El paseo de Gracia da un giro. En uno de los cruces más simbólicos de Barcelona, donde durante décadas funcionó el cine Comèdia, empieza a tomar forma un proyecto que promete alterar el pulso cultural de la ciudad: la llegada del futuro Museu Carmen Thyssen de Barcelona, un museo Thyssen en pleno corazón del eje modernista.
AL IGUAL QUE EN MADRID
Barcelona tendrá un museo Thyssen: el proyecto que redefinirá el paseo de Gracia
Con el Thyssen ya consolidado en Madrid, Barcelona suma un nuevo museo de referencia: el Carmen Thyssen transformará un antiguo cine en un polo cultural.
La referencia no es menor. En Madrid, el Museo Thyssen-Bornemisza, reconocido por su recorrido transversal por la pintura europea (de los primitivos italianos al impresionismo y las vanguardias), se consolidó como una de las instituciones centrales del llamado Paseo del Arte, dialogando de igual a igual con el Museo Reina Sofía, emblemático por albergar el Guernica de Picasso y su foco en el arte contemporáneo, y con el Museo del Prado, referencia absoluta del clasicismo europeo con maestros como Velázquez y Goya. Barcelona toma ahora ese modelo y lo adapta a su propia identidad urbana, sumando una pieza de peso a un mapa museístico en plena transformación.
El futuro museo viene, además, a romper el esquema tradicional de la ciudad. Mantendrá la fachada histórica y el lenguaje arquitectónico característico del paseo de Gracia, pero detrás del palacio levantará un edificio de nueva planta con una volumetría audaz, concebida como un telón de fondo contemporáneo que promete debate, tensión estética y una nueva postal cultural para la ciudad.
El proyecto que llegará en 2028 y reaviva el debate urbano
El proyecto del futuro Museu Carmen Thyssen de Barcelona, con apertura prevista para 2028, volvió a ocupar el centro de la escena cultural tras la difusión de nuevas imágenes del diseño final incorporadas al expediente ingresado en el Ayuntamiento. El desarrollo, impulsado por Stoneweg, transformará el antiguo Palau Marcet, en la confluencia del paseo de Gracia con la Gran Via, un enclave que durante décadas albergó al famoso cine Comèdia.
El proyecto arquitectónico, firmado por el estudio barcelonés OUA y el británico Casper Mueller Kneer Architects, combina la rehabilitación del palacio histórico con la construcción de un edificio de nueva planta en la parte posterior del solar. Esta nueva pieza, definida por los promotores como un “telón de fondo”, será la intervención más discutida: su volumen y perfil están llamados a generar debate en pleno bulevar de la arquitectura barcelonesa, aunque las últimas imágenes muestran una reducción de la volumetría respecto a renders anteriores, ajustándose a las alturas máximas permitidas y con una tonalidad pensada para mimetizarse con el cielo de la ciudad.
La rehabilitación del Palau Marcet apunta a ser menos controvertida. El plan prevé recuperar el color original del edificio y revertir el proceso de degradación sufrido durante años, al tiempo que se reorganiza el interior para albergar salas expositivas, un auditorio con unas 400 localidades, espacios polivalentes visibles desde la calle y una zona de restauración ubicada en una terraza interior, protegida bajo un cobertizo cuyas tejas artesanales serán preservadas. No se mantendrán los comercios actuales y el acceso al museo aún se define entre el chaflán histórico del antiguo cine o una entrada directa desde el paseo de Gracia.
Más que un museo, un laboratorio cultural
Más allá de la arquitectura, el futuro Museu Carmen Thyssen se proyecta como un centro de arte con una identidad curatorial definida. Según la documentación presentada ante el Ayuntamiento, la colección permanente prestará especial atención al arte catalán, español e internacional del siglo XIX y principios del XX, con nombres clave como Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Joaquim Mir o Isidre Nonell, en diálogo con obras y corrientes que marcaron ese período de transición hacia la modernidad.
El nuevo museo aspira, además, a funcionar como un espacio dinámico y no solo expositivo. El edificio de nueva planta estará dedicado principalmente a muestras temporales, mientras que el conjunto del centro se plantea como un “laboratorio para estudiar las influencias que Barcelona ha proyectado al mundo y las que ha recibido”, una idea que conecta el relato artístico con la historia cultural y cosmopolita de la ciudad. En ese cruce entre colección, investigación y exhibición, el proyecto busca diferenciarse y sumar una capa conceptual al eje museístico barcelonés.
Una pieza resonante en la tradición arquitectónica de Barcelona
La estructura del futuro museo no pasa inadvertida. En una ciudad marcada por el modernismo y una tradición arquitectónica profundamente asociada al legado de Antoni Gaudí, el proyecto del Museu Carmen Thyssen introduce una tensión deliberada: conservar la fachada histórica del paseo de Gracia y, al mismo tiempo, incorporar detrás un volumen audaz que rompe con la lectura clásica del entorno. Esa convivencia entre respeto patrimonial y gesto contemporáneo explica por qué el edificio ya genera debate antes de existir.
El antecedente madrileño refuerza la apuesta. El Museo Thyssen-Bornemisza tiene hoy una entrada general en torno a los 15 euros, con franjas horarias gratuitas y una política de accesibilidad que lo integró al consumo cultural cotidiano. Además, forma parte del Paseo del Arte, con entradas combinadas junto al Museo del Prado y el Museo Reina Sofía, por un valor aproximado de 32 euros. Si Barcelona logra articular una propuesta similar, el nuevo museo no solo cambiará el paisaje del paseo de Gracia, sino también la forma en que la ciudad piensa y ofrece su circuito cultural.
