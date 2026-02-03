ARCA, la entidad que reemplazó a la antigua AFIP en Argentina, lleva meses vigilando cuidadosamente los movimientos de los contribuyentes. Si realizás movimientos en falso en tus cuentas, tarjetas o transferencias, la misma podría bloquearte y ponerte en una lista negra.
ALERTA
Cuidado: ARCA te vigila y bloquea tus cuentas si cometés este error
La entidad ARCA está vigilando cuentas, transferencias y movimientos en tarjetas. Si das un paso en falso podrían bloquearte.
De un tiempo a esta parte ARCA comenzó a endurecer los controles que tienen que ver con las transferencias bancarias y mediante billetera virtual, pagos con tarjetas y cuentas en general. Por esa razón hay ciertos puntos a tener en cuenta para evitar el bloqueo.
ARCA bloquea tus cuentas si hacés esto
A partir de 2026 la entidad comenzó a llevar a cabo un esquema de control que permite bloquear cuentas y tarjetas de forma automática al detectar anomalías. De esta manera se aseguran de evitar la evasión de impuestos y otro tipo de irregularidades.
Los contribuyentes que se encuentren dentro de la Base de Contribuyentes no Confiables serán los "perseguidos" por ARCA, por decirlo de una manera coloquial. Lo cierto es que los movimientos de estas personas estarán bajo la lupa de este padrón administrado por la entidad.
Si posees incumplimientos reiterados, inconsistencias en declaraciones juradas o ingresos que no concuerdan con lo que se blanquea, corrés el riesgo de ingresar en esta lista "negra". Por esa razón se debe regularizar en ARCA todo lo correspondiente a declaraciones juradas, pagos, ingresos brutos, facturación y demás.
Si seguís realizando transferencias bancarias de montos sospechosos, obtenés dinero sin respaldo o realizás movimientos fraudulentos, tus cuentas se podrían bloquear automáticamente. Para saber en qué estado se encuentra tu CUIT, la entidad habilitó una consulta de forma online llamada "Estado administrativo del CUIT".
