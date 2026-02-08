Patricia Bullrich sobre ser vicepresidenta: "El Ejecutivo siempre me gusta, por supuesto"

El rol de vicepresidenta

A pesar de su labor actual, la dirigente no ocultó su predilección por la gestión directa. Al ser consultada sobre cargos como la jefatura de Gobierno porteño, reconoció: “El ejecutivo siempre me gusta, por supuesto. Las cosas ejecutivas siempre son más ágiles”.

Esta declaración reafirma su perfil de gestora, comparando la rapidez de las decisiones ejecutivas frente a los tiempos del debate legislativo.

Su rutina para sostener la energía Para enfrentar la demanda política, Bullrich reveló que mantiene una disciplina física estricta. “Primero hago gimnasia o hago tenis una hora a la mañana como para mantener el cuerpo”, destacando que el deporte es el pilar que le permite sostener su energía diaria.

Más noticias en Urgente24:

Techint cierra una tercerizada y hay 110 despidos que desesperan a la UOM

El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó

La Argentina y USA firmaron el acuerdo comercial: Expectativas por los detalles

Ante expectativa de traslado del sable de San Martín, se renovó interés por el Museo Histórico

Netflix actualiza su app y deja sin servicio a miles de usuarios