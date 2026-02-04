Tan intensa como la disputa en el peronismo bonaerense es la batalla en el mileísmo tucumano. ¿Quién sería Axel Kicillof y quién Máximo Kirchner? Mariano Campero y Lisandro Catalán, a capa y espada.
TUCUMÁN ABSORTA
Lisandro Catalán (LLA) vs. Mariano Campero (mileísmo): Una puja que crece
Lisandro Catalán se ufana del respaldo de Karina Milei pero Patricia Bullrich no detiene a Mariano Campero: Arde LLA.
Lisandro Catalán quiere ser candidato a gobernador de Tucumán. Mariano Campero también. La presidenta de La Libertad Avanza nacional es Karina Milei y Catalán afirma que ella es su respaldo.
Campero desliza que el movimiento mileísta es más grande que la estructura partidaria, y él intenta subirse a esa construcción de la mano de Patricia Bullrich.
Dato de Urgente24: La dedocracia de los hermanos Milei se parece a la de Mauricio Macri y a las de los Kirchner. Los libertarios creen tan poco en la democracia partidaria como los pejota y el ex PRO. A veces la UCR la practica pero es indirecta, ya se sabe.
Los periodistas tucumanos afirman que Catalán ha desestimado, vez tras vez, a Campero, y ahora éste lanza su desafío que erosiona a Catalán. Otros afirman que no le hace mella lo de Campero a Catalán.
De todos modos, ¿cómo explica Catalán que intente seducir al inexistente CREO Tucumán, del dirigente de la Sociedad Rural Tucumán, Sebastián Murga, y no acuerde con Campero?
La foto difundida por Campero plantea que él es más que CREO Tucumán.
La respuesta
Le respondió el concejal de Yerba Buena, Álvaro Apud, quien cuestionó públicamente al intendente Pablo Macchiarola, aliado de Campero, y a la gestión municipal por no aplicar, según sostuvo, los principios de reducción del gasto público y baja de impuestos que impulsa el presidente Javier Milei a nivel nacional.
Un caradura Apud: ¿Qué impuestos eliminó Milei? El Impuesto PAIS no lo pudo renovar cuando venció. Eso no es eliminar.
Macchiarola había posteado en X: “Hay equipo, hay vocación de servicio, tenemos ganas de cambiar las cosas, de que Tucumán mejore y despegue. Y también tenemos quién conduzca este proceso: Mariano Campero”.
Luego agregó: “Quien trae las ideas del Presidente a Tucumán es Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza Tucumán y líder de la oposición”, afirmó, y cerró su publicación con una frase en clave política: “Tic tac, tic tac”.
Ni Catalán ni Campero son libertarios ideológicamente hablando, Catalán viene del Partido Federal, que hoy día le prestó la personería jurídica a Horacio Rodríguez Larreta en CABA y a Axel Kicillof en PBA. Y Campero es UCR. Los de LLA lo 'chicanean' conque es socialdemócrata.
Y esto recién comienza.
-------------
