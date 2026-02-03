Stephen Miran, enviado de Trump a la Fed, renunció a la Casa Blanca para abocarse a bajar tasas

El funcionamiento de la gobernación de la Fed

De acuerdo con la Ley de la Reserva Federal, Miran podrá continuar en su puesto como gobernador hasta que se confirme a su reemplazo. Ese lugar podría ser ocupado por Kevin Warsh, a quien Trump seleccionó el viernes pasado como su candidato para presidir la Fed. Para asumir la presidencia del organismo, Warsh debe formar parte de la Junta de Gobernadores, por lo que se espera que cubra la vacante que dejará Miran.

Actualmente, la Reserva Federal está presidida por Jerome Powell, cuyo mandato vence el 15 de mayo. No obstante, Powell puede permanecer como gobernador hasta enero de 2028. Aunque algunos expresidentes de la Fed optaron por renunciar a la Junta tras ser reemplazados, Powell ha evitado pronunciarse sobre sus planes futuros.

Miran aboga por una baja en las tasas

El paso de Miran por la Reserva Federal estuvo marcado por su postura a favor de tasas de interés más bajas. En la última reunión del organismo, votó junto a Christopher Waller por un recorte de un cuarto de punto, en disidencia con la decisión mayoritaria de mantener la tasa de referencia en el rango de 3,5% a 3,75%.

Esa posición coincidió parcialmente con los reiterados pedidos de Trump para reducir las tasas a niveles cercanos al 1%, aunque Miran evitó confrontaciones públicas con la conducción del banco central.

A diferencia del tono confrontativo del presidente, la relación de Miran con Powell y el resto de los gobernadores fue descripta como colegiada y profesional, según publicó Barron’s. En su carta de renuncia, definió su paso por el CEA como “el honor de toda una vida” y aseguró que, mientras permanezca en la Fed, seguirá trabajando en cumplimiento de los mandatos legales de la institución.

Más noticias en Urgente24

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos

Cada vez más argentinos se van a Brasil a trabajar: "Jamás vi un éxodo así"

La dura verdad que Flor de la V no quería que se supiera

Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta