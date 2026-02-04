En medio de una intensa disputa política que puso en el centro del debate la independencia del banco central más poderoso del mundo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró hoy, 04/02, ante el Congreso que el presidente tiene el “derecho” de interferir en las decisiones de la Reserva Federal (Fed).
POLÉMICAS DECLARACIONES
Scott Bessent: El presidente tiene "derecho" de interferir en la Fed
Scott Bessent afirmó que el presidente de Estados Unidos puede influir en la Fed, una señal que inquieta a los mercados y economistas.
Esto sucede un día después de que el gobernador de la Fed, Stephen Miran, anunciara su renuncia al puesto en la Casa Blanca para continuar luchando por la baja de tasas desde la Reserva Federal.
Bessent, frente a legisladores del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, señaló que cualquier presidente —incluido el actual, Donald Trump— puede expresar su opinión y afectar indirectamente a la Fed. Si bien aseguró que apoya la independencia de la política monetaria, sostuvo que esta independencia se sustenta en la confianza pública, que según él se ha visto erosionada por la incapacidad del banco central de controlar la inflación que ha golpeado los ingresos de las familias estadounidenses, publicó Barron’s.
“Es su derecho (…) y es el derecho de todos aquí”, afirmó Bessent cuando fue consultado sobre si recomendaría que un presidente “interfiriera política y verbalmente” en las decisiones de la Fed, respuesta que provocó alarmas entre economistas y sectores financieros preocupados por la autonomía institucional del banco central.
La independencia de la Fed
La Fed fue diseñada como una autoridad monetaria independiente bajo la Ley de la Reserva Federal de 1913, de modo que el presidente no pueda dirigir sus decisiones de política económica de forma directa. Tradicionalmente, esa independencia fue considerada clave para mantener la estabilidad de precios y evitar que decisiones políticas de corto plazo afecten las expectativas inflacionarias y la credibilidad económica.
La polémica surge en un contexto en el cual Trump ha mantenido una campaña de presión pública sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, a quien reprocha repetidamente por no recortar las tasas de interés con la velocidad y magnitud que él desea para estimular la economía. Además, la administración impulsó una investigación del Departamento de Justicia contra Powell por supuestamente haber engañado al Congreso sobre los costos de la renovación de la sede de la Fed, una acción que ha sido vista por críticos como un intento de intimidación política.
Los polémicos argumentos de Scott Bessent
Bessent evitó pronunciarse sobre si la Constitución confiere al presidente autoridad para destituir a miembros de la Fed por desacuerdos de política, afirmando que existen “opiniones diversas” en la administración y que ese asunto podría terminar en la Corte Suprema. Esa cuestión está precisamente siendo debatida en un caso sobre el intento del Ejecutivo de remover a la gobernadora de la Fed Lisa Cook por motivos cuestionados legalmente.
En paralelo a este debate, Trump nominó recientemente al exgobernador de la Fed Kevin Warsh como su candidato para suceder a Powell como presidente de la institución una vez que termine su mandato en mayo de 2026, poniendo el foco en un liderazgo que comparta la visión del presidente sobre tasas más bajas. Esta nominación ha sido recibida con interés por los mercados, aunque también ha generado resistencia en el Senado, donde algunos legisladores han dicho que bloquearán la confirmación hasta que se resuelvan las investigaciones sobre Powell y otros gobernadores de la Fed.
