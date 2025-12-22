ESPN F12 es uno de los programas emblemáticos de la señal, junto con SportsCenter y ESPN F90 (de Pollo Vignolo). El programa conducido por Mariano Closs podría sumar una incorporación impactante que llamaría la atención de muchos de sus espectadores
TREMENDO
La fuerte decisión que podría tomar ESPN con el programa de Mariano Closs
El programa de Mariano Closs en ESPN podría tener una incorporación que llamará la atención de todos.
Indudablemente, el programa que se emite de 11 a 13 se ha convertido en uno de los referentes de la televisión deportiva, gracias a las distintas opiniones e informaciones que ofrece. Además, genera expectativa la posible nueva contratación.
ESPN y la posible contratación en el programa de Mariano Closs
ESPN es uno de los canales más importantes de televisión en Argentina en cuanto a deportes.
Si bien cuenta con varios programas emblemáticos, uno de los que se ganó un lugar destacado en los últimos tiempos es ESPN F12, conducido por Mariano Closs.
El éxito del programa fue tal que, al principio, duraba solo 60 minutos. Sin embargo, el canal decidió extenderlo a dos horas, y hoy se emite de 11 a 13.
El programa se caracteriza por abordar todo tipo de temas y, generalmente, no esquivar ningún escándalo, algo que no ocurre en otros ciclos deportivos.
El canal tendría la intención de sumar a Maxi López de cara al Mundial 2026. El periodista Leo Arias había confirmado: “2026, Maxi López se suma a F12 en ESPN”.
Luego, Arias borró el tuit y aclaró: “Rectifico tema Maxi López (nobleza obliga), porque hablé con gente de una de las partes; aún están en charlas. Por ahora nada está cerrado: hay intención del canal de tenerlo, pero todavía falta en la negociación”.
En el último tiempo, el exfutbolista ha aumentado su perfil mediático, en gran parte por su participación en MasterChef, lo que le permitió mantenerse presente en el país..
Maxi López y su perfil alto por Masterchef
Desde que comenzó MasterChef, Maxi López ha ido levantando su perfil, lo que evidentemente llamó la atención de ESPN.
El exfutbolista ha participado en diferentes canales de streaming en los últimos tiempos y, con su carisma, ha cautivado a buena parte del público.
Por ejemplo, en enero López estará en Olga. Él mismo confirmó la noticia ante los distintos rumores: “Los rumores son ciertos. Este enero nos vamos a divertir mucho en Sería increíble, en Olga”, escribió en su cuenta de Instagram.
Parece que, poco a poco, está surgiendo una figura que podría hacerse presente tanto en canales de streaming como en televisión tradicional.
+ EN GOLAZO 24
Mundial 2026: Telefe tiene equipo confirmado y causará polémica
Todo hace indicar que Matías Lammens estará al mando en San Lorenzo
Bombazo: River Plate está cerca de quedarse con un titular de Racing Club