En verdad, desde tremprano vimos imagenes más cercanas a la pandemia de Covid que a un fin de semana ideal, por el clima, para salir de vacaciones.
A PREPARAR LAS TARJETAS
Novedad en vacaciones, pero habrá que verlos todo el año ¿De qué se trata?
Son muy comunes por el mundo, en la Argentina comenzaron a funcionar con ciierto show gremial previo. Desde estas vacaciones los veremos en nuevas ubicaciones.
Dos principales autopistas estuvieron cerradas durante siete horas para instalar el pórtico que permitirá eliminar las barreras y las cabinas de peajes. El sistema se conoce como Free Flow y ya funciona en la Illia y en Perito Moreno.
Para avanzar con los trabajos se cortó el tránsito en la autopista 25 de Mayo y en la Perito Moreno e interrumpió elPaseo del Bajo, En un principio, el operativo iba a durar de 6 a 15, pero finalmente terminar a las 13.00.
El nuevo pórtico de la 25 de Mayo es una estructura estructura metálica de 50 metros de largo y con un peso de 25 toneladas, la cual se instaló a la altura de la calle Culpina.
Cámaras y sensores, segunda etapa
Luego se montarán las cámaras, los sensores y toda la tecnología que requiere el sistema de detección de dispositivos de TelePASE y patentes. Según la información oficial, en abril ya estará activo.
Siguiente paso, desarmar y demoler las cabinas del peaje Dellepiane, que funciona entre las avenidas Lacarra y Perito Moreno. Lo mismo que ocurrió en la Perito Moreno, que desde el fin de semana pasado ya no hay cabinas.
Por ahora, son las autopistas de la Ciudad las que incorporaron el sistema, que no llegó a los accesos Norte y Oeste y tampoco a la Ezeiza-Cañuelas, en las que sí funciona el TelepPASE y se les cobra extra a quienes paguen en forma manual.
Pagar sin telepase y evitar multas
El mdio Clarin señala detalla que quienes aún no están adheridos, existe la opción del Pase Diario, que se gestiona de manera online en pasediario.com.ar o en la app TelePASE.
Cómo funciona
- Se debe comprar al menos 3 horas antes de circular.
- Habilita la patente del vehículo para transitar ilimitadamente ese día por todas las autopistas de AUSA.
- El pago se realiza con tarjeta de crédito/débito, Mercado Pago o MODO.
- El sistema detecta automáticamente la patente en los pórticos de Free Flow.
- Cada vehículo puede usar hasta 20 pases diarios por año calendario.
Quienes circulen sin TelePASE ni Pase Diario recibirán una multa por lo que el registro previo es obligatorio.
