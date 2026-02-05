Morena Beltrán nuevamente en el centro de la polémica por Boca Juniors

Una vez más, el nombre de Morena Beltrán quedó en el centro de la polémica vinculada a Boca Juniors. En esta oportunidad, fue un periodista de la TV Pública quien se refirió a la periodista de ESPN, y varias colegas salieron a respaldar a la flamante comentarista.
Vuelven a poner a Morena Beltrán en el centro de la polémica en Boca y varias periodistas salieron a defenderla.
Se trató de Juan Etchegoyen, quien habló sobre la panelista del programa que conduce Sebastián Pollo Vignolo, lo que volvió a generar revuelo por supuestos dichos que le habrían llegado desde el club de la Ribera.
Morena Beltrán y Boca Juniors
En el último tiempo surgieron distintas suspicacias en torno a la decisión de los cuerpos técnicos de Boca Juniors de no incluir a Lucas Blondel.
Algunas versiones incluso apuntaron contra Morena Beltrán, pareja del futbolista, quien se refirió al tema en diferentes oportunidades para desmentir cualquier tipo de influencia.
El propio jugador también habló públicamente sobre esta situación y fue contundente: “Yo desde el primer momento en que empezamos a salir sabía que si la rompía era por ella y si jugaba mal era por ella. Es así. Intento no darle la importancia que no tiene”.
En esta ocasión, quien volvió a instalar el tema fue el periodista de la TV Pública Juan Etchegoyen, cuyas declaraciones generaron un fuerte revuelo en redes sociales.
“Me dicen en Boca que piensan que Morena Beltrán operó a favor de Blondel y en contra del club”, expresó en el programa conducido por Carlos Monti.
Defensa a la periodista de ESPN
Varias periodistas salieron a defender a la comentarista de ESPN luego de que tomara relevancia el video emitido en la TV Pública.
Ángela Lerena, por ejemplo, respondió de manera directa a un tuit del canal: “Qué espanto este ataque sistemático contra Morena, una gran profesional que no le hace mal a nadie. Y desde un canal que es de todos los argentinos y debería estar haciendo algo constructivo, no esta vergüenza”.
Con un tono irónico, Nani Senra también respaldó a la periodista de ESPN: “Cuando el Bichi Borghi expresó, en 2010, que Boca es como hacer el amor con la ventana abierta lo dijo por More Beltrán. Ella todavía estaba en la primaria pero ya filtraba información y operaba la muy viva”.
Lola del Carril fue otra de las voces críticas y apuntó contra la TV Pública por el tratamiento del tema: “Lo que están haciendo se llama operar. Eso es operar”.
Incluso la propia Morena Beltrán respondió a las acusaciones con un tono de hartazgo: “Boca es Boca hace 50 años. Si piensan que la información de Boca se filtra hace dos años y, bue, problema de ellos”, expresó.
