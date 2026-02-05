Barcelona tendrá un museo Thyssen: el proyecto que redefinirá el paseo de Gracia

La rehabilitación del Palau Marcet apunta a ser menos controvertida. El plan prevé recuperar el color original del edificio y revertir el proceso de degradación sufrido durante años, al tiempo que se reorganiza el interior para albergar salas expositivas, un auditorio con unas 400 localidades, espacios polivalentes visibles desde la calle y una zona de restauración ubicada en una terraza interior, protegida bajo un cobertizo cuyas tejas artesanales serán preservadas. No se mantendrán los comercios actuales y el acceso al museo aún se define entre el chaflán histórico del antiguo cine o una entrada directa desde el paseo de Gracia.

Cine Comèdia La esquina del paseo de Gracia y la Gran Via hoy: el antiguo cine Comèdia, antesala del nuevo museo que transformará el enclave cultural.

Más que un museo, un laboratorio cultural

Más allá de la arquitectura, el futuro Museu Carmen Thyssen se proyecta como un centro de arte con una identidad curatorial definida. Según la documentación presentada ante el Ayuntamiento, la colección permanente prestará especial atención al arte catalán, español e internacional del siglo XIX y principios del XX, con nombres clave como Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Joaquim Mir o Isidre Nonell, en diálogo con obras y corrientes que marcaron ese período de transición hacia la modernidad.

El nuevo museo aspira, además, a funcionar como un espacio dinámico y no solo expositivo. El edificio de nueva planta estará dedicado principalmente a muestras temporales, mientras que el conjunto del centro se plantea como un “laboratorio para estudiar las influencias que Barcelona ha proyectado al mundo y las que ha recibido”, una idea que conecta el relato artístico con la historia cultural y cosmopolita de la ciudad. En ese cruce entre colección, investigación y exhibición, el proyecto busca diferenciarse y sumar una capa conceptual al eje museístico barcelonés.

Una pieza resonante en la tradición arquitectónica de Barcelona

La estructura del futuro museo no pasa inadvertida. En una ciudad marcada por el modernismo y una tradición arquitectónica profundamente asociada al legado de Antoni Gaudí, el proyecto del Museu Carmen Thyssen introduce una tensión deliberada: conservar la fachada histórica del paseo de Gracia y, al mismo tiempo, incorporar detrás un volumen audaz que rompe con la lectura clásica del entorno. Esa convivencia entre respeto patrimonial y gesto contemporáneo explica por qué el edificio ya genera debate antes de existir.

El antecedente madrileño refuerza la apuesta. El Museo Thyssen-Bornemisza tiene hoy una entrada general en torno a los 15 euros, con franjas horarias gratuitas y una política de accesibilidad que lo integró al consumo cultural cotidiano. Además, forma parte del Paseo del Arte, con entradas combinadas junto al Museo del Prado y el Museo Reina Sofía, por un valor aproximado de 32 euros. Si Barcelona logra articular una propuesta similar, el nuevo museo no solo cambiará el paisaje del paseo de Gracia, sino también la forma en que la ciudad piensa y ofrece su circuito cultural.

