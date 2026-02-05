urgente24
Washington Post despide 300 periodistas; Cuba cerca del colapso; Epstein salpica Inglaterra

Washington Post despide al 30 % de sus periodistas; Cuba cerca del colapso energético y humanitario; Epstein salpica al premier de Inglaterra, Ken Starmer.

05 de febrero de 2026 - 19:15
1-El Washington Post inicia un plan masivo de despidos

El diario cuyos periodistas obtuvieran más de un centenar de Premio Pullitzer es propiedad del magnate Jeff Bezos, uno de los principales dueños de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo

El periódico que terminó con la presidencia de Richard Nixon tras generar el escándalo conocido como Watergate anunció recortes "sustanciales" en su redacción de 800 cronistas, redactores y columnistas.

Las Naciones Unidas advirtieron sobre la peligrosa situación social y pidieron el fin del bloqueo petrolero de Estados Unidos a la isla.

El régimen de La Habana está consumiendo sus últimos stocks petroleros ya que Donald Trump interrumpió los envíos que llegaban primero desde Venezuela y también desde México

Embed - Alerta internacional por la crisis energética en Cuba

3-El Caso de Jeffrey Epstein conmociona a Inglaterra

El premier británico Ken Starmer tuvo que pedirle perdón a las víctimas de los depredadores sexuales por haber nombrado a Peter Mandelson como embajador inglés en Washington a pesar de que conocía que ese diplomático estuvo involucrado en el escándalo de trata con menores de edad.

Los entendimientos entre el funcionario y el organizador de la red de trata fueron revelados en nuevos archivos desclasificados por el Departamento de Justicia estadounidense.

El parlamento del Reino Unido estalló al conocer lo ocurrido.

Embed - El caso Epstein conmociona a EE.UU. y a Inglaterra

