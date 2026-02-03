Tensión en Francia: Fiscalía allana oficina de X, cita a Elon Musk y abandona la red social

“Estas entrevistas con los ejecutivos les permitirán presentar su visión sobre los hechos y las medidas de cumplimiento que planean implementar”, apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.

“Esta investigación se lleva a cabo de forma constructiva, con un enfoque en la colaboración con las personas y empresas implicadas”, añadió.

Los trabajadores de X también han sido citados a declarar, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.

Investigación contra X de Elon Musk

En 2025, la justicia francesa empezó una investigación por denuncias de diputados sobre el presunto uso indebido de algoritmos de X.

A esto se le sumaron nuevas acusaciones contra Grok, el chatbot de inteligencia artificial de X, por la creación y difusión de imágenes falsas con contenido sexual.

The New York Times detalla que, según el comunicado, la división de delitos informáticos de la fiscalía de París investiga a X en relación con siete acusaciones, incluida la complicidad en la distribución de imágenes de un niño de naturaleza pornográfica, negación de crímenes contra la humanidad y extracción fraudulenta de datos.

El diputado francés Éric Bothorel, quien comenzó la denuncia en 2025, elogió la medida de la fiscalía: "En Europa, y en particular en Francia, el Estado de derecho implica que 'nadie está por encima de la ley' y que las normas europeas, transpuestas al derecho francés, se aplican a todos".

“El objetivo final de la fiscalía de París es garantizar que X cumpla con la legislación francesa al operar en el país”, señaló la fiscal.

Asimismo, la fiscalía de París avisó que abandona X.

Vale destacar que, en las últimas horas, la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido (ICO) también anunció una investigación sobre Grok, por su "potencial para producir contenido de imágenes y videos sexualizados dañinos".

---------

Más noticias en Urgente24

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos

Golpe final: YPF volvió a elegir a Río Negro por sobre territorio de Kicillof para la última gran obra

La dura verdad que Flor de la V no quería que se supiera

Cada vez más argentinos se van a Brasil a trabajar: "Jamás vi un éxodo así"