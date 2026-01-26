Luzu TV en llamas: El comentario de Flor Jazmín Peña que hizo estallar las redes

Nadie Dice Nada es hoy el programa más visto del streaming argentino en YouTube, el buque insignia del ecosistema que armó Nico Occhiato con Luzu. Esa misma gente que sostiene los números es la que estaba del otro lado del vidrio.

Ahí aparece el primer choque de realidad: el streaming vive de vender cercanía, complicidad y clima de living, pero cuando el público se materializa, molesta. Y eso quedó brutalmente expuesto.

El combo que terminó de prender fuego todo en Luzu TV

Ángel de Brito fue uno de los primeros en opinar desde Bondi Live, y no se guardó nada: "Lo que pasa es que estas que fuman sahumerio todo el día y venden el discurso de la paz dicen una boludez de estas y la gente se les viene en contra. Es contradictorio". Y remató: "Si vos sos nacional y popular, te tiene que gustar la gente. Si sos todo amor y paz, te tiene que divertir la gente".

image Ángel de Brito fue lapidario y las redes no perdonaron, recordando el vínculo de Flor con Nicolás Occhiato.

Duro, pero bastante certero. Porque ahí aparece otro dato central del contexto: Flor Jazmín no solo es parte del programa, también es la pareja de Nico Occhiato, el jefe del circo y cara visible del proyecto. Su crecimiento mediático está íntimamente ligado a ese espacio, y eso en redes no pasa desapercibido.

Hasta ahora, ella no hizo ningún descargo público. Ni sobre el TDAH, ni sobre el trato al público. Silencio total. Y ese silencio también pesa.

¿A dónde llega el discurso de cercanía del streaming cuando aparecen los límites del vivo? ¿Qué pasa cuando la base de fanáticos se convierte en gente real que molesta? Y, sobre todo, qué responsabilidad tienen las figuras al usar diagnósticos médicos como muletillas.

Flor Jazmín quedó en polémica, pero lo que quedó realmente expuesto es un modelo que funciona bárbaro mientras todo está controlado. Cuando el público se acerca de verdad, parece que el sahumerio ya no alcanza.

