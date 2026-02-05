Revolución en River por el campeón del mundo que podría llegar pronto: "Cerca"

image

Será interesante observar qué sucede en el futuro cercano, especialmente cuando el mediocampista alcance los 28 años y deba tomar una decisión clave sobre su carrera.

En ese contexto, la actualidad de River Plate marca que, hasta el momento, el Millonario incorporó cuatro futbolistas en el actual mercado de pases.

Fausto Vera, Aníbal Moreno, Matías Viña y Kendry Páez son las caras nuevas del plantel, conformando por ahora un mercado positivo para el equipo de Marcelo Gallardo.

Los volantes centrales comenzaron a aportar una dinámica distinta al funcionamiento del equipo, mientras que el lateral izquierdo, más allá de haber sufrido una expulsión, mostró sobriedad en sus primeras presentaciones.

Por su parte, Kendry Páez contará con algunos días más de adaptación antes de ponerse de manera oficial la camiseta del club de Núñez.

En lo estrictamente futbolístico, el equipo del Muñeco suma dos victorias y un empate, y buscará estirar su buen momento cuando reciba a Tigre el próximo sábado 7 de febrero, desde las 20 horas, en el estadio Monumental.

Más allá de los resultados, se percibe una leve pero sostenida mejoría en el funcionamiento colectivo.

