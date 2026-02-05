Una importante movilización sindical se activó en Córdoba con el gobernador Martín Llaryora como objetivo para demandar el freno a la reforma laboral que la Casa Rosada pretende instalar el próximo miércoles 11 de febrero en el Congreso. La marcha, que cortó las principales arterias de la capital, se dirigió al Centro Cívico en busca de la atención provincial.
RUMBO AL 11/2
Una tormenta sindical presiona a Martín Llaryora para frenar la reforma laboral de Milei
Decenas de sindicatos marcharon al despacho de Martín Llaryora demandando un freno al proyecto oficialista. Aumenta la tensión en Córdoba.
Con columnas encabezadas por la UOM, Aceiteros y las regionales de la CGT y la CTA, y con presencia de movimientos de izquierda, los sindicatos acercaron documentos dirigidos directamente a Llaryora para solicitarle el rechazo del proyecto oficialista por parte del bloque de legisladores cordobesistas. El gobernador cordobés sería uno de los actores clave para que la balanza legislativa se decante en favor o en contra de la estocada de la administración libertaria.
Sin pronunciaciones al respecto, y con el bloque de La Libertad Avanza acelerando para obturar propuestas de cambios, las regionales cordobesas habrían dado el puntapié inicial a una semana de alta tensión política y pública, que promete espiralizarse en otras jurisdicciones. Al respecto, los principales representantes presentes en la marcha anticiparon una fuerte presión interna para la convocatoria de un paro general para el miércoles próximo, con el sello de la CGT.
“Ni un paso atrás”, el lema de los sindicatos
Con la consigna común, las columnas sindicales demandaron a Llaryora una reunión con los congresistas del bloque provincial para poder extender sus preocupaciones y pedir el rechazo contundente del proyecto. Algo que resultaría incómodo de definir con antelación para la administración provincial.
Hasta aquí, la postura de Llaryora respecto al Gobierno nacional ha tenido distintas facetas. El cordobés se demostró dispuesto a engrosar la gobernabilidad al inicio de la administración Milei y acompañó gran parte de los cambios impulsados en el Congreso.
Sin embargo, también tuvo periodos de enfrentamiento abierto y crítica, sobre todo en lo referido a la distribución de recursos nacionales y el desligue que la Casa Rosada ejecutó a nivel federal, manteniendo la asistencia únicamente en el AMBA.
De ese modo, y con las encuestas en la mano, Llaryora ha ensayado un equilibrio constante para no caer en una confrontación irreversible con el espacio que obtuvo el 42% de los votos en su provincia durante las últimas elecciones legislativas. Una estrategia que generó cuestionamientos interno en el peronismo de Córdoba, entre quienes se encuentra el bloque de sindicatos que hoy lo presiona.
En caso de no ejercer el freno solicitado, Llaryora quedaría expuesto a un quiebre total con las organizaciones laborales, de importante presencia en la provincia. Algo que ya viene sucediendo no solo por el plano nacional, sino también por medidas propias.
Tensionados
La presión de las regionales nacionales amplió el frente de conflicto para el gobernador. Sobre el cierre del año, y con el tratamiento exprés de una reforma jubilatoria local, los estatales cordobeses prometieron conflictividad constante contra el Centro Cívico. Con numerosas movilizaciones, los trabajadores provinciales reclamaron el retroceso en la medida que elevó los aportes y podó las jubilaciones mejor acomodadas de la Caja de Jubilaciones cordobesa.
