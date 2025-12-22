La fuerte decisión que podría tomar ESPN con el programa de Mariano Closs

El programa se caracteriza por abordar todo tipo de temas y, generalmente, no esquivar ningún escándalo, algo que no ocurre en otros ciclos deportivos.

El canal tendría la intención de sumar a Maxi López de cara al Mundial 2026. El periodista Leo Arias había confirmado: “2026, Maxi López se suma a F12 en ESPN”.

Luego, Arias borró el tuit y aclaró: “Rectifico tema Maxi López (nobleza obliga), porque hablé con gente de una de las partes; aún están en charlas. Por ahora nada está cerrado: hay intención del canal de tenerlo, pero todavía falta en la negociación”.

En el último tiempo, el exfutbolista ha aumentado su perfil mediático, en gran parte por su participación en MasterChef, lo que le permitió mantenerse presente en el país..

Maxi López y su perfil alto por Masterchef

Desde que comenzó MasterChef, Maxi López ha ido levantando su perfil, lo que evidentemente llamó la atención de ESPN.

El exfutbolista ha participado en diferentes canales de streaming en los últimos tiempos y, con su carisma, ha cautivado a buena parte del público.

Por ejemplo, en enero López estará en Olga. Él mismo confirmó la noticia ante los distintos rumores: “Los rumores son ciertos. Este enero nos vamos a divertir mucho en Sería increíble, en Olga”, escribió en su cuenta de Instagram.

Parece que, poco a poco, está surgiendo una figura que podría hacerse presente tanto en canales de streaming como en televisión tradicional.

