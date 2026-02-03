Se terminó la paciencia. Lo que muchos creían que era un rumor de pasillo acaba de confirmarse y la noticia cayó como un balde de agua fría, porque Netflix le baja la persiana a una parva de dispositivos. A partir del 15 de febrero de 2026, si tenés uno de esos equipos que te acompañaron fielmente durante la última década, preparate para ver una pantalla negra. No es un error de conexión, es el certificado de defunción tecnológica de tu aparato.
¿TU TELE A LA BASURA?
¡Apagón fatal! Netflix deja de funcionar en estos televisores en 2026
Para Netflix, es más fácil soltarle la mano a los que se quedaron atrás que poner en riesgo la estabilidad del servicio global.
La obsolescencia programada nos acaba de meter un cachetazo en pleno living. Mientras el streaming se consolida como el rey absoluto del entretenimiento, la plataforma líder decidió "limpiar la casa" y dejar afuera a los modelos que ya no pueden seguirle el ritmo a sus nuevas exigencias de seguridad y potencia.
¿Qué modelos de televisores pierden Netflix este febrero de 2026?
La lista de los televisores "caídos" es extensa y no discrimina marcas de lujo ni modelos populares. Si sos de los que cuidan las cosas y pensabas que ese Smart TV de 2014 todavía tenía cuerda para rato, lamento decirte que para la empresa ya sos parte del pasado. Los equipos que dejarán de ser compatibles son:
- Samsung Smart TV: Especialmente la Serie EOS, fabricados entre 2012 y 2015. Esos televisores que fueron furor hoy pasan a ser poco más que un monitor viejo.
- Sony Bravia: Los modelos con identificadores KDL, XBR, W95 y X95 mueren este mes. Sí, aunque se sigan viendo impecables, el software ya no da más.
- LG y Panasonic: Prácticamente cualquier modelo fabricado antes de 2015. La regla es clara: si tiene más de diez años, está fuera del sistema.
- Apple TV: Los nostálgicos de la primera, segunda y tercera generación ya pueden ir buscando otro uso para el aparatito, porque Netflix no corre más ahí.
La aplicación necesita hoy una capacidad de procesamiento y una memoria RAM que los chips de hace una década ni soñaban tener.
¿Por qué Netflix bloquea su app en televisores y celulares viejos?
La pregunta que todos se hacen es por qué no pueden dejar la app como está. La realidad es que el mundo digital de 2026 es un campo de batalla. La compañía argumenta que necesita elevar los estándares de seguridad digital y meter funciones avanzadas que estos equipos viejos no se bancan.
Mantener una app para sistemas operativos obsoletos es carísimo y un riesgo para los datos de los usuarios. Para Netflix, es más fácil soltarle la mano a los que se quedaron atrás que poner en riesgo la estabilidad del servicio global. Es una evolución forzada que te empuja, quieras o no, a renovar el hardware o a buscarte un plan B.
El cementerio de smartphones: ¿Netflix deja de funcionar en tu celular?
Si pensabas que el problema era solo la pantalla grande, te equivocás. La purga llega a los bolsillos. Hay una lista de teléfonos que se convierten en "pisapapeles" para el streaming a partir de la misma fecha:
- Samsung Galaxy S5 y el eterno Motorola Moto X.
- Sony Xperia M4 Aqua y el LG G4.
- HTC One M8, Huawei Ascend Mate 7 y el Asus ZenFone 2.
Y ojo con los usuarios de Apple, porque si tu iPhone o iPad no se puede actualizar a iOS 17, quedaste en el pasado. Netflix exige que el sistema operativo sea moderno para garantizar que nadie te robe la cuenta y que los videos carguen en un pestañeo.
¿Cómo saber si Netflix dejará de funcionar en mis televisores?
No te quedes con la duda hasta el 15 de febrero. Es muy fácil chequear si estás en la lista negra. En tu televisor, andá al menú de Ajustes o Configuración y buscá la sección que dice "Acerca de este dispositivo" o "Información del sistema". Ahí vas a ver el año de fabricación y la versión del software. Si el año empieza con "2012", "2013" o "2014", andá despidiéndote.
En los celulares es lo mismo, entrá a los ajustes y revisá la versión de Android o iOS. Si estás estancado en una versión vieja y el sistema no te ofrece actualizaciones nuevas, es señal de que el final está cerca.
¿Qué opciones tengo para seguir viendo Netflix sin comprar televisores nuevos?
No salgas corriendo a quemar los ahorros en un tele de 80 pulgadas todavía. Hay formas de ganarle al sistema por poca plata. La solución más inteligente es "anestesiar" la parte inteligente de tu tele vieja y ponerle un cerebro nuevo.
Podés comprar accesorios externos como el Amazon Fire Stick, Roku, Chromecast o incluso usar una consola de videojuegos (PS4, PS5, Xbox). Estos aparatos se conectan por el puerto HDMI y traen su propio sistema operativo actualizado. De esta manera, tu televisor viejo solo sirve para dar la imagen, mientras que el aparatito nuevo se encarga de correr Netflix sin problemas. Es una forma barata y efectiva de estirar la vida útil de tu pantalla unos años más.
