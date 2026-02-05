River Plate de Marcelo Gallardo incorporó cuatro futbolistas en el actual mercado de pases y todo indica que difícilmente sume otro refuerzo en el corto plazo. Sin embargo, el periodista Hernán Castillo reveló que un campeón del mundo con la Selección Argentina podría llegar pronto al Millonario.
IMPACTANTE
Revolución en River por el campeón del mundo que podría llegar pronto: "Cerca"
Hernán Castillo reveló el nombre del campeón del mundo con la Selección Argentina que podría llegar a River.
Son varios los jugadores que se consagraron en Qatar 2022 y que actualmente integran el plantel del club de Núñez. Según el periodista, habría uno más que estaría cerca de volver a vestir la Banda Roja.
Hernán Castillo sobre el campeón del mundo: "cerca"
River Plate cuenta actualmente en su plantel con cuatro campeones del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022: Franco Armani, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel. Sin embargo, según el periodista Hernán Castillo, hay otro integrante de la Scaloneta que es el que más cerca estaría de regresar al Millonario.
En el programa Y Ya Lo Ve, Y Ya Lo Ve, Castillo reveló: “El más cercano es Exequiel Palacios. No digo que vaya a venir ahora, pero es el que más cerca está de decir que está podrido e ir a jugar donde quiere jugar. No digo que venga en junio, pero en un año podría decir ‘basta de Europa’”.
Otro de los que se refirió al tema fue Renzo Pantich, periodista de AZZ y La Página Millonaria. En uno de sus habituales microinformativos, explicó: “Pude preguntarle al representante si era cierto y me dijo que todavía falta para que regrese. Tiene contrato con Bayer Leverkusen hasta 2030. Sé que es fanático de River, pero no veo viable que se ponga la camiseta del Millonario en 2027”.
Será interesante observar qué sucede en el futuro cercano, especialmente cuando el mediocampista alcance los 28 años y deba tomar una decisión clave sobre su carrera.
Más sobre River de Marcelo Gallardo
En ese contexto, la actualidad de River Plate marca que, hasta el momento, el Millonario incorporó cuatro futbolistas en el actual mercado de pases.
Fausto Vera, Aníbal Moreno, Matías Viña y Kendry Páez son las caras nuevas del plantel, conformando por ahora un mercado positivo para el equipo de Marcelo Gallardo.
Los volantes centrales comenzaron a aportar una dinámica distinta al funcionamiento del equipo, mientras que el lateral izquierdo, más allá de haber sufrido una expulsión, mostró sobriedad en sus primeras presentaciones.
Por su parte, Kendry Páez contará con algunos días más de adaptación antes de ponerse de manera oficial la camiseta del club de Núñez.
En lo estrictamente futbolístico, el equipo del Muñeco suma dos victorias y un empate, y buscará estirar su buen momento cuando reciba a Tigre el próximo sábado 7 de febrero, desde las 20 horas, en el estadio Monumental.
Más allá de los resultados, se percibe una leve pero sostenida mejoría en el funcionamiento colectivo.
+ EN GOLAZO24
Lloró Racing y ahora llora Independiente por culpa de Jorge Sampaoli
Morena Beltrán nuevamente en el centro de la polémica por Boca Juniors
Tremendo lo último que dijeron sobre River y Sebastián Villa: "Encaminado"
.