Los 7 activos que más plata dejaron en el arranque del año

image

Acciones locales con retornos de doble dígito

El rally no se limitó al exterior. Entre las acciones argentinas, Banco de Valores VALO se destacó con una suba de 14,64%, que elevó la inversión teórica a $114.640. El movimiento reflejó un mejor clima financiero local, con expectativas de mayor actividad en el mercado de capitales y un escenario macro que, pese a las tensiones, mostró señales de orden fiscal.

image

En la misma línea apareció Telecom TECO2, que avanzó 13,96% en enero, llevando el capital a $113.960. La acción capturó interés por su perfil defensivo, su posición dominante en conectividad y la expectativa de mejoras operativas en un año clave para el sector.

image

La renta fija también dio sorpresas

El ranking no estuvo dominado exclusivamente por renta variable. Entre los instrumentos más conservadores, la letra del Tesoro D30A6, ajustada al dólar oficial y con vencimiento en abril de 2026, registró una suba de 15,3%, permitiendo que los $100.000 iniciales se conviertan en $115.300. En un contexto de debate cambiario y búsqueda de cobertura, este tipo de instrumentos volvió a posicionarse como alternativa para perfiles moderados.

image

Más atrás, pero igualmente dentro del grupo ganador del mes, apareció el bono TY30P, ajustado por CER y con vencimiento en 2030, que mostró un avance de 7,9%, llevando la inversión a $107.900. Si bien su rendimiento quedó por debajo del resto del ranking, volvió a confirmar que la renta fija indexada a inflación mantiene un rol relevante en carteras orientadas a preservar poder adquisitivo.

image

Y es que los mayores retornos se concentraron en activos vinculados al ciclo internacional y a sectores estratégicos, como tecnología, energía y minería, mientras que a nivel local las acciones financieras y de servicios acompañaron el mejor humor del mercado. En paralelo, la renta fija ofreció alternativas que, sin asumir la volatilidad de las acciones, lograron ganarle al arranque del año.

El relevamiento de Cocos Capital deja una conclusión inevitable.

El primer mes del año premió a quienes diversificaron y se posicionaron con anticipación, en un contexto donde el mercado volvió a mostrar que, aun en escenarios inciertos, las oportunidades aparecen para quienes siguen de cerca los movimientos y entienden el riesgo que están dispuestos a asumir

