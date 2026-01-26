Elon Musk acorralado: Comisión Europea investiga a X por imágenes sexualizadas

La Internet Watch Foundation (IWF), una organización que combate la circulación de material de abuso sexual infantil, confirmó que la herramienta había creado imágenes sexualizadas de menores entre 11 y 13 años.

Asimismo, la Comisión informó que amplió una investigación en curso (desde diciembre de 2023) sobre el cumplimiento por parte de X de sus obligaciones de gestión de riesgos en los sistemas de recomendación.

"Estos riesgos parecen haberse materializado, exponiendo a los ciudadanos de la UE a graves daños", denunciaron.

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, dijo: "Las falsificaciones sexuales de mujeres y niños son una forma violenta e inaceptable de degradación".

Y agregó: "Con esta investigación, determinaremos si X cumplió con sus obligaciones legales bajo la Ley de Servicios de Seguridad (DSA) o si trató los derechos de los ciudadanos europeos, incluidos los de mujeres y niños, como daños colaterales de su servicio".

Última medida de X contra Grok, de Elon Musk

Vale recordar que, a mediados de enero, X anunció cambios en Grok, luego de que quedara bajo escrutinio mundial por imágenes sexualizadas.

"Hemos implementado medidas tecnológicas para evitar que la cuenta de Grok permita la edición de imágenes de personas reales con ropa reveladora, como bikinis", informó.

"Esta restricción se aplica a todos los usuarios, incluidos los suscriptores de pago", añadió.

También se ha limitado geográficamente la creación y edición de imágenes explícitas en países donde tales usos son ilegales.

Entre tanto, dos países ya han anunciado el bloqueo de Grok por la creación de imágenes sexualizadas: Indonesia y Malasia. Otros podrían sumarse.

