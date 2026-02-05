Ante expectativa de traslado del sable de San Martín, se renovó interés por el Museo Histórico

Embed - El sable corvo no es un souvenir político

El acto de Javier Milei en Santa Fe

En la ciudad de San Lorenzo el citado sable tuvo su bautismo de fuego en el combate donde San Martín casi pierde la vida tras caer a tierra su caballo. Fue salvado de manera providencial por el Sargento Cabral.

Se espera la presencia para acompañar al Presidente del ministro de Defensa Teniente General Carlos Alberto Presti.

Por su parte, los descendientes de Manuela Rosas, hija de Juan Manuel de Rosas, a quien San Martín le legó su espada, recurrieron a la justicia para frenar el traslado ya que consideran que se está violando la decisión familiar de legar el arma al Museo Histórico Nacional.

La directora de esta última institución, María Rodríguez Aguilar renunció tras el decreto de traslado del sable.