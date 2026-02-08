Patricia Bullrich volvió a ser el centro de la escena política tras su paso por La Noche de Mirtha. En una charla distendida pero cargada de definiciones, la dirigente se refirió a las especulaciones sobre una posible candidatura a la vicepresidencia de la Nación, remarcando que su prioridad actual es la efectividad política por sobre las ambiciones personales.
ASPIRACIONALES DE SOBREMESA
Patricia Bullrich sobre ser vicepresidenta: "El Ejecutivo siempre me gusta, por supuesto"
En el programa de Mirtha Legrand Bullrich analizó la posibilidad de integrar una fórmula presidencial y cómo se prepara para "ser útil, no para ocupar un cargo"
Bullrich: "Ser útil antes que ocupar un cargo"
Ante la consulta sobre si aceptaría acompañar una fórmula presidencial, Bullrich fue tajante: “No estoy enfocada en elegir mi próximo cargo, sino en donde crean que voy a poder ser más útil”. Si bien dejó la puerta abierta a la posibilidad de la vicepresidencia, insistió en que su compromiso actual está ligado a los resultados del espacio político que integra.
En esa misma línea, la senadora subrayó que su enfoque principal no es la búsqueda de un puesto específico, sino el aporte estratégico que pueda brindar al país desde el lugar que le asignen.
La "gimnasia parlamentaria"
Bullrich también se sinceró sobre su presente en el Senado. Admitió que el regreso a la labor legislativa no fue inmediato y que le demandó un esfuerzo extra recuperar la dinámica de la Cámara Alta.
Describió como una tarea "agotadora" la necesidad de dialogar con diversos actores políticos y reunir los votos necesarios para aprobar leyes. Afirmó que, tras un periodo de ajuste, ya se siente plenamente inmersa en su rol parlamentario.
El rol de vicepresidenta
A pesar de su labor actual, la dirigente no ocultó su predilección por la gestión directa. Al ser consultada sobre cargos como la jefatura de Gobierno porteño, reconoció: “El ejecutivo siempre me gusta, por supuesto. Las cosas ejecutivas siempre son más ágiles”.
Esta declaración reafirma su perfil de gestora, comparando la rapidez de las decisiones ejecutivas frente a los tiempos del debate legislativo.
Su rutina para sostener la energía Para enfrentar la demanda política, Bullrich reveló que mantiene una disciplina física estricta. “Primero hago gimnasia o hago tenis una hora a la mañana como para mantener el cuerpo”, destacando que el deporte es el pilar que le permite sostener su energía diaria.
