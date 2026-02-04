Lisandro Catalán (LLA) vs. Mariano Campero (mileísmo): Una puja que crece

Embed ARRANCÓ EL CONGRESO MÁS REFORMISTA DE LA HISTORIA ARGENTINA



¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO! pic.twitter.com/DJBe7qEWfa — La Libertad Avanza Tucumán (@llatucoficial) February 4, 2026

De todos modos, ¿cómo explica Catalán que intente seducir al inexistente CREO Tucumán, del dirigente de la Sociedad Rural Tucumán, Sebastián Murga, y no acuerde con Campero?

La foto difundida por Campero plantea que él es más que CREO Tucumán.

Embed Nuestro objetivo es transformar la vida de los tucumanos.

Que podamos vivir en una provincia próspera, donde volvamos a imaginar lo que hoy parece imposible, como solucionar el problema de las inundaciones. ¿Y por qué no imaginarlo? Porque la corrupción, la desidia, el amiguismo… pic.twitter.com/uaZ1vYefUK — Mariano Campero (@mariano_campero) February 3, 2026

La respuesta

Le respondió el concejal de Yerba Buena, Álvaro Apud, quien cuestionó públicamente al intendente Pablo Macchiarola, aliado de Campero, y a la gestión municipal por no aplicar, según sostuvo, los principios de reducción del gasto público y baja de impuestos que impulsa el presidente Javier Milei a nivel nacional.

Un caradura Apud: ¿Qué impuestos eliminó Milei? El Impuesto PAIS no lo pudo renovar cuando venció. Eso no es eliminar.

Macchiarola había posteado en X: “Hay equipo, hay vocación de servicio, tenemos ganas de cambiar las cosas, de que Tucumán mejore y despegue. Y también tenemos quién conduzca este proceso: Mariano Campero”.

Luego agregó: “Quien trae las ideas del Presidente a Tucumán es Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza Tucumán y líder de la oposición”, afirmó, y cerró su publicación con una frase en clave política: “Tic tac, tic tac”.

Ni Catalán ni Campero son libertarios ideológicamente hablando, Catalán viene del Partido Federal, que hoy día le prestó la personería jurídica a Horacio Rodríguez Larreta en CABA y a Axel Kicillof en PBA. Y Campero es UCR. Los de LLA lo 'chicanean' conque es socialdemócrata.

Y esto recién comienza.

