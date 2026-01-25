Saturday Night Live es el programa cómico más visto de la televisión norteamericana: desde la estación NBC suelen criticar duro a Donald Trump pero en esta ocasión le tocó también el turno al Jefe de Estado de Argentina, Javier Milei.
FALSOS "TRUMP AWARD"
De fenómeno barrial a hazmerreir global: Saturday Night Live satirizó la figura de Javier Milei
El presidente argentino fue parodiado en "Saturday Night Live". Entregó un premio falso pero reconoció que Trump le “tiró” US$ 20.000 millones reales.
La imitación del líder libertario estuvo a cargo del comediante colombiano Marcello Hernández.
Durante los "Trump Awards", una entrega de premios ficticia, el cómico usó términos rioplatenses como “chabón” y “posta” para personificar a nuestro presidente.
El paso de comedia de Saturday Night Live
El falso Milei dijo que el titular de la Casa Blanca era: “líder, visionario y el chabón que, posta, recién me tiró 20 mil millones de dólares. Todo esto describe a mi mejor amigo y dueño de mi cuerpo ideal, Donald Trump”.
El primer mandatario argentino debía entregar el premio en la categoría de "Mejor película en idioma extranjero" pero para sorpresa de todos en el sobre solamente había un papel en blanco.
"Nada" dijo el fake Milei
En el instante siguiente, el primer mandatario argentino encontró un papel en el fondo del sobre.
“Él incluyó un cheque por otros 10 mil millones de dólares... Este hombre es increíble, bro“.
Entonces, apareció en escena la versión del líder republicano quien le quitó el galardón de forma abrupta y lo saludó: "Adiós, amigo. Me llevaré este premio, me llevaré a Groenlandia y me llevaré Zootopia".