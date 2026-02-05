Una tormenta sindical presiona a Martín Llaryora para frenar la reforma laboral de Milei

Sin embargo, también tuvo periodos de enfrentamiento abierto y crítica, sobre todo en lo referido a la distribución de recursos nacionales y el desligue que la Casa Rosada ejecutó a nivel federal, manteniendo la asistencia únicamente en el AMBA.

De ese modo, y con las encuestas en la mano, Llaryora ha ensayado un equilibrio constante para no caer en una confrontación irreversible con el espacio que obtuvo el 42% de los votos en su provincia durante las últimas elecciones legislativas. Una estrategia que generó cuestionamientos interno en el peronismo de Córdoba, entre quienes se encuentra el bloque de sindicatos que hoy lo presiona.

En caso de no ejercer el freno solicitado, Llaryora quedaría expuesto a un quiebre total con las organizaciones laborales, de importante presencia en la provincia. Algo que ya viene sucediendo no solo por el plano nacional, sino también por medidas propias.

Panal de Córdoba P.jpg El Centro Cívico, donde se encuentra el despacho de Martín Llaryora.

Tensionados

La presión de las regionales nacionales amplió el frente de conflicto para el gobernador. Sobre el cierre del año, y con el tratamiento exprés de una reforma jubilatoria local, los estatales cordobeses prometieron conflictividad constante contra el Centro Cívico. Con numerosas movilizaciones, los trabajadores provinciales reclamaron el retroceso en la medida que elevó los aportes y podó las jubilaciones mejor acomodadas de la Caja de Jubilaciones cordobesa.

Más noticias en Urgente24

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Estupor en River por lo que se confirmó de Franco Armani: "Es delicado"

Golpe final: YPF volvió a elegir a Río Negro por sobre territorio de Kicillof para la última gran obra

La dura verdad que Flor de la V no quería que se supiera

Boca 2-0 Newell's: el Xeneize ganó con varias caras nuevas y Paredes volvió al gol