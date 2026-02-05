La pieza metálica adquirida por José de San Martín en Inglaterra en 1811 está desde 2015 en una cripta especial del Museo Histórico Nacional de San Telmo, donde es custodiada de manera permanente por una guardia especial de Granaderos.
¿ÚLTIMOS DÍAS EN SAN TELMO?
Ante expectativa de traslado del sable de San Martín, se renovó interés por el Museo Histórico
Javier Milei estará el sábado 7 de febrero en la provincia de Santa Fe para entregar el histórico sable corvo de San Martín a los Granaderos.
Pero, todo cambiará el sábado 7/2 ya que Milei encabezará un acto en Santa Fe con la presencia confirmada del gobernador Maximiliano Pullaro donde entregará el arma al regimiento creado por el Libertador de América.
Ahora, existe incertidumbre sobre el acceso de la gente al Regimiento de Granaderos en Palermo para apreciar el sable a partir del próximo fin de semana.
Por ello, muchas personas se concentran a diario en San Telmo para fotografiar una pieza histórica que tal vez se vuelva poco accesible.
El acto de Javier Milei en Santa Fe
En la ciudad de San Lorenzo el citado sable tuvo su bautismo de fuego en el combate donde San Martín casi pierde la vida tras caer a tierra su caballo. Fue salvado de manera providencial por el Sargento Cabral.
Se espera la presencia para acompañar al Presidente del ministro de Defensa Teniente General Carlos Alberto Presti.
Por su parte, los descendientes de Manuela Rosas, hija de Juan Manuel de Rosas, a quien San Martín le legó su espada, recurrieron a la justicia para frenar el traslado ya que consideran que se está violando la decisión familiar de legar el arma al Museo Histórico Nacional.