Cristian Medina confirmó su futuro tras los rumores de llegada a River

Luego de pagar por la ficha de Medina, Foster Gillett lo depositó en Estudiantes de La Plata donde terminó siendo una de las figuras principales del equipo que viene de coronarse campeón del Torneo Apertura. La realidad es que el volante llegó en condición de préstamo y el próximo 31 de diciembre se termina su vínculo con el Pincha.