El arranque del año dejó una señal nítida para los inversores que se animaron a asumir riesgo en varios activos y también para quienes buscaron cobertura en instrumentos más defensivos. Enero combinó subas de dos dígitos en acciones y CEDEARs con rendimientos relevantes en letras y bonos del Tesoro, en un contexto de recomposición de carteras y mayor apetito por activos financieros tras el cambio de calendario.
+32% EN UN MES
Los 7 activos que más plata dejaron en el arranque del año
Cocos Capital revela el puñado de activos que lograron rendimientos de dos dígitos en pocas semanas, combinando riesgo y apuestas locales
Según un relevamiento de Cocos Capital, una inversión hipotética de $100.000 realizada el 1° de enero mostró desempeños muy distintos según el activo elegido, aunque con un denominador común. Quienes acertaron el posicionamiento lograron ganancias que superaron holgadamente a la inflación mensual esperada.
El liderazgo quedó en manos de los CEDEARs
El primer lugar del ranking lo ocupó Micron Technology MU, que avanzó 32,28% en enero. Una inversión inicial de $100.000 se habría transformado en $132.280. El fabricante de semiconductores se vio impulsado por el renovado optimismo global en torno al ciclo tecnológico, con foco en memorias y soluciones ligadas a inteligencia artificial y centros de datos, un combo que volvió a captar el interés de los mercados internacionales.
Muy cerca apareció Petrobras PBR, con una suba de 25,10%, que llevó ese mismo capital a $125.100. El papel fue beneficiado por la mejora en los precios de la energía, la expectativa de mayores dividendos y un escenario político que, al menos por ahora, no alteró el atractivo financiero de la petrolera brasileña.
El podio se completó con Vale VALE, que trepó 22,18% en el mes. La mayor productora mundial de mineral de hierro volvió a capitalizar el repunte de los commodities y una demanda externa más firme, llevando los $100.000 iniciales hasta $122.180.
Acciones locales con retornos de doble dígito
El rally no se limitó al exterior. Entre las acciones argentinas, Banco de Valores VALO se destacó con una suba de 14,64%, que elevó la inversión teórica a $114.640. El movimiento reflejó un mejor clima financiero local, con expectativas de mayor actividad en el mercado de capitales y un escenario macro que, pese a las tensiones, mostró señales de orden fiscal.
En la misma línea apareció Telecom TECO2, que avanzó 13,96% en enero, llevando el capital a $113.960. La acción capturó interés por su perfil defensivo, su posición dominante en conectividad y la expectativa de mejoras operativas en un año clave para el sector.
La renta fija también dio sorpresas
El ranking no estuvo dominado exclusivamente por renta variable. Entre los instrumentos más conservadores, la letra del Tesoro D30A6, ajustada al dólar oficial y con vencimiento en abril de 2026, registró una suba de 15,3%, permitiendo que los $100.000 iniciales se conviertan en $115.300. En un contexto de debate cambiario y búsqueda de cobertura, este tipo de instrumentos volvió a posicionarse como alternativa para perfiles moderados.
Más atrás, pero igualmente dentro del grupo ganador del mes, apareció el bono TY30P, ajustado por CER y con vencimiento en 2030, que mostró un avance de 7,9%, llevando la inversión a $107.900. Si bien su rendimiento quedó por debajo del resto del ranking, volvió a confirmar que la renta fija indexada a inflación mantiene un rol relevante en carteras orientadas a preservar poder adquisitivo.
Y es que los mayores retornos se concentraron en activos vinculados al ciclo internacional y a sectores estratégicos, como tecnología, energía y minería, mientras que a nivel local las acciones financieras y de servicios acompañaron el mejor humor del mercado. En paralelo, la renta fija ofreció alternativas que, sin asumir la volatilidad de las acciones, lograron ganarle al arranque del año.
El primer mes del año premió a quienes diversificaron y se posicionaron con anticipación, en un contexto donde el mercado volvió a mostrar que, aun en escenarios inciertos, las oportunidades aparecen para quienes siguen de cerca los movimientos y entienden el riesgo que están dispuestos a asumir
Más contenido de Urgente24
¿Sincericidio?: Luis Caputo intenta aclarar pero oscurece
Sable de San Martín: Renunció la directora del Museo Histórico Nacional y empieza otro escándalo
La Libertad Avanza toma distancia de Lorena Villaverde tras las acusaciones en su contra
Pésimo debut del nuevo secretario de Transporte: No puede evitar el paro de trenes