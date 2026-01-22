El jefe de la bancada de diputados de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, afirmó que Uruguay es “una provincia nuestra” y sugirió que, en el futuro, podría ser anexada por la Argentina como parte de un supuesto “imperio”. Las declaraciones, realizadas en su cuenta de X, generaron gran polémica.
POLÉMICA PROVOCACIÓN
Diputado de LLA dijo que Uruguay es una "provincia argentina"
El jefe de la bancada de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, generó polémica con su comentario sobre Uruguay.
En rigor, Agustín Romo embistió contra Emiliano Brancciari, líder de la banda No Te Va Gustar, quien había publicado una foto de su nuevo tatuaje -una pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo- acompañado por un mensaje contra el negacionismo. El diputado de LLA, al suponer que el músico era uruguayo, respondió con la controversial frase.
“Lo bueno es que se reconocen una provincia nuestra, tema a solucionar en el futuro, con el avance del Glorioso Imperio Argentino”, escribió el legislador libertario en su cuenta de X, en un mensaje que rápidamente se viralizó y generó polémica.
Luego, al ser corregido sobre el origen de Brancciari -nacido en Argentina y luego nacionalizado uruguayo-, Romo redobló la apuesta: “Bueno, la banda es de la provincia de Uruguay”, insistió.
Las respuestas a los comentarios de Agustín Romo no se hicieron esperar: mientras algunos usuarios libertarios salieron a celebrar la provocación, muchos otros usuarios -mayormente uruguayos- cuestionaron al legislador y lanzaron chicanas, aún estando en desacuerdo con el músico.
