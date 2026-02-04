Meta, TikTok y Snapchat al banquillo: El juicio que puede cambiar internet

¿Cómo funcionaría la “adicción” que se debate en este juicio?

En el centro del juicio está el concepto de adicción digital. Los demandantes señalan prácticas específicas como el “scroll infinito”, la reproducción automática de videos, los algoritmos de recomendación personalizados y las notificaciones constantes. Todas estas herramientas, argumentan, están pensadas para evitar que el usuario se desconecte.

Además, se cuestiona el uso de filtros de belleza y métricas visibles como “likes” y visualizaciones, que fomentarían la comparación constante y problemas de autoestima, especialmente entre niñas y adolescentes.

Para los abogados de la demanda, no se trata de un efecto colateral, sino de un sistema diseñado para captar atención a cualquier costo. “Este es el punto cero de nuestra lucha contra las redes sociales”, afirmó Joseph VanZandt, uno de los letrados principales. “Acá se van a definir nuevos estándares sobre cómo estas empresas pueden tratar a nuestros chicos”.

Meta, TikTok y Snapchat en juicio: ¿Qué dicen las empresas?

Las compañías niegan de forma tajante las acusaciones. Meta, TikTok y Snap sostienen que no existen pruebas científicas concluyentes que demuestren que sus productos sean adictivos por sí mismos. Según su postura, los problemas de salud mental en adolescentes responden a múltiples factores y no pueden atribuirse exclusivamente al uso de redes sociales.

Desde Meta remarcan que los litigios simplifican una problemática compleja. Argumentan que la presión académica, la situación familiar, la inseguridad, el contexto económico y otros factores externos influyen de manera decisiva en el bienestar emocional de los jóvenes.

Además, las empresas se amparan en la legislación federal estadounidense que protege a las plataformas digitales de ser consideradas responsables directas por los efectos del contenido generado por usuarios.

Snapchat, en particular, llegó a un acuerdo extrajudicial con KGM pocos días antes del inicio del juicio, aunque continúa enfrentando otras demandas similares en distintos estados.

meta, tiktok, redes sociales 2

¿Este juicio contra Meta, TikTok y Snapchat se compara con el del tabaco?

Los abogados de los demandantes no esquivan la comparación. De hecho, la utilizan como estrategia central. Equiparan a las redes sociales con las grandes tabacaleras de los años noventa, que durante décadas minimizaron los efectos nocivos de sus productos.

En aquel entonces, los juicios culminaron en 1998 con un acuerdo histórico de 206.000 millones de dólares. Hoy, los denunciantes sostienen que las redes sociales también constituyen un “producto defectuoso” cuando generan daños previsibles en la salud de los usuarios más jóvenes.

La diferencia es que, en este caso, el daño no se manifiesta en pulmones, sino en la mente.

Qué impacto puede tener este juicio en el futuro de las redes sociales

Más allá del resultado, el proceso judicial ya genera consecuencias. El solo hecho de que Meta, TikTok y Snapchat se sienten en el banquillo por este motivo refuerza el debate regulatorio a nivel global.

Países como Francia establecieron los 15 años como edad mínima para tener redes sociales. Australia fue más lejos y prohibió el acceso a menores de 16. En Estados Unidos, aunque el Congreso avanza con dificultad, varios estados impulsaron leyes para proteger a niños y adolescentes, muchas de las cuales terminaron frenadas en tribunales.

Este juicio podría convertirse en un precedente clave. Si la Justicia determina que las plataformas actuaron con negligencia, el modelo de negocio basado en la atención ilimitada podría verse seriamente cuestionado.

