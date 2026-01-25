De fenómeno barrial a hazmerreir global: Saturday Night Live satirizó la figura de Javier Milei

El primer mandatario argentino debía entregar el premio en la categoría de "Mejor película en idioma extranjero" pero para sorpresa de todos en el sobre solamente había un papel en blanco.

"Nada" dijo el fake Milei

En el instante siguiente, el primer mandatario argentino encontró un papel en el fondo del sobre.

“Él incluyó un cheque por otros 10 mil millones de dólares... Este hombre es increíble, bro“.

Entonces, apareció en escena la versión del líder republicano quien le quitó el galardón de forma abrupta y lo saludó: "Adiós, amigo. Me llevaré este premio, me llevaré a Groenlandia y me llevaré Zootopia".