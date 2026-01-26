Elon Musk parece no salir de los problemas relacionados con Grok, el chatbot de Inteligencia Artificial (IA), que ha recibido duras críticas vinculadas a imágenes sexualizadas. Hace unos días X anunció medidas al respecto. Pero, la polémica sigue escalando. La Comisión Europea ha comenzado una nueva investigación.
POLÉMICA MUNDIAL
Elon Musk acorralado: Comisión Europea investiga a X por imágenes sexualizadas
Europa abre investigación contra X, de Elon Musk, tras escándalo por imágenes sexualizadas de mujeres y niños.
Comisión Europea investiga a X de Elon Musk
La Comisión Europea anunció, este 25/01, que acaba de abrir una investigación formal contra X en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA), tras las protestas por imágenes sexualizadas.
La nueva investigación analizará "si la empresa evaluó y mitigó adecuadamente los riesgos asociados con la implementación de las funcionalidades de Grok en X en la UE", indica el comunicado.
"Esto incluye los riesgos relacionados con la difusión de contenido ilegal en la UE, como imágenes sexualmente explícitas manipuladas, incluido contenido que pueda constituir material de abuso sexual infantil", precisa.
Grok, es una herramienta de IA que integra creación y edición de imágenes en X. Sin embargo, algunos usuarios lo han usado para “desnudar digitalmente” fotos de personas reales y publicarlas sin su consentimiento. Esto incluye imágenes de menores de edad.
La Internet Watch Foundation (IWF), una organización que combate la circulación de material de abuso sexual infantil, confirmó que la herramienta había creado imágenes sexualizadas de menores entre 11 y 13 años.
Asimismo, la Comisión informó que amplió una investigación en curso (desde diciembre de 2023) sobre el cumplimiento por parte de X de sus obligaciones de gestión de riesgos en los sistemas de recomendación.
"Estos riesgos parecen haberse materializado, exponiendo a los ciudadanos de la UE a graves daños", denunciaron.
Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, dijo: "Las falsificaciones sexuales de mujeres y niños son una forma violenta e inaceptable de degradación".
Y agregó: "Con esta investigación, determinaremos si X cumplió con sus obligaciones legales bajo la Ley de Servicios de Seguridad (DSA) o si trató los derechos de los ciudadanos europeos, incluidos los de mujeres y niños, como daños colaterales de su servicio".
Última medida de X contra Grok, de Elon Musk
Vale recordar que, a mediados de enero, X anunció cambios en Grok, luego de que quedara bajo escrutinio mundial por imágenes sexualizadas.
"Hemos implementado medidas tecnológicas para evitar que la cuenta de Grok permita la edición de imágenes de personas reales con ropa reveladora, como bikinis", informó.
"Esta restricción se aplica a todos los usuarios, incluidos los suscriptores de pago", añadió.
También se ha limitado geográficamente la creación y edición de imágenes explícitas en países donde tales usos son ilegales.
Entre tanto, dos países ya han anunciado el bloqueo de Grok por la creación de imágenes sexualizadas: Indonesia y Malasia. Otros podrían sumarse.
--------
Más noticias en Urgente24
Toyota en modo bomba: Yaris Cross abre preventa y amenaza con apropiarse del ranking 2026
Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026
Techint pierde una licitación clave porque sus precios son elevados: ¿Protección o subsidio?
La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche
Infierno 2026: El lunes 26/01 la temperatura podría rozar los 40°C en el AMBA