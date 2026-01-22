Diputado de LLA dijo que Uruguay es una "provincia argentina"

En rigor, Agustín Romo embistió contra Emiliano Brancciari, líder de la banda No Te Va Gustar, quien había publicado una foto de su nuevo tatuaje -una pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo- acompañado por un mensaje contra el negacionismo. El diputado de LLA, al suponer que el músico era uruguayo, respondió con la controversial frase.