Scott Bessent: El presidente tiene "derecho" de interferir en la Fed

La polémica surge en un contexto en el cual Trump ha mantenido una campaña de presión pública sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, a quien reprocha repetidamente por no recortar las tasas de interés con la velocidad y magnitud que él desea para estimular la economía. Además, la administración impulsó una investigación del Departamento de Justicia contra Powell por supuestamente haber engañado al Congreso sobre los costos de la renovación de la sede de la Fed, una acción que ha sido vista por críticos como un intento de intimidación política.

Los polémicos argumentos de Scott Bessent

Bessent evitó pronunciarse sobre si la Constitución confiere al presidente autoridad para destituir a miembros de la Fed por desacuerdos de política, afirmando que existen “opiniones diversas” en la administración y que ese asunto podría terminar en la Corte Suprema. Esa cuestión está precisamente siendo debatida en un caso sobre el intento del Ejecutivo de remover a la gobernadora de la Fed Lisa Cook por motivos cuestionados legalmente.

En paralelo a este debate, Trump nominó recientemente al exgobernador de la Fed Kevin Warsh como su candidato para suceder a Powell como presidente de la institución una vez que termine su mandato en mayo de 2026, poniendo el foco en un liderazgo que comparta la visión del presidente sobre tasas más bajas. Esta nominación ha sido recibida con interés por los mercados, aunque también ha generado resistencia en el Senado, donde algunos legisladores han dicho que bloquearán la confirmación hasta que se resuelvan las investigaciones sobre Powell y otros gobernadores de la Fed.

