el fin de semana", indicó, llevando tranquilidad sobre su estado general.
Actualmente, José Luis Gioja permanece internado en una habitación común de la Clínica San Juan y no requirió ingreso a terapia intensiva ni cuidados especiales.
José Luis Gioja, internado hasta el martes
En la mañana del próximo martes está previsto que se le realice un último estudio de control, clave para definir el alta médica. Desde su entorno señalaron que, si los resultados acompañan, podría regresar a su domicilio durante la misma jornada.
Amín explicó que la decisión de hablar públicamente respondió a la circulación de versiones y a la necesidad de evitar interpretaciones erróneas.
"La información se comienza a filtrar y tratamos de comunicar lo más ampliamente posible para que la gente se quede tranquila", sostuvo. En ese sentido, remarcó que la situación no pasó de un susto y que el ex gobernador se encuentra fuera de peligro.
El episodio generó muestras de preocupación y mensajes de apoyo, especialmente en el ámbito político y social de San Juan, donde Gioja mantiene una fuerte presencia pública, a pesar de que hoy no ocupe un cargo. Mientras se aguarda la confirmación del alta, el parte informal transmitido por su entorno apunta a un cierre favorable de la internación y a una pronta recuperación, sin complicaciones posteriores.
