El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, presentó hoy, 03/02, su renuncia como presidente del Consejo de Asesores Económicos (CEA) de la Casa Blanca, poniendo fin a una situación de doble rol que había generado cuestionamientos políticos y presiones desde el Congreso.
CAOS EN LA FED
Stephen Miran, enviado de Trump a la Fed, renunció a la Casa Blanca para abocarse a bajar tasas
El gobernador de la Fed, Stephen Miran, dejó su cargo en la Casa Blanca tras críticas del Congreso y permanecerá en el banco central hasta que haya reemplazo.
Miran se encontraba en licencia sin goce de sueldo de su cargo en la Casa Blanca desde septiembre, cuando fue designado para integrar la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Su nombramiento cubrió el tramo final de un mandato de 14 años que expiró el pasado 31/12.
Durante su audiencia de confirmación ante el Senado, el propio Miran había anticipado que conservaría su puesto en el Ejecutivo debido a que preveía permanecer en la Fed por apenas cuatro meses, un plazo que ya superó.
La continuidad simultánea en ambos cargos fue objeto de críticas por parte de legisladores demócratas. En una carta enviada ayer, los senadores Jack Reed y Rubén Gallego señalaron que Miran estaba “cumpliendo con el cargo de reservista” y afirmaron que esa doble ocupación “debía terminar”. Finalmente, la renuncia formalizó la salida del economista del Consejo de Asesores Económicos.
La renuncia de Miran para continuar en la Fed
En su carta dirigida al presidente Donald Trump, Miran sostuvo que su decisión responde a la necesidad de honrar su compromiso con el Senado. “Creo que es importante cumplir mi palabra mientras sigo desempeñando el trabajo en la Reserva Federal para el cual usted y el Senado me designaron”, escribió.
El funcionamiento de la gobernación de la Fed
De acuerdo con la Ley de la Reserva Federal, Miran podrá continuar en su puesto como gobernador hasta que se confirme a su reemplazo. Ese lugar podría ser ocupado por Kevin Warsh, a quien Trump seleccionó el viernes pasado como su candidato para presidir la Fed. Para asumir la presidencia del organismo, Warsh debe formar parte de la Junta de Gobernadores, por lo que se espera que cubra la vacante que dejará Miran.
Actualmente, la Reserva Federal está presidida por Jerome Powell, cuyo mandato vence el 15 de mayo. No obstante, Powell puede permanecer como gobernador hasta enero de 2028. Aunque algunos expresidentes de la Fed optaron por renunciar a la Junta tras ser reemplazados, Powell ha evitado pronunciarse sobre sus planes futuros.
Miran aboga por una baja en las tasas
El paso de Miran por la Reserva Federal estuvo marcado por su postura a favor de tasas de interés más bajas. En la última reunión del organismo, votó junto a Christopher Waller por un recorte de un cuarto de punto, en disidencia con la decisión mayoritaria de mantener la tasa de referencia en el rango de 3,5% a 3,75%.
Esa posición coincidió parcialmente con los reiterados pedidos de Trump para reducir las tasas a niveles cercanos al 1%, aunque Miran evitó confrontaciones públicas con la conducción del banco central.
A diferencia del tono confrontativo del presidente, la relación de Miran con Powell y el resto de los gobernadores fue descripta como colegiada y profesional, según publicó Barron’s. En su carta de renuncia, definió su paso por el CEA como “el honor de toda una vida” y aseguró que, mientras permanezca en la Fed, seguirá trabajando en cumplimiento de los mandatos legales de la institución.
