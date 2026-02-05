En USA la palabra dominante es 'ansiedad': Encuesta de Gallup

"USA destaca como un país particularmente preocupado por la estabilidad de su sistema democrático y si aún es posible progresar económicamente", explicó Benedict Vigers, de Gallup, quien lideró la investigación entre marzo y octubre de 2025.

Es la más reciente de una amplia gama de encuestas que muestran la ansiedad global pero la estadounidense en particular sobre la economía y la gobernanza democrática, según Brendan Nyhan, politólogo de la universidad Dartmouth College.

“Un mundo donde la gente no es optimista sobre su futuro económico es un mundo en el que están dispuestos a desestabilizar aún más las instituciones”, dijo Nyhan.

El consumo de la Generación Z La Generación Z en problemas.

La vivienda

1/3 de los jóvenes estadounidenses encuestados mencionaron la economía y el acceso a la vivienda como una preocupación principal, en comparación con solo el 13% en los mayores de 55 años.

La cuestión del acceso también apareció como creciente preocupación entre los jóvenes de Australia, Canadá e Irlanda, todos con crisis de la vivienda.

"Es un ejemplo concreto de cómo los jóvenes quedan excluidos del progreso económico", afirmó Vigers.

La encuesta reveló que en algunos países del 1er. Mundo la preocupación por el acceso a la vivienda y los problemas económicos alcanza niveles similares a los de algunos países africanos.

Por ejemplo, el 57% de los adultos en Irlanda cita la economía y el acceso a una vivienda como un problema principal, tal como Nigeria, Zambia, Egipto y Albania.

Sin embargo el problema de la vivienda no aparece con esa intensidad en los jóvenes de Francia y Alemania.

Los adultos

Pero con los años, cambian las prioridades: 4 de cada 10 estadounidenses mayores de 35 años afirmaron que la política y el gobierno eran el problema más importante que enfrentaba el país, en comparación con solo 2 de cada 10 estadounidenses más jóvenes.

Gallup dice que en sus encuestas, desde el año 2000 la incertidumbre sobre la política ha aumentado gradualmente hasta el punto de que, desde 2016, se sitúa cerca o por encima de los niveles del Watergate.

"Todo está relacionado con la polarización", dijo Frank Newport, de Gallup, a AP, y las personas mayores son más propensas a priorizar la política y el gobierno.

Los desconfiados son mucho más propensos a considerar la política y el gobierno como el tema principal (el 41% lo hizo) que quienes confían en las instituciones del país, universo en el que solo el 21% consideró la política como el tema principal.

Nyhan, el politólogo, dijo que la baja confianza puede ser tóxica en las democracias.

“Tener una sociedad estable y un Estado de Derecho sin confianza social es realmente difícil”, afirmó Nyhan. “La baja confianza es corrosiva. En condiciones de alta polarización, resulta excepcionalmente difícil aceptar perder unas elecciones y aceptar que el otro partido esté en el poder”.

