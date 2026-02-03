¡Apagón fatal! Netflix deja de funcionar en estos televisores en 2026

Mantener una app para sistemas operativos obsoletos es carísimo y un riesgo para los datos de los usuarios. Para Netflix, es más fácil soltarle la mano a los que se quedaron atrás que poner en riesgo la estabilidad del servicio global. Es una evolución forzada que te empuja, quieras o no, a renovar el hardware o a buscarte un plan B.

El cementerio de smartphones: ¿Netflix deja de funcionar en tu celular?

Si pensabas que el problema era solo la pantalla grande, te equivocás. La purga llega a los bolsillos. Hay una lista de teléfonos que se convierten en "pisapapeles" para el streaming a partir de la misma fecha:

Samsung Galaxy S5 y el eterno Motorola Moto X .

y el eterno . Sony Xperia M4 Aqua y el LG G4 .

y el . HTC One M8, Huawei Ascend Mate 7 y el Asus ZenFone 2.

Y ojo con los usuarios de Apple, porque si tu iPhone o iPad no se puede actualizar a iOS 17, quedaste en el pasado. Netflix exige que el sistema operativo sea moderno para garantizar que nadie te robe la cuenta y que los videos carguen en un pestañeo.

¿Cómo saber si Netflix dejará de funcionar en mis televisores?

No te quedes con la duda hasta el 15 de febrero. Es muy fácil chequear si estás en la lista negra. En tu televisor, andá al menú de Ajustes o Configuración y buscá la sección que dice "Acerca de este dispositivo" o "Información del sistema". Ahí vas a ver el año de fabricación y la versión del software. Si el año empieza con "2012", "2013" o "2014", andá despidiéndote.

En los celulares es lo mismo, entrá a los ajustes y revisá la versión de Android o iOS. Si estás estancado en una versión vieja y el sistema no te ofrece actualizaciones nuevas, es señal de que el final está cerca.

netflix, televisores 2

¿Qué opciones tengo para seguir viendo Netflix sin comprar televisores nuevos?

No salgas corriendo a quemar los ahorros en un tele de 80 pulgadas todavía. Hay formas de ganarle al sistema por poca plata. La solución más inteligente es "anestesiar" la parte inteligente de tu tele vieja y ponerle un cerebro nuevo.

Podés comprar accesorios externos como el Amazon Fire Stick, Roku, Chromecast o incluso usar una consola de videojuegos (PS4, PS5, Xbox). Estos aparatos se conectan por el puerto HDMI y traen su propio sistema operativo actualizado. De esta manera, tu televisor viejo solo sirve para dar la imagen, mientras que el aparatito nuevo se encarga de correr Netflix sin problemas. Es una forma barata y efectiva de estirar la vida útil de tu pantalla unos años más.

Más noticias en Urgente24

Cada vez más argentinos se van a Brasil a trabajar: "Jamás vi un éxodo así"

La dura verdad que Flor de la V no quería que se supiera

Golpe final: YPF volvió a elegir a Río Negro por sobre territorio de Kicillof para la última gran obra

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos