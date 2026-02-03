Flor de la V todavía no se fue pero El Nueve ya le busca reemplazo: "Estarían pensando en..."

La estrategia del canal parece clara: Roccasalvo ocuparía el horario que hoy tiene Flor, mientras que Carmen Barbieri —que tampoco vuela en mediciones— mantendría su espacio intocable por el momento. "El canal estaría pensando en sacar el programa de Flor y poner a Roccasalvo en ese horario. Es cierto que el programa de Carmen tampoco le va bárbaro en rating pero el canal no lo tocaría por ahora. La están peleando con el rating", detalló el periodista.

Los números de febrero serán clave

Ahora bien, todavía existe una ventana de salvación. La producción tiene estas semanas cruciales para demostrar que puede revertir la tendencia negativa. Los ejecutivos exigen cambios radicales: más despliegue, contenido renovado, propuestas arriesgadas. Todo vale con tal de mejorar los números antes de que llegue marzo y con él, una decisión definitiva.

"A mí me dicen desde adentro del canal que no están convencidos con el rating del programa de Flor. Me hablan de un febrero de mayores esfuerzos para poder tener mejor contenido y mejorar el número. Mayor despliegue y más cosas. Están evaluando la continuidad de Flor", añadió Etchegoyen, marcando la urgencia del momento.

Incluso surgió una alternativa intermedia que buscaría capitalizar todas las fichas disponibles: reducir tanto el programa de Flor como el de Carmen para insertar a Roccasalvo en el medio. Sin embargo, esta opción también presenta complicaciones. "Hay una posibilidad que me decían de acortar a Flor y Carmen y que en el medio ingrese Roccasalvo para hacer ese programa, pero el número está difícil", cerró el comunicador.

