Washington Post despide 300 periodistas; Cuba cerca del colapso; Epstein salpica Inglaterra

Embed - Alerta internacional por la crisis energética en Cuba Cuba">

3-El Caso de Jeffrey Epstein conmociona a Inglaterra

El premier británico Ken Starmer tuvo que pedirle perdón a las víctimas de los depredadores sexuales por haber nombrado a Peter Mandelson como embajador inglés en Washington a pesar de que conocía que ese diplomático estuvo involucrado en el escándalo de trata con menores de edad.

Los entendimientos entre el funcionario y el organizador de la red de trata fueron revelados en nuevos archivos desclasificados por el Departamento de Justicia estadounidense.

El parlamento del Reino Unido estalló al conocer lo ocurrido.