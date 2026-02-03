Bonos: El ambicioso plan de Javier Milei y Luis "Toto" Caputo

Desde las elecciones legislativas, las empresas argentinas colocaron US$6.100 millones en el exterior, con una TIR promedio del 8,4% y una modified duration de 5,3 años, métricas ponderadas por monto emitido.

Del otro lado, los bonos soberanos largos todavía muestran un premio mayor. El GD35 cerró la última rueda con una TIR del 9,3%, una modified duration de 5,7 años y un spread de 522 puntos básicos, brecha que el Gobierno busca achicar antes de volver a testear al mercado. La disyuntiva pasa por el timing. Por un lado, estirar los plazos para forzar una compresión adicional del riesgo país, aprovechando que los vencimientos inmediatos ya fueron despejados y que el calendario luce holgado hasta julio.

Por otro, capitalizar el actual apetito por deuda emergente, que quedó en evidencia tras el retorno de Ecuador, con una colocación que mostró un bid to cover de 4,5 veces.

Las declaraciones de Milei inclinan la balanza hacia la primera opción, en donde, el Gobierno parece decidido a administrar la escasez de bonos soberanos y ganar tiempo, confiado en que la consistencia fiscal y la mejora macro terminarán reflejándose en las cotizaciones.

Si el escenario internacional acompaña, la Argentina podría volver al mercado con tasas sensiblemente más bajas. Si no, el margen de maniobra se achica. Por ahora, el mensaje está enviado y el mercado toma nota.

