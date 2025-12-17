Cristian Medina confirmó su futuro tras los rumores de llegada a River

El mercado de pases en la Argentina se va calentando cada vez más sobre todo con los rumores que surgieron en las últimas horas. En medio de la búsqueda de refuerzos por parte de River trascendió la información que el Millonario avanzó fuerte por Cristian Medina, ex mediocampista de Boca con presente en Estudiantes de La Plata.
Lógicamente la notica estalló y motivos hay de sobra. Cristian Medina es un hombre surgido en Boca que logró destacarse desde su llegada a primera división. En medio de una serie de conflictos con la dirigencia a cargo de Juan Román Riquelme, el volante acordó con el empresario Foster Gillett la ejecución su cláusula de salida valuada en 15 millones de dólares.
Luego de pagar por la ficha de Medina, Foster Gillett lo depositó en Estudiantes de La Plata donde terminó siendo una de las figuras principales del equipo que viene de coronarse campeón del Torneo Apertura. La realidad es que el volante llegó en condición de préstamo y el próximo 31 de diciembre se termina su vínculo con el Pincha.
Ahora Foster Gillett está buscando nuevo club para Medina y la noticia que trascendió es que River está interesado en contratarlo pensando en el 2026. Fue Bolavip el medio que indicó cuál es la determinación del por ahora jugador de Estudiantes de La Plata sabiendo que en el Millonario desean contratarlo para ser parte del proyecto de Marcelo Gallardo.
Cristian Medina rechaza a River
“El futbolista es del gusto de Marcelo Gallardo, pero hasta el momento es imposible que Medina llegue a River. Su pasado en Boca y su situación contractual complicarían su llegada a la institución de Núñez en este mercado. Incluso, desde el entorno del jugador sostienen que no hay posibilidades de que elija ponerse esa camiseta”, revelaron en el citado medio.
De esta manera queda claro que incluso con una oferta de River y el llamado de Gallardo incluido, Medina respeta su paso por Boca y rechaza ponerse la camiseta de La Banda. Ahora la intención del mediocampista es emigrar al exterior y de hecho Gabriel Peñalba, su representante, viajó a Brasil para mantener negociaciones con Botafogo.
