De fenómeno barrial a hazmerreir global: Saturday Night Live satirizó la figura de Javier Milei

El presidente argentino fue parodiado en "Saturday Night Live". Entregó un premio falso pero reconoció que Trump le “tiró” US$ 20.000 millones reales.

25 de enero de 2026 - 17:54
El falso Javier Milei en Saturday Night Live

Saturday Night Live es el programa cómico más visto de la televisión norteamericana: desde la estación NBC suelen criticar duro a Donald Trump pero en esta ocasión le tocó también el turno al Jefe de Estado de Argentina, Javier Milei.

La imitación del líder libertario estuvo a cargo del comediante colombiano Marcello Hernández.

No fue la primera vez que el ocupante de Balcarce 50 quedó en la mira del humor televisivo norteamericano. Anteriormente, el conductor Colin Jost, usando gafas oscuras, lo había comparado con el personaje cinematográfico Austin Powers.

Durante los "Trump Awards", una entrega de premios ficticia, el cómico usó términos rioplatenses como “chabón” y “posta” para personificar a nuestro presidente.

El paso de comedia de Saturday Night Live

El falso Milei dijo que el titular de la Casa Blanca era: “líder, visionario y el chabón que, posta, recién me tiró 20 mil millones de dólares. Todo esto describe a mi mejor amigo y dueño de mi cuerpo ideal, Donald Trump”.

El primer mandatario argentino debía entregar el premio en la categoría de "Mejor película en idioma extranjero" pero para sorpresa de todos en el sobre solamente había un papel en blanco.

"Nada" dijo el fake Milei

En el instante siguiente, el primer mandatario argentino encontró un papel en el fondo del sobre.

“Él incluyó un cheque por otros 10 mil millones de dólares... Este hombre es increíble, bro“.

Entonces, apareció en escena la versión del líder republicano quien le quitó el galardón de forma abrupta y lo saludó: "Adiós, amigo. Me llevaré este premio, me llevaré a Groenlandia y me llevaré Zootopia".

