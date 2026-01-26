En Luzu TV se armó una polémica inesperada que la tuvo a Flor Jazmín Peña metida en el medio, después de un momento al aire que cayó pésimo y dejó a todos mirando de reojo, con redes prendidas fuego y caras largas dentro del estudio. No hace falta explicar demasiado: algo molestó, y ahora nadie quiere hacerse cargo de verdad.
"ES MUY DIFÍCIL"
Luzu TV en llamas: El comentario de Flor Jazmín Peña que hizo estallar las redes
Flor Jazmín Peña lanzó una frase al aire en Luzu TV y prendió fuego las redes. Hubo incomodidad, fans enojados y un clima raro que dejó a muchos molestos.
El vidrio, los fans y la frase de Flor Jazmín Peña que encendió la mecha
La escena se dio al aire de Luzu TV, en el ciclo Nadie Dice Nada en pleno verano, con el formato clásico del programa: conductores adentro, fans afuera haciendo señas, saludando, pidiendo fotos y tratando de captar atención. Una postal habitual. Pero esta vez, Flor Jazmín Peña frenó la charla y largó una frase que detonó todo: "Hay mucha gente afuera pidiendo cosas y una que tiene un TDAH bárbaro".
Después intentó aclarar: "Nosotros cuando terminemos el programa vamos a salir a sacarnos fotos, pero si ustedes están todo el tiempo así señalando es muy difícil". Su compañero Marcos Giles acompañó el fastidio con un seco "Te distraen todo el tiempo" y agregó algo que pasó más desapercibido, pero es clave: "El programa del martes no lo pude hacer".
El fragmento empezó a circular fuerte en redes y desató de todo: críticas por el uso liviano del término "TDAH" (trastorno por déficit de atención con hiperactividad) hasta reproches por la actitud frente a los fans.
En redes, algunos intentaron empatizar con la pareja de Nicolás Occhiato, pero otros fueron mucho menos contemplativos. "Nadie se la sigue porque saben que era polémico justamente", escribió un usuario, mientras que otro disparó sin filtro: "Que agradezca su minuto de fama... ya no soporta la gente...". Una internauta directamente ironizó: "Quiénes sonnnnnn??????". Y otro fue al hueso: "AGRADEZCAN QUE ESTA LE VIO LA CARA AL ÉXITO GRACIAS A OCHIATTO".
Nadie Dice Nada es hoy el programa más visto del streaming argentino en YouTube, el buque insignia del ecosistema que armó Nico Occhiato con Luzu. Esa misma gente que sostiene los números es la que estaba del otro lado del vidrio.
Ahí aparece el primer choque de realidad: el streaming vive de vender cercanía, complicidad y clima de living, pero cuando el público se materializa, molesta. Y eso quedó brutalmente expuesto.
El combo que terminó de prender fuego todo en Luzu TV
Ángel de Brito fue uno de los primeros en opinar desde Bondi Live, y no se guardó nada: "Lo que pasa es que estas que fuman sahumerio todo el día y venden el discurso de la paz dicen una boludez de estas y la gente se les viene en contra. Es contradictorio". Y remató: "Si vos sos nacional y popular, te tiene que gustar la gente. Si sos todo amor y paz, te tiene que divertir la gente".
Duro, pero bastante certero. Porque ahí aparece otro dato central del contexto: Flor Jazmín no solo es parte del programa, también es la pareja de Nico Occhiato, el jefe del circo y cara visible del proyecto. Su crecimiento mediático está íntimamente ligado a ese espacio, y eso en redes no pasa desapercibido.
Hasta ahora, ella no hizo ningún descargo público. Ni sobre el TDAH, ni sobre el trato al público. Silencio total. Y ese silencio también pesa.
¿A dónde llega el discurso de cercanía del streaming cuando aparecen los límites del vivo? ¿Qué pasa cuando la base de fanáticos se convierte en gente real que molesta? Y, sobre todo, qué responsabilidad tienen las figuras al usar diagnósticos médicos como muletillas.
Flor Jazmín quedó en polémica, pero lo que quedó realmente expuesto es un modelo que funciona bárbaro mientras todo está controlado. Cuando el público se acerca de verdad, parece que el sahumerio ya no alcanza.
--------------------------------------------------------------------
