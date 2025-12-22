El palito final de Mario Pergolini a El Trece en el cierre de Otro Día Perdido

En paralelo, el programa construyó una pata digital fuerte, algo coherente con la historia de Pergolini. La despedida superó las 80.000 vistas en YouTube, un número relevante para un late night, y desde sus cuentas oficiales, el ciclo agradeció el aguante: "Gracias a todos por acompañarnos y bancarnos también acá, en redes", confirmando que el verdadero termómetro estuvo fuera del rating tradicional.

image El programa se sostuvo por el equipo, los ajustes y una fuerte respuesta digital del público (el programa superó las 80 mil visitas en YouTube).

Entre ironías y reclamos, Pergolini volvió a tensar con El Trece

Pero si algo dejó este cierre fue una incomodidad que no se resolvió ni se intentó disimular. En uno de los momentos más picantes del programa, Pergolini lanzó sin anestesia: "Lo que no logré es renovar. Durísimo". La frase cayó pesada, sobre todo cuando la comparó con la situación de otras figuras del canal como Mirtha Legrand, Guido Kaczka o Darío Barassi, que ya tienen su continuidad asegurada.

Fue un mensaje directo a la conducción del canal, reforzado por un recuerdo que todavía parece doler: "La última vez que estuve en este canal, me sacaron el cartel que tenían en la calle", disparó, trayendo al presente su salida anterior de El Trece hace 15 años, un episodio que marcó su relación con la televisión abierta.

image Pergolini evidenció su conflicto con El Trece al admitir que no renovó contrato y recordar antiguas tensiones. La frase final dejó abierto su regreso.

Lo curioso es que, pese a todo eso, el cierre no fue definitivo. "Nos veremos el año que viene", dijo Pergolini, sin aclarar si hablaba del mismo programa, del mismo canal o simplemente de la televisión en general. En su lógica, la ambigüedad es estrategia.

Otro día perdido terminó siendo un experimento, un termómetro y también un espejo incómodo para un canal que todavía no parece saber qué hacer con una figura que nunca fue fácil de encasillar. El programa cerró. La historia, claramente, no.

