La televisión argentina no perdona, y Flor de la V está aprendiendo esta lección de la manera más difícil. El Nueve, canal que apostó fuerte por su figura al frente de " Los Profesionales de Siempre", hoy evalúa con lupa cada decimal del rating mientras los rumores de un posible levantamiento cobran fuerza día tras día.
LE SOLTÓ LA MANO
Flor de la V todavía no se fue pero El Nueve ya le busca reemplazo: "Estarían pensando en..."
Juan Etchegoyen anticipó que El Nueve ya analiza alternativas para la tarde y que "Los Profesionales de Siempre" no estarían en su lista.
Lo que comenzó como susurros en los pasillos se transformó en una advertencia concreta: febrero será el mes decisivo para definir si la conductora continúa o no.
Ángel de Brito fue quien encendió la mecha hace apenas unos días, anticipando modificaciones sustanciales en el programa y números que no terminaban de convencer a la gerencia. Pero lo que parecía una simple reestructuración ahora tiene tintes más dramáticos. Juan Etchegoyen profundizó en la información y destapó un ambiente de tensión que recorre cada rincón de la emisora.
Flor de la V camina por la cornisa en El Nueve
"Quiero contarles algo importante que tiene que ver con el futuro de canal 9. Hablé con diferentes personas de adentro del canal y el rumor es que peligra la continuidad del programa de Flor de la V", disparó el comunicador sin filtros. La frase cayó como un balde de agua fría, confirmando que la situación es más delicada de lo que muchos imaginaban. Pero la historia no termina ahí.
Detrás de escena, otro nombre comienza a sonar con insistencia: Susana Roccasalvo. La periodista, que viene pisando fuerte en otros proyectos, aparece como la carta que el canal podría jugar si decide cortar por lo sano con el ciclo actual. "Se habla de la fuerte llegada de Susana Roccasalvo también por la tarde de lunes a viernes en el canal de cocina y espectáculos. Lo que a mí me dicen es que podría terminarse el ciclo de Flor, espero que no pase porque nunca está bueno que pasa algo así", agregó Etchegoyen, dejando entrever que las negociaciones ya estarían en marcha.
La estrategia del canal parece clara: Roccasalvo ocuparía el horario que hoy tiene Flor, mientras que Carmen Barbieri —que tampoco vuela en mediciones— mantendría su espacio intocable por el momento. "El canal estaría pensando en sacar el programa de Flor y poner a Roccasalvo en ese horario. Es cierto que el programa de Carmen tampoco le va bárbaro en rating pero el canal no lo tocaría por ahora. La están peleando con el rating", detalló el periodista.
Los números de febrero serán clave
Ahora bien, todavía existe una ventana de salvación. La producción tiene estas semanas cruciales para demostrar que puede revertir la tendencia negativa. Los ejecutivos exigen cambios radicales: más despliegue, contenido renovado, propuestas arriesgadas. Todo vale con tal de mejorar los números antes de que llegue marzo y con él, una decisión definitiva.
"A mí me dicen desde adentro del canal que no están convencidos con el rating del programa de Flor. Me hablan de un febrero de mayores esfuerzos para poder tener mejor contenido y mejorar el número. Mayor despliegue y más cosas. Están evaluando la continuidad de Flor", añadió Etchegoyen, marcando la urgencia del momento.
Incluso surgió una alternativa intermedia que buscaría capitalizar todas las fichas disponibles: reducir tanto el programa de Flor como el de Carmen para insertar a Roccasalvo en el medio. Sin embargo, esta opción también presenta complicaciones. "Hay una posibilidad que me decían de acortar a Flor y Carmen y que en el medio ingrese Roccasalvo para hacer ese programa, pero el número está difícil", cerró el comunicador.
