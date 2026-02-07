Novedad en vacaciones, pero habrá que verlos todo el año ¿De qué se trata?

Siguiente paso, desarmar y demoler las cabinas del peaje Dellepiane, que funciona entre las avenidas Lacarra y Perito Moreno. Lo mismo que ocurrió en la Perito Moreno, que desde el fin de semana pasado ya no hay cabinas.

Por ahora, son las autopistas de la Ciudad las que incorporaron el sistema, que no llegó a los accesos Norte y Oeste y tampoco a la Ezeiza-Cañuelas, en las que sí funciona el TelepPASE y se les cobra extra a quienes paguen en forma manual.

image Ausa mostró como se ubicó el pórtico

Pagar sin telepase y evitar multas

El mdio Clarin señala detalla que quienes aún no están adheridos, existe la opción del Pase Diario, que se gestiona de manera online en pasediario.com.ar o en la app TelePASE.

Cómo funciona

Se debe comprar al menos 3 horas antes de circular.

Habilita la patente del vehículo para transitar ilimitadamente ese día por todas las autopistas de AUSA.

El pago se realiza con tarjeta de crédito/débito, Mercado Pago o MODO.

El sistema detecta automáticamente la patente en los pórticos de Free Flow.

Cada vehículo puede usar hasta 20 pases diarios por año calendario.

Quienes circulen sin TelePASE ni Pase Diario recibirán una multa por lo que el registro previo es obligatorio.

Más contenido de Urgente24

Casa Rosada: Ibarzábal y la Ley de Murphy (Recordando a Herrera Bravo)

España vuelve a rozar un apagón y reaviva las alertas sobre la fragilidad eléctrica en Europa

España reduce la tasa de paro juvenil, pero sigue liderando el desempleo joven en Europa

Europa en museos: las exposiciones imperdibles en Madrid, Barcelona, París y Roma