River Plate de Marcelo Gallardo ya incorporó a dos jugadores y pretende seguir activo en el mercado de pases para que 2026 supere lo ocurrido en 2025. El Millonario podría arrebatarle un futbolista a Inter Miami CF, que cerró el 2025 siendo titular en Racing Club.
LLORA GUSTAVO COSTAS
Bombazo: River Plate está cerca de quedarse con un titular de Racing Club
Tremendo: River Plate le podría robar un jugador a Inter Miami CF y quedarse con un titular de Racing Club.
El club de Núñez no disputará la Copa Libertadores debido a su mal rendimiento durante el año, pero se está reforzando de buena manera con el objetivo de ganar la Copa Sudamericana y los campeonatos locales.
El primer futbolista que sonó para ese puesto fue Kevin Amaro. El presidente de Liverpool de Uruguay tasó al jugador en 10 millones de dólares por el 70 % de su ficha y, desde entonces, su nombre dejó de circular.
A partir de ese momento, los laterales que se mencionaron fueron mayormente izquierdos, ya que el Millonario deberá cubrir la salida de Milton Casco del banco de suplentes.
Sin embargo, en las últimas horas el periodista Germán García Grova, especialista en mercado de pases, aseguró: “River abrió conversaciones para contratar a Facundo Mura. Hubo comunicación en la jornada de ayer (20 de diciembre) entre alguien IMPORTANTE del club y el futbolista. El lateral pidió 72 horas para definir si acepta la oferta de River o se va a Inter Miami CF”.
Todo indicaba que el defensor iba a jugar en el equipo donde se desempeña Lionel Messi, pero la propuesta del Millonario parece haber modificado los planes, al menos por el momento.
Facundo Mura es un futbolista que le ganó el puesto a Gastón Martirena durante buena parte de la segunda mitad de 2025 y que, si es necesario, también puede desempeñarse como lateral izquierdo.
Serán horas decisivas en las que se definirá el futuro del ex Colón de Santa Fe.
Más sobre el mercado de pases de River
Hasta el momento, River Plate cerró dos incorporaciones de cara a la temporada 2026: Aníbal Moreno y Fausto Vera.
No es casualidad que ambos futbolistas se desempeñen en la mitad de la cancha, ya que fue una de las zonas donde el Millonario mostró más falencias a lo largo del último año.
Con la llegada de estos dos volantes, es probable que River avance por Santiago Ascacíbar, aunque no con el mismo énfasis que hubiera tenido de no concretar estos refuerzos.
El resto de las posiciones que Marcelo Gallardo pretende reforzar son:
- Un marcador central: el nombre que tomó mayor fuerza es el de Jhohan Romaña.
- Un lateral izquierdo: Julio Soler y Elías Báez son las alternativas que se mencionaron. Habrá que ver si el club avanza por alguno de ellos.
- Un volante creativo: Tadeo Allende es el futbolista que el Millonario tendría en carpeta.
- Un delantero: caída la opción de Luciano Gondou, por el momento no surgieron otros nombres para esa posición.
Seguramente en las próximas horas habrán noticias al respecto.
+ EN GOLAZO 24
El regalo del Dibu Martínez: salvó al Villa y festejó con un look navideño
Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando