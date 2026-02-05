Morena Beltrán nuevamente en el centro de la polémica por Boca Juniors

En esta ocasión, quien volvió a instalar el tema fue el periodista de la TV Pública Juan Etchegoyen, cuyas declaraciones generaron un fuerte revuelo en redes sociales.

“Me dicen en Boca que piensan que Morena Beltrán operó a favor de Blondel y en contra del club”, expresó en el programa conducido por Carlos Monti.

Porque revelaron que Riquelme está enojado con la periodista de ESPN: "En Boca están enojados con Lucas Blondel porque le pasaba información a Morena. Y Morena desde su lugar en ESPN operó en contra del club y a favor de su novio".pic.twitter.com/nYKKKybvsT — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 4, 2026

Defensa a la periodista de ESPN

Varias periodistas salieron a defender a la comentarista de ESPN luego de que tomara relevancia el video emitido en la TV Pública.

Ángela Lerena, por ejemplo, respondió de manera directa a un tuit del canal: “Qué espanto este ataque sistemático contra Morena, una gran profesional que no le hace mal a nadie. Y desde un canal que es de todos los argentinos y debería estar haciendo algo constructivo, no esta vergüenza”.

Con un tono irónico, Nani Senra también respaldó a la periodista de ESPN: “Cuando el Bichi Borghi expresó, en 2010, que Boca es como hacer el amor con la ventana abierta lo dijo por More Beltrán. Ella todavía estaba en la primaria pero ya filtraba información y operaba la muy viva”.

Lola del Carril fue otra de las voces críticas y apuntó contra la TV Pública por el tratamiento del tema: “Lo que están haciendo se llama operar. Eso es operar”.

image

Incluso la propia Morena Beltrán respondió a las acusaciones con un tono de hartazgo: “Boca es Boca hace 50 años. Si piensan que la información de Boca se filtra hace dos años y, bue, problema de ellos”, expresó.

