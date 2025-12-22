Bombazo: River Plate está cerca de quedarse con un titular de Racing Club

Sin embargo, en las últimas horas el periodista Germán García Grova, especialista en mercado de pases, aseguró: “River abrió conversaciones para contratar a Facundo Mura. Hubo comunicación en la jornada de ayer (20 de diciembre) entre alguien IMPORTANTE del club y el futbolista. El lateral pidió 72 horas para definir si acepta la oferta de River o se va a Inter Miami CF”.

Todo indicaba que el defensor iba a jugar en el equipo donde se desempeña Lionel Messi, pero la propuesta del Millonario parece haber modificado los planes, al menos por el momento.

Facundo Mura es un futbolista que le ganó el puesto a Gastón Martirena durante buena parte de la segunda mitad de 2025 y que, si es necesario, también puede desempeñarse como lateral izquierdo.

Serán horas decisivas en las que se definirá el futuro del ex Colón de Santa Fe.

Más sobre el mercado de pases de River

Hasta el momento, River Plate cerró dos incorporaciones de cara a la temporada 2026: Aníbal Moreno y Fausto Vera.

No es casualidad que ambos futbolistas se desempeñen en la mitad de la cancha, ya que fue una de las zonas donde el Millonario mostró más falencias a lo largo del último año.

Con la llegada de estos dos volantes, es probable que River avance por Santiago Ascacíbar, aunque no con el mismo énfasis que hubiera tenido de no concretar estos refuerzos.

El resto de las posiciones que Marcelo Gallardo pretende reforzar son:

Un marcador central: el nombre que tomó mayor fuerza es el de Jhohan Romaña.

el nombre que tomó mayor fuerza es el de Jhohan Romaña. Un lateral izquierdo: Julio Soler y Elías Báez son las alternativas que se mencionaron. Habrá que ver si el club avanza por alguno de ellos.

Julio Soler y Elías Báez son las alternativas que se mencionaron. Habrá que ver si el club avanza por alguno de ellos. Un volante creativo: Tadeo Allende es el futbolista que el Millonario tendría en carpeta.

Tadeo Allende es el futbolista que el Millonario tendría en carpeta. Un delantero: caída la opción de Luciano Gondou, por el momento no surgieron otros nombres para esa posición.

Seguramente en las próximas horas habrán noticias al respecto.

